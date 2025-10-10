Luhačovice dorovnaly cenu z aukce, poštovní budovu koupí za 51 milionů

Pavel Stojar
  9:22aktualizováno  9:22
Luhačovická radnice se rozhodla získat budovu zdejší pošty. Zastupitelstvo na svém posledním zasedání schválilo záměr odkoupit objekt v ulici Dr. Veselého patřící k dominantám města.

Zastupitelé Luhačovic rozhodli o koupi poštovní budovy z konce 20. let minulého století. (říjen 2025) | foto: Město Luhačovice

Česká pošta nemovitost z konce 20. let minulého století zařadila do aukce a nejvyšší nabídka dosáhla 51 milionů korun. Aby Luhačovice poštu získaly, muselo město vydraženou cenu dorovnat. Podmínky aukce umožňují státnímu podniku dát při prodeji přednost samosprávě, pokud je ochotná zaplatit stejnou částku.

Prodejní cena je o něco vyšší, než ta odhadní, která byla kolem 40 milionů korun. „Přesto bylo rozhodnutí zastupitelstva jednomyslné. Jedna věc je tržní cena, druhá věc je hodnota architektonická a význam pro město. Je to jedna z nemovitostí, které Luhačovice dělají tím, čím jsou. To hrálo hlavní roli,“ řekl starosta Marian Ležák.

Vášně v Luhačovicích. Město vydalo stavební uzávěru v centru, lázně protestují

Architektonická tvář je podle starosty jedním z pilířů města nejen pro jeho obyvatele, ale také pro lázeňství a turistický ruch.

„Samozřejmě to hodnotím velmi kladně. Je to jedna z nejvýznamnějších budov v centru města. Byla to po hotelu Palace druhá dominanta centrálního náměstí 28. října. Vytváří zajímavý architektonický soubor s protější budovou radnice a Bílou čtvrtí s řadou zajímavých staveb od architekta Bohuslava Fuchse,“ upozornila kunsthistorička a obyvatelka Luhačovic Ladislava Horňáková.

Město zachová poštovní služby

Pokud by objekt v aukci získal soukromý investor, hrozilo by podle ní, že ztratí svou podobu, ale také přijde o svou funkci. Zachování služeb pošty je pro město klíčové. Budova stojí přímo naproti radnice a její odkup by přinesl významné zlepšení služeb pro občany.

Lázně Luhačovice jsou rodinným stříbrem. Léčí se tu děti i dospělí

Záměrem vedení města je zachovat v objektu provoz pošty i do dalších let a zároveň do horních pater přesunout část agendy městského úřadu, která je dnes umístěna v budově číslo popisné 137.

„Díky tomu by občané mohli vyřizovat více záležitostí na jednom místě, rychleji a pohodlněji, “ pravil starosta Ležák.

Dalším plánem na využití je přesun Městského turistického a informačního centra, čímž by došlo k efektivnímu propojení služeb pro obyvatele i návštěvníky Luhačovic. „Česká pošta v této budově funguje už skoro sto let a město je jediným subjektem, který může jako nový vlastník garantovat zachování této služby i do budoucna,“ míní starosta.

Geniální rekonstrukce lázní v Luhačovicích vás nadchne. Podívejte se

„Odkupem objektu získáme pro město strategickou nemovitost v samotném centru. Naším cílem je zachovat služby pošty, posílit komfort pro občany a zároveň zajistit efektivnější fungování úřadu. Věřím, že tento krok přinese lidem v Luhačovicích větší pohodlí a lepší dostupnost služeb na jednom místě,“ doplnil Ležák.

Funkcionalistická dvoupatrová budova pošty byla dostavěna v roce 1929. Autor návrhu Ladislav Machoň patřil k významným českým architektům první poloviny 20. století. Budovu pošty navrhl ještě na třídě Milady Horákové v Praze a v Pardubicích. I při rekonstrukci v 90. letech se podařilo zachovat její funkcionalistický ráz a dobové prvky.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

VOLBY 2025 PŘEHLEDNĚ: informace kdy a jak volit na jednom místě

Volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Víte, kdy a kam přijít k volebním urnám? Letos se do voleb přihlásilo 26 uskupení, dát svůj hlas některému z nich můžete v pátek a v sobotu.

Vůz ráno na D2 na Břeclavsku srazil chodce, muž na místě zemřel

Vůz dnes nad ránem na Břeclavsku na 53. kilometru dálnice D2 ve směru na Brno srazil chodce, muž na místě zemřel. Provoz je omezený, jezdí se jedním z jízdních...

10. října 2025  8:03,  aktualizováno  8:03

Sériový vrah chtěl otevřít děsivý případ. Soud žádost znovu smetl ze stolu

Doživotní vězeň Josef Kott se opět snažil přesvědčit soudce, že je načase otevřít jeho případ z května 1990. Tehdy společně s Michaelem Kutílkem zavraždili v průběhu pouhých 26 hodin čtyři lidi, pátý...

10. října 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Luhačovice dorovnaly cenu z aukce, poštovní budovu koupí za 51 milionů

Luhačovická radnice se rozhodla získat budovu zdejší pošty. Zastupitelstvo na svém posledním zasedání schválilo záměr odkoupit objekt v ulici Dr. Veselého patřící k dominantám města.

10. října 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Gotické oltářní desky i motocykl místní legendy. Strakonický hrad zve na novinky

Muzeum středního Pootaví, které sídlí ve strakonickém hradu, si s končící sezonou připravilo dvě novinky –unikátní nález dvou gotických dřevěných oltářních desek, které jsou bohatě malované, a...

10. října 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Účinná a jemná péče o vaše podlahy s novými patentovanými dvoukomorovými mopy Vileda H2Pro

10. října 2025  9:04

Pracovníci muzea v Rychnově si stěžovali na šikanu, kraj musel zasáhnout

Bouřlivý rok má za sebou Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Už od ledna v něm úředníci i vedení Královéhradeckého kraje museli intervenovat kvůli obvinění ze šikany a bossingu...

10. října 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Investování pro „lenochy“. Pokud nechcete naletět jako slavní, dejte spíš na radu odborníka než kamaráda

Řídíte se při investování do „zaručených“ tipů třeba známými tvářemi? Někdy je dobré déle přemýšlet, než rychle „střílet“.

10. října 2025

Belcredi Art uvádí nový koncertní cyklus v Praze

10. října 2025  8:46

Sokolov láká nové učitele. Nabízí jim příspěvek 150 tisíc i městské byty

Náborový příspěvek je jednou z možností, jak chce sokolovská radnice přilákat do škol nové učitele. Aprobovaným pedagogům nabízí i možnost pronájmu městského bytu. Nově se náborový příspěvek kromě...

10. října 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

ExaGrid uvádí Retention Time-Lock s umělou inteligencí pro obnovu po ransomwarovém útoku

10. října 2025  8:31

Největší český finanční server Kurzy.cz navštívilo v září téměř 3 miliony návštěvníků. Investory táhlo zlato a Bitcoin, návštěvníky finančních sekcí práce a mzdy, povolenky a nová superdávka

10. října 2025  8:21

Farizon SV se dostal do užšího výběru pro ocenění Mezinárodní dodávka roku

10. října 2025  8:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.