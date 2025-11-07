Bude jedním z headlinerů přehlídky rockové a metalové hudby, na niž do Vizovic přijede 20 tisíc lidí.
„Na Masters of Rock jsme během jednadvaceti let přivezli dlouhý seznam velkých světových jmen, který se nyní opět rozroste,“ řekl šéf festivalu a pořádající Agentury Pragokoncert Jiří Daron. „Loni jsme měli naprostý úlet v podobě Tilla Lindemanna z Rammstein, který házel do davu mrtvé ryby a byla to neuvěřitelná show. A nyní to v případě Marilyna Mansona bude ještě větší bizár,“ dodal s tím, že jednání o jeho vystoupení trvalo několik měsíců a vystoupí v neděli na závěr festivalu.
Manson se v posledních letech do Česka vrátil po delší době a je o něj zájem. Vstupenky na letošní listopadový koncert v pražské Hale Fortuna zmizely za dva týdny, před půl rokem měl velký úspěch v Brně. „Vyprodanou halu Vodova roztančil. Na pódiu skákal, zpíval a také odhazoval do publika oblečení,“ napsal o jeho koncertě server iDNES.cz.
„Na to, jak je Marilyn Manson kontroverzní umělec, je zároveň nesmírně úspěšný. Dobrá polovina jeho alb byla jedničkou v USA a pětkrát byl nominovaný na Grammy. Je to žijící legenda, jeho koncerty mají velmi zvláštní a originální atmosféru,“ poznamenal Daron.
Jde již o třetího headlinera, který je pro příští ročník Masters of Rock potvrzený. Hlavní hvězdou bude německá kapela Helloween, která před několika dny vyprodala O2 arenu v Praze. Do Vizovic přijedou se show k výročí 40 let existence kapely.
„Vyprodáno měli půl roku dopředu, návštěva nakonec činila 16 300 diváků, což je pro nás v této největší hale v Česku rekord. Koncert to byl famózní, Helloween měli nejlepší produkci, jakou k nám kdy přivezli,“ uvedl Daron.
O deset let kratší jubileum v areálu likérky oslaví švédští Arch Enemy, kteří jsou dalším denním headlinerem. Skupina s výraznou zpěvačkou Alissou White-Gluz u mikrofonu před dvěma týdny přilákala tisíce lidí do pražské Haly Fortuna.
Dvaadvacátý ročník Masters of Rock se uskuteční od 16. do 19. července 2026. Poprvé se zde představí finská rocková skupina The Rasmus nebo švédští In Flames, kteří hrají melodický death metal. Mezi dalšími potvrzenými interprety jsou Udo Dirkschneider, Cavalera, Kissin´ Dynamite, Feuerschwanz, Lordi, The Gathering a další.
Poslední headliner je zatím tajemný
„Do zhruba dvou týdnů bychom chtěli zveřejnit kompletní program s výjimkou jedné velké skupiny, kterou oznámíme až lednu či únoru. Bude to americká kapela, která na Masters of Rock nikdy nehrála,“ naznačil Daron.
Vstupenky jsou v prodeji na festivalovém webu, do konce listopadu stojí 3 490 korun. Pořadatelé nabízejí i chill village, tedy vylepšenou možnost ubytování ve VIP kempu v plně vybavených stanech.
„Jde o reakci na to, že v okolí Vizovic schází více hotelů, které by mohli návštěvníci využít. Kdo bude chtít mít větší komfort, může využít tuto možnost,“ konstatoval Daron.
