Lyžařská sezona ve Zlínském kraji skončila. Vleky se zastavily i ve Stupavě na Uherskohradišťsku, posledním zimním středisku v regionu, které ještě zůstávalo v provozu. Naposledy se tam ve skončené sezoně lyžovalo v pondělí 6. dubna, řekl dnes ČTK provozovatel areálu Lubomír Orel. Ostatní střediska v kraji zavřela už v předchozích týdnech.
"Včera (v pondělí) jsme naposledy lyžovali, dneska už je zavřeno. Už toho sněhu je opravdu málo. Poslední dva dny výrazně tál. Už by to bylo špinavé, s fleky, takže jsme neměli sezonu zájem prodlužovat," uvedl Orel.
Středisku navíc postupně klesala návštěvnost. "Ani sezonkářům (majitelé celosezonních skipasů), kteří přišli o Velikonocích, už se nechce. Od listopadu toho lyžování bylo opravdu hodně," řekl provozovatel.
O velikonočních svátcích si podle něj našlo na sjezdovku ve Stupavě cestu nejvíce lidí v pátek. "V dalších dnech už to bylo vlažné. Včera (v pondělí) byla návštěvnost za sváteční dny úplně nejslabší. Myslím, že tu bylo tak do 40 lidí," uvedl Orel.
Se skončenou sezonou je spokojený. "Musíme to pochválit, bylo to fakt krásná sezona, od listopadu až do začátku dubna," řekl provozovatel.
Přestože přišlo několik oblev, areál nemusel v sezoně ani jednou přerušit provoz. "Akorát před Vánocemi nebylo nějakých 40 metrů horní sjezdovky úplně v optimální kondici a nemohlo se tam rolbovat. Na Vánoce už to potom přimrzlo, takže se to spravilo a už to byla paráda až do jara," doplnil Orel.
Lyžařskou sezonu v regionu obvykle středisko ve Stupavě zahajuje mezi prvními a zároveň ji zpravidla končí jako jedno z posledních. V uplynulé sezoně se v areálu lyžovalo od 26. listopadu. V předchozí sezoně si do něj mohli zájemci přijít zalyžovat od 22. prosince do 13. dubna.