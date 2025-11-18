Nebyla to nutná obrana, přesto dostali Ukrajinci za smrt při rvačce podmínku

Jana Fuksová
  14:12
Zlínský krajský soud potrestal dva Ukrajince za loňskou potyčku v Luhačovicích, která skončila smrtí Slováka Michala Sklenky. Za rvačku, výtržnictví a těžké ublížení na zdraví ve formě spolupachatelství jim soud vyměřil podmíněný tříletý trest s odkladem na pět let.
Ihor Kolisnychenko (vlevo) a Andrii Narytnyk (vpravo) v síni zlínské pobočky...

Ihor Kolisnychenko (vlevo) a Andrii Narytnyk (vpravo) v síni zlínské pobočky Krajského soudu Brno. Soud začal projednávat případ potyčky před barem v Luhačovicích, která skončila smrtí jednoho z účastníků. (30. října 2025) | foto: ČTK

V Luhačovicích se před barem popralo sedm lidí, jeden z nich na místě zemřel....
Státní zástupkyně navrhovala pětiletý nepodmíněný trest, jeden z obhájců požadoval zproštění obžaloby, druhý mírnější trest bez odnětí svobody. Rozsudek není pravomocný, všechny strany si ponechaly lhůtu na odvolání.

K noční rvačce v Luhačovicích před barem Amerika došlo kvůli debatě o válečném konfliktu na Ukrajině. Mezi sedmi zúčastněnými, které při potyčce kolem třetí hodiny v noci zachytil kamerový systém, byli Ukrajinci, Slováci, Polák a Češi. Většina z nich v podnapilém stavu.

Podle soudu obžalovaní Ihor Kolisnychenko a Andrii Narytnyk způsobili při rvačce Michalu Sklenkovi krevní a kožní výrony, zhmoždění slinivky břišní a masivní krevní výron mozku. Bezprostřední příčinou jeho smrti bylo krvácení do mozku.

V Luhačovicích se před barem popralo sedm lidí, jeden z nich na místě zemřel

Předseda senátu Radomír Koudela sdělil, že vina obou obžalovaných byla prokázaná, a to i díky kamerovému záznamu.

„Zabývali jsme se všemi okolnostmi, osobami obžalovaných, skutkem a příčinou konfliktu. A tu spatřujeme v tom, jak se chovali bratři Sklenkovi. Oni vyprovokovali konflikt,“ zdůvodnil mírnější rozsudek Koudela. „Na základě našeho vyhodnocení důkazů a posouzení jsme dospěli k závěru, že obžalovaní nejsou osobami, které by měly být potrestány trestem odnětí svobody. Proto jsme volili trest pod dolní hranicí zákonné sazby,“ vysvětlil s tím, že v případě odnětí svobody by Ukrajincům hrozilo také vyhoštění.

Koudela současně připomněl, že jednání Ukrajinců není možné brát jako nutnou obranu, že měli fyzickou převahu nad Sklenkovými a že ani jeden z bratrů na ně nezaútočil pěstmi, kopanci nebo závažným úderem do obličeje.

„Je zjevné, že bratři se chovali nevhodně. Bylo to nepřiměřené a odsouzeníhodné. Ale není to okolnost, která by takový útok ze strany obžalovaných mohla zapříčinit,“ poukázal Koudela.

Měli jsme strach, hájili se obžalovaní

Ukrajinci vinu na smrti Slováka ve svých výpovědích odmítali a vysvětlovali, že bratři Sklenkovi na ně slovně útočili, provokovali je a prohlašovali, ať se vrátí bojovat na Ukrajinu.

„Bude to pro mě nejdůležitější řeč mého života,“ uvedl před vynesením rozsudku Kolisnychenko, který je v České republice dva roky. „Příčinou této situace byl strach. Když jsem na Ukrajině viděl, jak nade mnou přelétávají rakety a drony, měl jsem opravu strach. Pak jsem přijel do České republiky, protože jsem před tímto strachem utíkal. Dva roky tady žiju a pracuju a je to skvělé. A jednoho večera jsem tento strach pocítil znovu. Mé činy byly pouze reakcí, nechtěl jsem nikomu ublížit,“ prohlásil.

Obžalovaný Narytnyk znovu vyjádřil lítost nad smrtí člověka. „Bránil jsem se před lidmi, kteří na mne útočili, snažil jsem se konflikt zastavit všemi způsoby, ale zřejmě to nestačilo. Lituji, že se to stalo. Nezažil jsem ve své zemi rakety a drony, ale také mám spoustu známých, kteří zemřeli ve válce,“ poukázal.

Provokovali nás, bránili jsme se, tvrdí Ukrajinci souzení za tragickou rvačku

Státní zástupkyně v závěrečné řeči připomněla, co se tehdy před barem stalo.

„Bylo prokázáno, že obžalovaní se dopustili popsané trestné činnosti a vzájemným napadáním se, kopy, strkáním, údery naplnili znaky přečinu rvačky. Znalec potvrdil, že zranění poškozeného byla způsobena opakovanými tupými údery do hlavy. Bylo to vědomé úmyslné společné jednání. Oba útočili proti hlavě a věděli, že poškozenému tím mohou způsobit smrtelný následek,“ sdělila Renata Bártková.

Slovní spor podle ní vyprovokovali Slováci, ale jejich provokativní jednání nelze hodnotit jako mimořádně intenzivní.

V případu byl obžalovaný také bratr poškozeného Martin Sklenka. Jeho trestní věc ale soud vyloučil k samostatnému projednání a rozhodnutí.

21. července 2024

KRIMI

