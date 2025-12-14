„Dnes bude probíhat pátrací akce v Halenkovicích, kam bude nasazena speciální technika, větší počet dronů než doposud, pokud to dovolí klimatické podmínky, nasadili bychom i vrtulník,“ uvedla po nedělní 9. hodině krajská policejní mluvčí Šárka Trnková.
Na síti X policisté před 11. hodinou upřesnili, že vrtulník kvůli mlze vzlétnout nemohl. „Letové podmínky pro naše vrtulníky nejsou ideální. V okolí Halenkovic dnes budete vídat větší množství dronů. Pomáhají nám s nimi hasiči. Stále bohužel platí, že pátrání nepřineslo žádné konkrétní informace, které by nám pomohly chlapce vypátrat,“ sdělili policisté.
„Lidské síly budou v obci propátrávat místa, kam drony neuvidí, nedohlédnou nebo se na ně nedostanou,“ doplnila mluvčí Trnková.
Dodala, že souběžně s hlavním pátráním se na základě shromážděných poznatků stále konají i menší lokální pátrací akce jinde, například ve Zlíně.
Vedení obce v sobotu večer vyzvalo dobrovolníky, aby se už do akcí na vlastní pěst raději nepouštěli. Ozývají se jim totiž lidé napříč republikou, kteří by rádi s pátráním po chlapci pomohli.
„Děkujeme dobrovolníkům za dnešní pátrání v naší obci a okolí, ač bylo neúspěšné. Podle posledních informací se pátrání nyní bude ubírat jiným směrem, není potřeba již tolik dobrovolníků z řad široké veřejnosti.
Děkujeme za nabídky pomoci z celé republiky,“ uvedlo vedení obce na webu.
Policie žádá záznamy z kamer
V sobotu večer policie připojila na facebook výzvu týkající se kamerových záznamů z vozidel projíždějících Halenkovicemi. „Pro další pátrání je pro nás velmi důležité získat kamerové záznamy z vozidel projíždějících obcí Halenkovice. Doposud zajištěné kamerové záznamy vyhodnocujeme. Zároveň žádáme všechny řidiče s palubní kamerou, kteří ve čtvrtek 11. 12. 2025 mezi 07:00 až 08:00 projížděli obcí Halenkovice, aby své záznamy poskytli Policii ČR, i v případě, že se jim zdají bez významných zjištění,“ uvedla policie.
Pokud lidé záznam policii dosud nepředali, mají kontaktovat linku 158. Trnková v neděli ráno řekla, že na výzvu zatím nikdo nereagoval.
Chlapec odešel ve čtvrtek ráno do školy, na místo už však nedorazil. V sobotu například ještě nebylo jasné ani to, zda z obce vůbec odjel. Policistům sice svědci tvrdili, že do autobusu nastoupil, jiní však byli přesvědčeni o opaku.
Na sobě měl Marek Hejhal při odchodu z domova modrou bundu, černé kalhoty s bílými pruhy po stranách, vínový batoh a černou čepici. Měří 140 až 150 centimetrů, má světle hnědé vlasy vystříhané za ušima, je hubený.
Jakékoliv informace, které by mohly vést k nalezení pohřešovaného chlapce, přijme policie na tísňové lince 158, případně na kterékoliv služebně.
Pátrání v režimu Osoba v ohrožení policie vyhlašuje v případech, kdy může být v ohrožení život nebo zdraví pohřešovaného dítěte nebo seniora. Dosavadní systém Dítě v ohrožení policie loni rozšířila o lidi starší 65 let.