Luhačovice oslaví 90 let od získání statutu města Hudebním gastrofestivalem

Luhačovice na Zlínsku si v sobotu připomenou 90 let od získání statutu města. Výročí oslaví Hudebním gastrofestivalem, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Hana Srncová.
Hudební gastrofestival bude v ulici Nábřeží od 11:00 do 23:00. Nabídne 30 stánků s gastronomickými specialitami z Česka i zahraničí. "Chybět nebudou ani kuchařské show, inspirace pro domácí vaření, zajímavé recepty, živá degustace vína nebo rozhovory s profesionálními kuchaři, kteří se podělí o své zkušenosti a kulinářské tipy," uvedla mluvčí. Vstup bude zdarma.
Hudební program nabídne koncert kapel Horizont, The Silver Spoons, Highland a zpěvačky Evy Burešové. V programu pro děti vystoupí Klauni z Balónkova a Party medvědi.
"Povýšení Luhačovic na město před 90 lety nebylo jen administrativním krokem, ale oceněním jejich mimořádného rozvoje a významu. Luhačovice byly tehdy známé jako prosperující lázeňské středisko a jejich význam postupně přesahoval hranice regionu. Toto výročí nám připomíná bohatou historii města i práci generací, které se podílely na jeho rozvoji," uvedl starosta Marian Ležák (nestr.).
Město se rozhodlo jubileum oslavit novým Hudebním gastrofestivalem. "Spojuje to, co mají lidé rádi – kvalitní gastronomii, hudbu a příjemná setkání. Věříme, že si festival oblíbí nejen místní obyvatelé, ale i návštěvníci a že se stane tradicí i v dalších letech," uvedl starosta.