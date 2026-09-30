Luhačovice na Zlínsku plánují na podzim vysadit desítky stromů

Luhačovice na Zlínsku plánují na podzim vysadit sedm desítek stromů. Přibudou v Masarykově a Družstevní ulici, na sídlišti Zahradní čtvrť a v Solné ulici u městské plovárny. Návrh první etapy počítá se 72 stromy, zastupitelstvo města na svém posledním zasedání schválilo na výsadbu 860.000 korun, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Hana Srncová.
"Chceme do Luhačovic postupně doplňovat další stromy, které budou nejen estetickým prvkem, ale především pomohou vytvářet příjemnější prostředí pro obyvatele i návštěvníky města. Vhodná místa jsme společně s odborníky již vybrali, nyní řešíme také vedení sítí a jejich ochranná pásma," uvedl starosta Marian Ležák (nestr.).
V Masarykově ulici přibudou podle plánu čtyři lípy srdčité podél potoka a v části u obytných domů na Masarykově sídlišti město plánuje 21 ambroní západních. U nové lávky v Družstevní ulici je navržený javor mléč. V Zahradní čtvrti se počítá s 32 okrasnými třešněmi ptačími. Pod nimi má vzniknout pás kvetoucích keřů. Dalších 14 stromů město plánuje v Solné ulici, podél chodníku u městské plovárny a parkovacího domu. Pro místo vystavené slunci byly navrženy dřezovce trojtrnné, uvedla mluvčí.
Výběr dřevin město konzultovalo s odborníky doporučenými Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu. "Stromům ve městech dnes kromě vody chybí především půdní vzduch. Půda bývá natolik zhutněná, že jí kořeny nedokážou prorůstat. Vysazeným stromům proto musíme připravit dostatečně velký prostor s kvalitním substrátem, který kořenům poskytne živiny, vodu i vzduch. Právě příprava stanoviště bývá při výsadbě větší investicí než samotná sazenice," uvedla odbornice Zuzana Řezníčková. Na první etapu chce město navázat další výsadbou v jiných částech Luhačovic.