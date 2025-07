Jeho zpracování a schválení by mohlo trvat přibližně tři roky. Opatření má zabránit developerům, aby památkově chráněné území znehodnotili novými velkými budovami. Někteří obyvatelé města, jejichž domy do uzávěry spadají, a také vedení Lázní Luhačovice však takové omezení odmítají a hodlají proti němu na radnici poslat připomínky.

„Chceme uchránit kulturní dědictví a architektonicky nejcennější lokality ve městě. Jakmile si historické jádro jednou poničíme, už nám ho v původní podobě nikdo nenahradí,“ naznačil starosta Marian Ležák. „Naopak v ostatních částech města výstavbu aktivně podporujeme,“ doplnil.

Stavební uzávěra míří především na investory, pro něž jsou pozemky v luhačovickém centru atraktivní. Majitelé budov je budou moci nadále opravovat, pokud nezvětší jejich objem. Pokračovat v pracích budou moci i vlastníci už vydaných stavebních povolení na úpravy svých objektů.

„Stavební uzávěra představuje účelné opatření, jež dočasně zmrazí živelnou výstavbu v dotčených lokalitách, která by mohla být v rozporu se vznikajícím novým územním plánem. Ten bude klást větší důraz na ochranu tradičního charakteru lázeňského města a architektonických a urbanistických hodnot,“ poznamenala právnička Zuzana Malá z kanceláře Frank Bold Advokáti, která v Luhačovicích pomáhá stavební uzávěru nastavit.

Vedení Lázní Luhačovice má ke stavební uzávěře výhrady i kvůli tomu, že o ní předem nevědělo, ačkoliv má své budovy přímo v centru města.

„Na to, o jak významný zásah se jedná, to bylo děláno za zavřenými dveřmi. Takové věci se oznamují několik let dopředu,“ míní předseda představenstva Lázní Luhačovice Eduard Bláha.

„Toto byla rána z čistého nebe. Přichází v době, kdy máme rozpracované projekty a mohla by nám vzniknout poměrně významná škoda. Takže se určitě ozveme,“ nastínil. Lázně plánují například druhou etapu rozšíření Slunečních lázní, s níž by mohly začít do čtyř let. Uzávěra by se podle Bláhy mohla dotknout i rozšíření lázeňského Hotelu Palace.

„Za ním jsou naše obrovské louky, které jsou už od doby privatizace výhradně určené k výstavbě nového pavilonu,“ naznačil.

Stavební uzávěra se prý mine účinkem

Podle Bláhy se navíc stavební uzávěra mine účinkem, protože zasáhne provozovatele budov, které jsou právě pro Luhačovice typické.

„A staveb, které vznikají po vzoru horských středisek jako v Krkonoších, se to nedotkne, protože vyrostou po okrajích této zóny,“ domnívá se Bláha. „Možná má toto opatření ratio, ale mělo se to více projednat.“ Výhrady mají rovněž někteří obyvatelé města, jejichž domy do uzávěry spadají.

„I když starosta vyhlašuje, že se úpravy na domech můžou dělat, je to i znehodnocení našich nemovitostí a pozemků. Pokud jsou ve stavební uzávěře, tak vlastně nakládá s naším vlastnictvím a snižuje jeho hodnotu,“ míní žena, která bydlí v rodinném domě v centru Luhačovic, ale nechtěla být jmenována. „Chápu, že by se město mělo rozvíjet podle určitých pravidel, ale už to, že jsme v památkové zóně, nás omezuje,“ postěžovala si.

Podle Ležáka drtivá většina odborné veřejnosti, obyvatel i návštěvníků města uzávěru schvaluje a kritické hlasy jsou ve výrazné menšině. Na facebookových stránkách města jsou pod informací o stavební uzávěře především pozitivní reakce.

„Škoda, že takto neuvažují i v jiných lázeňských městech,“ uvedl jeden z diskutujících. Podle Ležáka by se měly ostatní lokality mimo centrum rozvíjet, pokud jde o větší zástavbu.

„Jsem relativní fanda výškových budov, které ale nepatří do centra lázeňského města,“ domnívá se starosta. „Rozpor je v tom, že investor si vytipuje centrum města, protože mu to zvedne cenu za metr čtvereční výstavby, bez ohledu na to, že to může narušit celkový pohled na střed města.“

Uzávěra podle Ležáka neznehodnocuje nemovitosti v centru, ale pouze tam pozastavuje stavební činnost na velkých projektech do doby, než vznikne nový územní plán. Ten by měl přesně říci, jaké objemy budov tam mohou stát.

„Když chcete uchránit historické centrum a řešit to veřejně, tak uzávěru nikdy neuděláte,“ poznamenal Ležák.

Zastupitelstvo už podle něho vybralo zpracovatele nového územního plánu a začalo se na něm pracovat. Do tří let by měl být hotový.