Stát slibuje otevřít D49 do června. Obce pochybují a chystají další blokádu

Milan Libiger
  14:52aktualizováno  14:52
Koncem srpna zablokovali dva přechody pro chodce v obci na protest proti stále nedokončené dálnici D49. Ve čtvrtek 11. září to v Martinicích na Kroměřížsku zopakují. Blokáda provozu se bude konat od 15 hodin a tentokrát se k ní přidá i sousední Horní Lapač. V pondělí 8. září dorazí do obce ministr Martin Kupka.
Obyvatelé Martinic blokují silnici, která obcí prochází, 25. srpna 2025,...

Obyvatelé Martinic blokují silnici, která obcí prochází, 25. srpna 2025, Martinice, Kroměřížsko. Chtějí tím upozornit na to, že stále nelze využívat. | foto: Zdeněk NěmecMAFRA

Obyvatelé Martinic blokují silnici, která obcí prochází, 25. srpna 2025,...
Obyvatelé Martinic blokují silnici, která obcí prochází, 25. srpna 2025,...
Obyvatelé Martinic blokují silnici, která obcí prochází, 25. srpna 2025,...
Obyvatelé Martinic blokují silnici, která obcí prochází, 25. srpna 2025,...
12 fotografií

„Pořád slyšíme sliby, že se dálnice dodělá, a nic se neděje. Trpělivost nám došla,“ řekl martinický starosta Pavel Fiurášek. „Klidně můžeme blokády dělat opakovaně až do doby, než se dálnice otevře. Záleží, jaký bude postoj obyvatel.“

Lidem v okolí D49 vadí, že dálnice stále není otevřená až do Fryštáku, ale končí za Holešovem. Proto jezdí 13 tisíc aut denně nejen přes Martinice, ale i Horní Lapač a Fryšták.

Lidé v obci blokovali silnici, na protest proti nedokončené dálnici neustále přecházeli

„Byli jsme podpořit protest v Martinicích a nyní jej uspořádáme i u nás,“ podotkla starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková. „Díky médiím se teď začaly ledy hýbat a stát s námi více komunikuje. Dokud ale nebude dálnice zprovozněná, pořád bude všechno jen na papíře,“ poznamenala.

Silničáři vyřizují nové stavební povolení

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) si mezitím začalo vyřizovat podklady pro stavební povolení na nový, 200 metrů dlouhý sjezd z dálnice u Fryštáku ke kruhové křižovatce, odkud se pokračuje do Zlína, a na dalších 11 objektů.

Původní povolení po žalobě spolku Děti Země a rozhodnutí soudu zrušilo ministerstvo dopravy.

Obyvatelé Martinic blokují silnici, která obcí prochází, 25. srpna 2025, Martinice, Kroměřížsko. Chtějí tím upozornit na to, že stále nelze využívat. Starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková.
Obyvatelé Martinic blokují silnici, která obcí prochází, 25. srpna 2025, Martinice, Kroměřížsko. Chtějí tím upozornit na to, že stále nelze využívat. Starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková.
Obyvatelé Martinic blokují silnici, která obcí prochází, 25. srpna 2025, Martinice, Kroměřížsko. Chtějí tím upozornit na to, že stále nelze využívat.
Obyvatelé Martinic blokují silnici, která obcí prochází, 25. srpna 2025, Martinice, Kroměřížsko. Chtějí tím upozornit na to, že stále nelze využívat dokončenou dálnici D49.
12 fotografií

„Bez přivaděče (sjezdu) není možné na posledních sedm kilometrů dálnice D49 pustit provoz,“ uvedl mluvčí státní organizace Jan Rýdl. „ŘSD na nic nečekalo a dokonce s předstihem požádalo ministerstvo životního prostředí o vydání EIA jako podkladu pro nové stavební povolení. Podle lhůt lze očekávat, že povolení a dostavba napojení umožní provoz na D49 až do Fryštáku před polovinou roku 2026,“ odhadl Rýdl.

V řízení EIA se posuzují dopady stavby na životní prostředí. Silničáři si ho vyřídili na celou dálnici, ale pozbylo platnosti. V původním stavebním řízení na 12 objektů nebyly spolky účastníky řízení.

Dostavba propírané dálnice D49 by mohla začít na jaře, dává naději ministr Kupka

Soud jim ale toto právo přiznal. EIA musí být vedena proto, aby se mohli aktivisté vyjádřit. Právě i kvůli jejich připomínkám, odvoláním a žalobám se však dálnice staví už sedmnáct let.

Nové posouzení EIA by mělo být hotové letos

Ministerstvo životního prostředí rozeslalo informace o dokumentaci EIA obcím i dotčeným orgánům s možností se k ní vyjádřit. Lhůta uplyne 19. září. „Vyjadřovat se může také široká veřejnost i takzvaná dotčená veřejnost, tedy ekologické spolky,“ upřesnila mluvčí resortu Veronika Krejčí.

Posuzuje se 12 objektů, kromě dálničního sjezdu u Fryštáku jsou to protihlukové stěny či sběrače ropných látek. Některé z nich už jsou postavené a opakované stavební řízení je bude legalizovat.

Spolky mohou připomínkovat i stanovisko EIA, nemůžou se proti němu však odvolat. Ministerstvo bude muset nařídit veřejné projednání záměru, pokud obdrží odůvodněné nesouhlasné stanovisko veřejnosti.

Dálnice D49 u Holešova. Nedokončený úsek v blízkosti obcí Horní Lapač-Fryšták. (květen 2025)

„Podle dosavadních předpokladů lze v tuto chvíli očekávat, že proces posuzování vlivů na životní prostředí bude dokončen ještě v letošním roce,“ naznačila Krejčí s tím, že nejdříve by to mohlo být v listopadu.

Stavební povolení bude opět vyřizovat Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) v Praze, který původní řízení zastavil a zahájil nové. „Z časového hlediska zabere nejdelší dobu EIA. Jakmile dostaneme vyjádření EIA, budeme v řízení pokračovat. Nebudeme to nijak brzdit,“ sdělil ředitel DESÚ Martin Kozák.

S odvoláním spolků po vydání stavebního povolení v DESÚ počítají. „To patrně hraničí s jistotou,“ tuší Kozák. „Nevidím důvod, proč by to jinak celé podstupovaly, kdyby nechtěly jít ve sporu dál. Třeba je ale nová EIA uspokojí a naplní jejich představy o ochraně životního prostředí,“ uvažuje.

Termínu otevření v obcích moc nevěří

„Zatím nemůžeme říci jasně, jaké další kroky kolem dálnice D49 budeme dělat, protože řešíme i jiné stavby po celém Česku. Aktuálně třeba kritizujeme plány na výstavbu přístavů a přístavišť na Baťově kanálu se škodlivými zásahy do cenných biotopů,“ reagoval předseda spolku Děti Země Miroslav Patrik.

Starostům došla trpělivost. Kvůli nedokončené dálnici zablokujeme cestu, varují

Martinice, Horní Lapač a Fryšták tak budou zřejmě nuceny do doby dokončení a otevření dálnice snášet nápory dopravy. Termínu ŘSD příliš nevěří, protože už loni v zimě silničáři slibovali, že se bude až do Fryštáku jezdit po dálnici v půlce letošního roku.

„Nemůžou to podle mě stihnout, protože tady máme spolek Děti Země. Když podá námitky k řízení EIA, tak se to prodlouží, i když ministerstvo říká, že je vypořádá rychle,“ uvažuje Fiurášek.

„Nevíme už, čemu máme věřit. Že se dálnice ještě celá neotevřela, je to nejhorší, co nás mohlo potkat,“ řekla Hudečková.

Do Martinic dorazí ministr Kupka

Kvůli vyhrocené situaci také přijede do Martinic v pondělí 8. září ministr dopravy Martin Kupka a bude od 12.30 hodin diskutovat s občany. Akce se uskuteční v kulturním obecním zařízení.

„Pan ministr se mi ozval a vysvětloval mi své názory. Budeme po něm chtít závazný termín zprovoznění dálnice, aby nám ho podepsal,“ uvedl Fiurášek.

„Naším cílem je odklonit dopravu a zajistit bezpečnost obyvatel. Do doby, než se dálnice otevře, se může něco stát,“ uzavřela Hudečková.

25. srpna 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

Sýpka hostí tradiční textilní techniky

Přijďte si zkusit něco, co se dnes jen tak nevidí. V Sýpce Lemberk se zájemci setkají s tradičními textilními technikami. V sobotu si vyzkoušejí textilní zpracování kopřivy.

5. září 2025  15:30

Hrad hostí varhanní maraton

Neobvyklou akci nabídne v sobotu hrad Valdštejn u Turnova. Proběhne tu třetí ročník multižánrového hudebního programu v různých částech hradu, složený z krátkých koncertů nejen na varhany.

5. září 2025  15:20

Jan Jindřich Lucemburský bude mít před kostelem v Brně-Králově Poli sochu

Moravský markrabě Jan Jindřich Lucemburský (1322 - 1375) bude mít před kostelem v brněnské části Královo Pole sochu. Za jejím vznikem stojí Královopolský...

5. září 2025  13:36,  aktualizováno  13:36

Čtyřicetimetrové pilíře už stojí. U Brtnice budují druhý nejvyšší most na Vysočině

Všechny nejvyšší pilíře vysokého silničního mostu už stojí. Stavbaři pravděpodobně ještě letos začnou s betonováním vrchní mostní konstrukce. Budování obchvatu Brtnice na cestě mezi Jihlavou a...

5. září 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Veletrh sportu míří do arény

Desítky sportovních klubů z celého Libereckého kraje se v sobotu představí na veletrhu Sport Live v liberecké aréně. Umožní tak každému malému i velkému návštěvníkovi vyzkoušet si, jaké to je být...

5. září 2025  15:10

Stejně jako loni dorazil na letňanské náměstíčko u Tupolevovy ulice burčák z Moravy.

vydáno 5. září 2025  15:03

Plzeň za 30 milionů promění dříve zanedbanou plochu ve sportovní Predator Park

Víceúčelový sportovní Predator Park s pumptrackem, s běžeckým oválem a překážkovou dráhou s workoutovými prvky vybuduje na nevyužívané a zanedbané ploše u...

5. září 2025  13:24,  aktualizováno  13:24

V Karlových Varech se dnes po rekonstrukci otevřel bazén v Alžbětiných lázních

Po téměř dvouměsíční rekonstrukci se dnes v Karlových Varech otevřel veřejný vnitřní bazén v Alžbětiných lázních. Opravy začaly po filmovém festivalu v...

5. září 2025  13:23,  aktualizováno  13:23

Farmu obsadí country festival

Od pátku do neděle obsadí Farmu Vysoká u Chrastavy 14. ročník Country Festivalu Vysoká 2025. Návštěvníky opět čekají westernové závody, ukázky parkurového skákání, indiánská vesnička, farmářská...

5. září 2025

Stát slibuje otevřít D49 do června. Obce pochybují a chystají další blokádu

Koncem srpna zablokovali dva přechody pro chodce v obci na protest proti stále nedokončené dálnici D49. Ve čtvrtek 11. září to v Martinicích na Kroměřížsku zopakují. Blokáda provozu se bude konat od...

5. září 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Brňané si mohou od 17. září na výstavišti projít virtuální model nového nádraží

Novým brněnským nádražím a jeho okolím se ve virtuální realitě mohou lidé od 17. září procházet na výstavišti v Brně. Asi třičtvrtěhodinovou komentovanou...

5. září 2025  13:01,  aktualizováno  13:01

Brňané si mohou od 17. září na výstavišti projít virtuální model nového nádraží

Novým brněnským nádražím a jeho okolím se ve virtuální realitě mohou lidé od 17. září procházet na výstavišti v Brně. Asi třičtvrtěhodinovou komentovanou...

5. září 2025  13:01,  aktualizováno  13:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.