Důvodem jsou soudní tahanice a spory státu s ekologickými organizacemi Děti Země a Egeria. Vozidla tak stále proudí přes obec, denně jich tudy projede kolem 13 tisíc.
I proto byla první otázka, kterou Martin Kupka během pondělního setkání s občany slyšel, velmi jednoduchá. „Pane ministře, kdy bude dostavěná dálnice?“ zeptal se jej martinický starosta Pavel Fiurášek.
„Úplně chápu vaši naštvanost. Dálnice D49 je prokletá, je to průšvih a známe historicky i důvody,“ reagoval Kupka, který podle svých slov jako ministr žádnou jinou stavbou nestrávil tolik času.
„Když jsem loni říkal, že dálnice bude letos dokončená, vycházel jsem z toho, jak rozběhnuté jsou stavební práce a povolovací procesy. Nedalo se předjímat, že soudy takto rozhodnou,“ narážel na fakt, že ministerstvo dopravy muselo zrušit původní povolení pro stavbu 200 metrů dlouhého sjezdu z dálnice u Fryštáku a dalších objektů.
Důvodem byla žaloba ekologických aktivistů. Právě sjezd je pro D49 důležitý a bez něj nelze na jejích posledních sedm kilometrů pustit provoz. Auta tak nyní jezdí po dálnici až k Holešovu, kde sjedou z kruhového objezdu a přes Martinice, Horní Lapač a Fryšták míří do Zlína.
|
Poté Kupka přešel ke konkrétním datům. První z nich je 19. září, kdy končí lhůta pro podání připomínek a námitek v rámci EIA (posouzení dopadů stavby na životní prostředí – pozn. red.). Ministerstvo životního prostředí pak svolá veřejné projednání záměru 19. října, konat by se mělo v Holešově. Finální stanovisko EIA má být vydáno na přelomu listopadu a prosince.
„Jsem optimista v tom, že hned jak to bude na jaře možné, tak se zbývající kousek dálnice dostaví a propojí se stávajícím úsekem,“ naznačil ministr. „Ale chápu, že takových politiků už bylo, kteří vám to slibovali,“ dodal za souhlasného pokyvování hlav přítomných obyvatel.
Možností je omezení tranzitní dopravy
A kdyby ani tohle nevyšlo, je reálnou variantou omezení tranzitní dopravy pro nákladní auta přes Martinice a okolní obce.
„Budeme to projednávat na krajské úrovni, protože kraj je správcem okolních silnic,“ řekl poslanec a krajský zastupitel Stanislav Blaha (ODS), který se dnešního jednání také zúčastnil. „Bude se to muset omezit tonáží vozů. Ideálně někde, kde je například mostek, který znemožní průjezd těžších aut,“ uvažoval.
|
Na setkání nechyběli ani zástupci okolních obcí. „Když už se dálnice staví tolik let, proč mají spolky možnost pořád něco napadat? Proč se nepřijala opatření, aby to nezdržovalo nejen tuto, ale i další dálnice?“ chtěla vědět Ivana Sehnalová, starostka Přílep.
Stejný názor měla Anna Pospíšilová. „V Martinicích bydlíme osmnáct let a stejně dlouho trvají obstrukce spolků proti stavbě dálnice,“ kroutila hlavou. „Nerozumím tomu, proč se jim dovoluje během řízení se do toho zapojovat a dělat naschvály. Měla by se do legislativy dát vsuvka, že se můžou zúčastnit jen stavebního řízení,“ navrhla.
Novela zákona má stavby urychlit
Podle Kupky bylo v minulosti možností napadání řízení daleko víc. „Kdyby se udělaly další významnější kroky a omezila možnost veřejnosti vyjadřovat se, tak bychom omezili také práva starostů obcí a samospráv, ale i občanů v těsném sousedství chystaných dopravních staveb. Není to jednoduché,“ zmínil.
|
Klíčová je podle něj novela liniového zákona platící od ledna 2024, která zjednodušuje a zrychluje výstavbu strategických dopravních staveb. Právě díky ní nastala výrazná změna. Spolky nyní mohou připomínkovat stanovisko EIA, nemůžou se proti němu však odvolat. To jde v celém procesu jen jednou a až proti finálnímu rozhodnutí o stavbě.
Nemohou také už dávat blankety, tedy „prázdné“ listy, které odevzdaly v zákonném termínu nevyplněné a až později je vypsaly. Právě i kvůli podobným obstrukcím, připomínkám, odvoláním a žalobám ze strany ekologických organizací se dálnice staví už sedmnáct let.
„Jsem zvědavá, jestli ti aktivisté budou mít odvahu přijít na veřejné projednání do Holešova a podívat se nám do očí. Já bych věděla, co jim říct,“ zlobila se jedna z obyvatelek Martinic během debaty.
Obce chystají další blokádu
Také starosta Fryštáku Pavel Gálík kritizoval, že „dva lidé blokují dopravu a dálnice pro desetitisíce lidí“ a navrhl, aby se samospráva účastnila soudů týkajících se dopravních staveb jako účastník řízení.
„Prověříme to. Ve Středočeském kraji jsme se jako kraj do takových řízení přihlásili a mohli uvést svoje názory a argumenty,“ souhlasil Kupka.
V Martinicích už koncem srpna uspořádali blokádu provozu, aby na problém s dálnicí D49 upozornili. A zopakují ji tento čtvrtek od 15 hodin, kdy se k nim přidá také sousední Horní Lapač.
Lidé budou opět přecházet přes cestu tam a zpátky, aby auta nemohla projet. Už minule je sice v pravidelných intervalech pouštěli, ale na místě se tak dají čekat kolony a řidiči by se mu měli vyhnout.