Původem je z Bystřice pod Hostýnem, dnes už je doma ve Zlíně. Právě tady stojí často poprvé na lyžích i tříleté děti. Podle Spiegla neexistuje univerzální hranice, kdy začít.
„Je to individuální. Když dítě jezdí na koloběžce kolem baráku a je zvyklé se hýbat, může začít kdykoliv. A pak jsou děti, které to nezvládnou ani v osmi, protože se bojí nebo nejsou vedené ke sportu,“ vysvětluje.
Lyžovat se podle něj může naučit každý. Hodně záleží i na rodičích. „Pokud rodič dobře lyžuje, může dítě naučit základy, třeba jen dávat lyže do pluhu a jízdu na svahu si osahat. Jinak je ale lepší dát dítě do lyžařské školy, aby se od začátku neučilo špatně,“ říká Spiegl.
Sehnat lyžařského instruktora přitom není jednoduché. Na svahu ve Zlíně jsou vypsaná volná místa brzy pryč.
„Instruktorů máme relativně dost, ale poptávka po výuce je dlouhodobě vyšší, než dokážeme pokrýt. Stává se, že když na víkend vypíšeme například deset lekcí, jsou téměř všechny okamžitě plné,“ poznamenal vedoucí sjezdovky Robin Elšík. „Je to i tím, že jsme ve městě, což je pro rodiče velká výhoda. Dítě mohou snadno přivést na svah po škole nebo kdykoliv, kdy mají hodinu čas na lekci.
Lyžovat se učí často i dospělí
Zájemcům nevadí ani ceny za individuální výuku, které ve Zlíně vyjdou na 900 korun za 50 minut a 1 700 korun za sto minut. Rezervace fungují skrz online systém, který ovšem podle Elšíka naráží na své limity.
„Typicky ve chvíli, kdy chce rodič zarezervovat stejný čas pro dvě děti a musí ‚klikat‘ jak o život. Žádný způsob, jak systém obejít, ale nenabízíme. Takhle je to férové řešení,“ řekl.
Velký zájem o výuku lyžování pociťují rovněž další zimní střediska. „V exponovaných termínech jsme bohužel nuceni i lekce odmítat z důvodu nedostatku instruktorů, v některých termínech jarních prázdnin je zájem extrémní,“ uvedl Jakub Neubauer, vedoucí lyžařské školy Horal ve Velkých Karlovicích.
Lyžovat se učí hlavně děti, ale poslední roky se čím dál častěji objevují i dospělí. „Odhadem se jedná o deset procent. Přibližně pětina se pak učí na snowboardu,“ vypozoroval Neubauer. „Výuka na snowboardu je trend a zajímavou možností je pro kvalitní lyžaře, kteří chtějí zkusit něco nového,“ souhlasí Elšík.
Instruktoři jsou hlavně nadšenci
Proč je vůbec v Česku nedostatek lidí, kteří mají licenci na výuku lyžování? Podle Michaela Turka, instruktora a trenéra lyžování, který je manažerem vzdělávání v Asociaci profesionálních učitelů lyžování a lyžařských škol (APUL), největší oborové organizaci, je odpověď složitá. Především jde v drtivé většině o nadšence, kteří tuto práci neberou jako brigádu, ale spíše jako životní filozofii.
„Základem je, že musí mít lásku k horám a sportu. S rostoucí kvalifikací a licencemi pak přichází i nutnost obětovat pohodlí a stabilitu celoročního zaměstnání, s nímž to nejde skloubit,“ podotkl Turek.
Touto prací se dá živit i celoročně, dotyčný ale musí cestovat mezi severní a jižní polokoulí podle toho, kde je zrovna zimní počasí.
„Mnozí instruktoři volí spíše sezonní model a mimo zimu je živí různá zaměstnání, například učí vodní sporty, věnují se lezení na skalách, dělají výškové práce a podobně,“ řekl Turek.
Konkurence lyžařských škol je velká
Roli hraje také finanční stránka. „Kvalifikované kurzy pro instruktory jsou každým rokem nákladnější,“ popsal Neubauer. „Cena se pohybuje od pěti do patnácti tisíc korun v závislosti na úrovni kurzu, což je u studentů problém.“
Skiareály nabízejí i různé benefity jako třeba příspěvek na stravu, ubytování nebo možnosti dalšího vzdělávání a rozvoje. „Instruktory je každým rokem složitější sehnat z důvodu konkurence a počtu lyžařských škol v okolí. Proto se snažíme co nejvíce udržet stálé,“ sdělil Neubauer.
Učit lyžování není práce, na které by šlo zbohatnout. „Mzda není vždy topová, a to ani u certifikovaných instruktorů. Hodinová sazba se liší podle formy spolupráce, jestli je to zaměstnanec nebo dohodář. Obvykle se pohybuje v rozmezí zhruba 250 až 450 Kč za hodinu,“ naznačil Turek.
Mimochodem, obliba výuky lyžování v Česku je stále vysoká. „Někdo si řekne ‚Proč bych někomu platil, když to dítě naučím sám?‘, ale přístup většiny rodičů už se mění,“ všiml si manažer APUL. „Rodiče si dnes mohou leccos přečíst nebo vygooglit, ale licencovaný instruktor má know-how a zkušenosti, které se z internetu jednoduše nahradit nedají.“
Jiný je i přístup dětí, když je učí rodič, nebo někdo „cizí“. „Devět z deseti dětí reaguje lépe na mladého instruktora nebo instruktorku než na rodiče. Je to pro ně teta nebo strejda a rozumí si s nimi,“ líčí Turek. „Vztah rodič–dítě je logicky jiný a trpělivých rodičů je málo. Instruktor má odstup, autoritu a správné metodické postupy.“