Lyžovat se bude ve Stupavě i o Velikonocích, konec sezony se však blíží

V zimním středisku Stupava na Uherskohradišťsku, posledním ve Zlínském kraji, které je ještě provozu, se bude lyžovat i o Velikonocích. Konec sezony se ale i tam blíží. Sníh odtává, postupně klesá také návštěvnost, řekl dnes ČTK provozovatel areálu Lubomír Orel. Další střediska v regionu zavřela už v předchozích týdnech.
Zájemci si mohou ve Stupavě zalyžovat už jen na hlavní sjezdovce, na které je v průměru 40 centimetrů sněhu. V provozu je jeden vlek a dopravní pás, který využívají především děti. "Děláme všechno pro to, abychom i o Velikonocích lyžovali. Rádi bychom vydrželi alespoň do toho pondělka," řekl Orel.
Sníh vzhledem k teplotám nad nulou a také dešti v posledních dnech poměrně rychle mizí. "Sníh pořád taje, i když to nevypadá. Hodně se vsakuje do země. Každý večer, když vyjedu s rolbou na kopec, tak vidím, jak to ubývá," uvedl provozovatel.
Deštivé a větrné počasí v uplynulých dnech nepřálo ani návštěvnosti střediska. "Lidí je samozřejmě méně. Včera (ve středu) ale bylo hezky, takže jich ráno přišlo víc. Jinak pořád poprchává nebo prší," řekl Orel. V současnosti podle něj lyžují ve Stupavě desítky zájemců denně.
Zda se podaří udržet sjezdovku v provozu i po Velikonocích, bude záležet především na počasí. "Podle předpovědi má být příští týden v úterý a ve středu ještě slušně. Ale už máme strach, jestli nám sníh vůbec vydrží. Teď máme cíl nějak vydržet do pondělí a pak uvidíme. Jak vrstva sněhu klesá, tak to potom rolba už lehce prohrábne," doplnil Orel.
Skiareál ve Stupavě je v provozu denně od 08:15 do 19:30. Od 20. března v něm všichni lyžují za dětské jízdné. Mimo provoz už je půjčovna lyžařského vybavení a servis, své služby však od 09:00 do 19:00 nadále nabízí lyžařská škola a od 09:30 do 20:00 také blízká restaurace.
Lyžařskou sezonu v regionu obvykle středisko ve Stupavě zahajuje mezi prvními a zároveň ji zpravidla končí jako jedno z posledních. V aktuální sezoně se v areálu lyžuje od 26. listopadu. V minulé sezoně si do něj mohli zájemci přijít zalyžovat od 22. prosince do 13. dubna.