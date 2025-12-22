Záměr odkoupit historicky cennou stavbu schválili zastupitelé města v září. Město tak dorovnalo nejvyšší cenu nabídnutou v aukci, ta dosáhla 51 milionů korun.
„Jedná se o jednu z nejzásadnějších investic města Luhačovice. Převzetí bereme s velkým respektem, jelikož jde o nemovitou kulturní památku, zvlášť když se blíží její sté výročí. V příštím roce nás čeká plánování, jak tuto významnou budovu postupně oživit a vrátit jí život,“ řekl starosta Marian Ležák.
Radnice chce zachovat provoz pošty v přízemí budovy i v dalších letech. Službu by dále provozovala Česká pošta, která bude v nájmu. Do horních pater by se měla postupně přesunout část agendy městského úřadu, která je nyní v budově číslo 137 v Masarykově ulici.
Luhačovice dorovnaly cenu z aukce, poštovní budovu koupí za 51 milionů
„Díky tomu budou moci občané vyřizovat více záležitostí na jednom místě, rychleji, přehledněji a pohodlněji. Dalším plánem je přesun Městského turistického a informačního centra do této budovy,“ uvedla mluvčí radnice Hana Srncová. Uvažuje se také o novém zázemí městské policie a archivu města.
Budova je kulturní památkou
Funkcionalistická dvoupatrová budova pošty byla dostavěna v roce 1929. Autor návrhu Ladislav Machoň patřil k významným českým architektům první poloviny 20. století. Budovu pošty navrhl ještě na třídě Milady Horákové v Praze a v Pardubicích.
Luhačovice lákají na slavné budovy s příběhem, mají jich desítky
V roce 1995 prošla budova rekonstrukcí, v roce 2006 se objekt stal kulturní památkou. I při rekonstrukci v 90. letech se podařilo zachovat její funkcionalistický ráz a dobové prvky.
Je to jedna z nejvýznamnějších budov v centru města. „Byla to po hotelu Palace druhá dominanta centrálního náměstí 28. října. Vytváří zajímavý architektonický soubor s protější budovou radnice a Bílou čtvrtí s řadou zajímavých staveb od architekta Bohuslava Fuchse,“ upozornila kunsthistorička a obyvatelka Luhačovic Ladislava Horňáková.