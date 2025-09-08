Dálnice D49 je prokletá a je to průšvih, řekl v Martinicích ministr dopravy

Petr Skácel
  16:02aktualizováno  16:02
Zaplněný sál v Martinicích čekal na ministra dopravy Martina Kupku (ODS), který v pondělí přijel do malé obce na Kroměřížsku. Tamější obyvatelé jsou nespokojení s tím, že z oken svých domů sice vidí skoro hotovou dálnici D49, ale auta na ni stále nesmí.

Důvodem jsou soudní tahanice a spory státu s ekologickými organizacemi Děti Země a Egeria. Vozidla tak stále proudí přes obec, denně jich tudy projede kolem 13 tisíc.

I proto byla první otázka, kterou Martin Kupka během pondělního setkání s občany slyšel, velmi jednoduchá. „Pane ministře, kdy bude dostavěná dálnice?“ zeptal se jej martinický starosta Pavel Fiurášek.

„Úplně chápu vaši naštvanost. Dálnice D49 je prokletá, je to průšvih a známe historicky i důvody,“ reagoval Kupka, který podle svých slov jako ministr žádnou jinou stavbou nestrávil tolik času.

Ministr dopravy Martin Kupka navštívil obec Martinice, aby si vyslechl stížnosti místních obyvatel i starostů na nedostavěnou dálnici D49. Vedle něj starosta Martinic Pavel Fiurášek. (8. září 2025)
Ministr dopravy Martin Kupka navštívil obec Martinice, aby si vyslechl stížnosti místních obyvatel i starostů na nedostavěnou dálnici D49. (8. září 2025)
Ministr dopravy Martin Kupka navštívil obec Martinice, aby si vyslechl stížnosti místních obyvatel i starostů na nedostavěnou dálnici D49. Na snímku s poslancem a krajským zastupitelem Stanislavem Blahou. (8. září 2025)
Ministr dopravy Martin Kupka navštívil obec Martinice, aby si vyslechl stížnosti místních obyvatel i starostů na nedostavěnou dálnici D49. (8. září 2025)
Ministr dopravy Martin Kupka (uprostřed) navštívil obec Martinice, aby si vyslechl stížnosti místních obyvatel i starostů na nedostavěnou dálnici D49. (8. září 2025)
„Když jsem loni říkal, že dálnice bude letos dokončená, vycházel jsem z toho, jak rozběhnuté jsou stavební práce a povolovací procesy. Nedalo se předjímat, že soudy takto rozhodnou,“ narážel na fakt, že ministerstvo dopravy muselo zrušit původní povolení pro stavbu 200 metrů dlouhého sjezdu z dálnice u Fryštáku a dalších objektů.

Důvodem byla žaloba ekologických aktivistů. Právě sjezd je pro D49 důležitý a bez něj nelze na jejích posledních sedm kilometrů pustit provoz. Auta tak nyní jezdí po dálnici až k Holešovu, kde sjedou z kruhového objezdu a přes Martinice, Horní Lapač a Fryšták míří do Zlína.

Dostavba propírané dálnice D49 by mohla začít na jaře, dává naději ministr Kupka

Poté Kupka přešel ke konkrétním datům. První z nich je 19. září, kdy končí lhůta pro podání připomínek a námitek v rámci EIA (posouzení dopadů stavby na životní prostředí – pozn. red.). Ministerstvo životního prostředí pak svolá veřejné projednání záměru 19. října, konat by se mělo v Holešově. Finální stanovisko EIA má být vydáno na přelomu listopadu a prosince.

„Jsem optimista v tom, že hned jak to bude na jaře možné, tak se zbývající kousek dálnice dostaví a propojí se stávajícím úsekem,“ naznačil ministr. „Ale chápu, že takových politiků už bylo, kteří vám to slibovali,“ dodal za souhlasného pokyvování hlav přítomných obyvatel.

Možností je omezení tranzitní dopravy

A kdyby ani tohle nevyšlo, je reálnou variantou omezení tranzitní dopravy pro nákladní auta přes Martinice a okolní obce.

„Budeme to projednávat na krajské úrovni, protože kraj je správcem okolních silnic,“ řekl poslanec a krajský zastupitel Stanislav Blaha (ODS), který se dnešního jednání také zúčastnil. „Bude se to muset omezit tonáží vozů. Ideálně někde, kde je například mostek, který znemožní průjezd těžších aut,“ uvažoval.

Stát slibuje otevřít D49 do června. Obce pochybují a chystají další blokádu

Na setkání nechyběli ani zástupci okolních obcí. „Když už se dálnice staví tolik let, proč mají spolky možnost pořád něco napadat? Proč se nepřijala opatření, aby to nezdržovalo nejen tuto, ale i další dálnice?“ chtěla vědět Ivana Sehnalová, starostka Přílep.

Stejný názor měla Anna Pospíšilová. „V Martinicích bydlíme osmnáct let a stejně dlouho trvají obstrukce spolků proti stavbě dálnice,“ kroutila hlavou. „Nerozumím tomu, proč se jim dovoluje během řízení se do toho zapojovat a dělat naschvály. Měla by se do legislativy dát vsuvka, že se můžou zúčastnit jen stavebního řízení,“ navrhla.

Novela zákona má stavby urychlit

Podle Kupky bylo v minulosti možností napadání řízení daleko víc. „Kdyby se udělaly další významnější kroky a omezila možnost veřejnosti vyjadřovat se, tak bychom omezili také práva starostů obcí a samospráv, ale i občanů v těsném sousedství chystaných dopravních staveb. Není to jednoduché,“ zmínil.

Lidé v obci blokovali silnici, na protest proti nedokončené dálnici neustále přecházeli

Klíčová je podle něj novela liniového zákona platící od ledna 2024, která zjednodušuje a zrychluje výstavbu strategických dopravních staveb. Právě díky ní nastala výrazná změna. Spolky nyní mohou připomínkovat stanovisko EIA, nemůžou se proti němu však odvolat. To jde v celém procesu jen jednou a až proti finálnímu rozhodnutí o stavbě.

Nemohou také už dávat blankety, tedy „prázdné“ listy, které odevzdaly v zákonném termínu nevyplněné a až později je vypsaly. Právě i kvůli podobným obstrukcím, připomínkám, odvoláním a žalobám ze strany ekologických organizací se dálnice staví už sedmnáct let.

„Jsem zvědavá, jestli ti aktivisté budou mít odvahu přijít na veřejné projednání do Holešova a podívat se nám do očí. Já bych věděla, co jim říct,“ zlobila se jedna z obyvatelek Martinic během debaty.

Obce chystají další blokádu

Také starosta Fryštáku Pavel Gálík kritizoval, že „dva lidé blokují dopravu a dálnice pro desetitisíce lidí“ a navrhl, aby se samospráva účastnila soudů týkajících se dopravních staveb jako účastník řízení.

„Prověříme to. Ve Středočeském kraji jsme se jako kraj do takových řízení přihlásili a mohli uvést svoje názory a argumenty,“ souhlasil Kupka.

V Martinicích už koncem srpna uspořádali blokádu provozu, aby na problém s dálnicí D49 upozornili. A zopakují ji tento čtvrtek od 15 hodin, kdy se k nim přidá také sousední Horní Lapač.

Lidé budou opět přecházet přes cestu tam a zpátky, aby auta nemohla projet. Už minule je sice v pravidelných intervalech pouštěli, ale na místě se tak dají čekat kolony a řidiči by se mu měli vyhnout.

