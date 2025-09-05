„Pořád slyšíme sliby, že se dálnice dodělá, a nic se neděje. Trpělivost nám došla,“ řekl martinický starosta Pavel Fiurášek. „Klidně můžeme blokády dělat opakovaně až do doby, než se dálnice otevře. Záleží, jaký bude postoj obyvatel.“
Lidem v okolí D49 vadí, že dálnice stále není otevřená až do Fryštáku, ale končí za Holešovem. Proto jezdí 13 tisíc aut denně nejen přes Martinice, ale i Horní Lapač a Fryšták.
|
Lidé v obci blokovali silnici, na protest proti nedokončené dálnici neustále přecházeli
„Byli jsme podpořit protest v Martinicích a nyní jej uspořádáme i u nás,“ podotkla starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková. „Díky médiím se teď začaly ledy hýbat a stát s námi více komunikuje. Dokud ale nebude dálnice zprovozněná, pořád bude všechno jen na papíře,“ poznamenala.
Silničáři vyřizují nové stavební povolení
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) si mezitím začalo vyřizovat podklady pro stavební povolení na nový, 200 metrů dlouhý sjezd z dálnice u Fryštáku ke kruhové křižovatce, odkud se pokračuje do Zlína, a na dalších 11 objektů.
Původní povolení po žalobě spolku Děti Země a rozhodnutí soudu zrušilo ministerstvo dopravy.
„Bez přivaděče (sjezdu) není možné na posledních sedm kilometrů dálnice D49 pustit provoz,“ uvedl mluvčí státní organizace Jan Rýdl. „ŘSD na nic nečekalo a dokonce s předstihem požádalo ministerstvo životního prostředí o vydání EIA jako podkladu pro nové stavební povolení. Podle lhůt lze očekávat, že povolení a dostavba napojení umožní provoz na D49 až do Fryštáku před polovinou roku 2026,“ odhadl Rýdl.
V řízení EIA se posuzují dopady stavby na životní prostředí. Silničáři si ho vyřídili na celou dálnici, ale pozbylo platnosti. V původním stavebním řízení na 12 objektů nebyly spolky účastníky řízení.
|
Dostavba propírané dálnice D49 by mohla začít na jaře, dává naději ministr Kupka
Soud jim ale toto právo přiznal. EIA musí být vedena proto, aby se mohli aktivisté vyjádřit. Právě i kvůli jejich připomínkám, odvoláním a žalobám se však dálnice staví už sedmnáct let.
Nové posouzení EIA by mělo být hotové letos
Ministerstvo životního prostředí rozeslalo informace o dokumentaci EIA obcím i dotčeným orgánům s možností se k ní vyjádřit. Lhůta uplyne 19. září. „Vyjadřovat se může také široká veřejnost i takzvaná dotčená veřejnost, tedy ekologické spolky,“ upřesnila mluvčí resortu Veronika Krejčí.
Posuzuje se 12 objektů, kromě dálničního sjezdu u Fryštáku jsou to protihlukové stěny či sběrače ropných látek. Některé z nich už jsou postavené a opakované stavební řízení je bude legalizovat.
Spolky mohou připomínkovat i stanovisko EIA, nemůžou se proti němu však odvolat. Ministerstvo bude muset nařídit veřejné projednání záměru, pokud obdrží odůvodněné nesouhlasné stanovisko veřejnosti.
„Podle dosavadních předpokladů lze v tuto chvíli očekávat, že proces posuzování vlivů na životní prostředí bude dokončen ještě v letošním roce,“ naznačila Krejčí s tím, že nejdříve by to mohlo být v listopadu.
Stavební povolení bude opět vyřizovat Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) v Praze, který původní řízení zastavil a zahájil nové. „Z časového hlediska zabere nejdelší dobu EIA. Jakmile dostaneme vyjádření EIA, budeme v řízení pokračovat. Nebudeme to nijak brzdit,“ sdělil ředitel DESÚ Martin Kozák.
S odvoláním spolků po vydání stavebního povolení v DESÚ počítají. „To patrně hraničí s jistotou,“ tuší Kozák. „Nevidím důvod, proč by to jinak celé podstupovaly, kdyby nechtěly jít ve sporu dál. Třeba je ale nová EIA uspokojí a naplní jejich představy o ochraně životního prostředí,“ uvažuje.
Termínu otevření v obcích moc nevěří
„Zatím nemůžeme říci jasně, jaké další kroky kolem dálnice D49 budeme dělat, protože řešíme i jiné stavby po celém Česku. Aktuálně třeba kritizujeme plány na výstavbu přístavů a přístavišť na Baťově kanálu se škodlivými zásahy do cenných biotopů,“ reagoval předseda spolku Děti Země Miroslav Patrik.
|
Starostům došla trpělivost. Kvůli nedokončené dálnici zablokujeme cestu, varují
Martinice, Horní Lapač a Fryšták tak budou zřejmě nuceny do doby dokončení a otevření dálnice snášet nápory dopravy. Termínu ŘSD příliš nevěří, protože už loni v zimě silničáři slibovali, že se bude až do Fryštáku jezdit po dálnici v půlce letošního roku.
„Nemůžou to podle mě stihnout, protože tady máme spolek Děti Země. Když podá námitky k řízení EIA, tak se to prodlouží, i když ministerstvo říká, že je vypořádá rychle,“ uvažuje Fiurášek.
„Nevíme už, čemu máme věřit. Že se dálnice ještě celá neotevřela, je to nejhorší, co nás mohlo potkat,“ řekla Hudečková.
Do Martinic dorazí ministr Kupka
Kvůli vyhrocené situaci také přijede do Martinic v pondělí 8. září ministr dopravy Martin Kupka a bude od 12.30 hodin diskutovat s občany. Akce se uskuteční v kulturním obecním zařízení.
„Pan ministr se mi ozval a vysvětloval mi své názory. Budeme po něm chtít závazný termín zprovoznění dálnice, aby nám ho podepsal,“ uvedl Fiurášek.
„Naším cílem je odklonit dopravu a zajistit bezpečnost obyvatel. Do doby, než se dálnice otevře, se může něco stát,“ uzavřela Hudečková.
|
25. srpna 2025