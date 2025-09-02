Hotová má být na konci října, a až se na přelomu listopadu a prosince otevře, lidé podle radnice budou častěji mířit právě sem. Pobočce v Luhu tak výrazně ubude návštěvníků. Navíc má svoje limity z hlediska provozu.
Provoz sídlištní knihovny v bývalém domě služeb v ulici Stará cesta má být proto ukončen k 1. říjnu. „Její technický stav a omezené možnosti rozvoje již nesplňují současné nároky na moderní knihovnické služby,“ poznamenala ředitelka knihovny Daniela Divínová.
Knihovnu ve Vsetíně čeká velká proměna, využije i robota a 3D tiskárnu
Ve zrekonstruované knihovně ve středu města bude celé druhé patro věnováno dětem a rozloha plochy pro ně se zvětší. Nově bude plně klimatizovaná, nabídne bezbariérový přístup, větší výtah či speciální zázemí pro maminky s dětmi. Zlepšení komfortu se dočkají také uživatelé zvukové knihovny. Ta bude nyní v samostatné místnosti s odpovídajícím vybavením.
„Touto rekonstrukcí se knihovna stala nejkomfortnější městskou budovou,“ uvedl starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL).
Na podzim navíc radnice začne opravovat pobočku knihovny v Rokytnici za 20 milionů korun, kde se zdvojnásobí prostor pro děti. Ve srovnání s obdobnými městy dává Vsetín podle starosty do investic a provozu knihoven výrazně více peněz, než je obvyklé.
Vsetín je ale specifický tím, že z poměrně malého centra vybíhají dlouhá úzká údolí zastavěná obytnými sídlišti. Jedním z nich je Luh. Centrum města nebo sídliště Rokytnice je odtud daleko. To může být právě pro maminky s malými dětmi nebo seniory komplikací.
„Chápu, že nostalgii k některým místům cítíme všichni, ale nové věci se nedají zastavit.“
Jiří Čunekstarosta Vsetína
„Když je mrtvé centrum města, proč neudělat mrtvé i okrajové části,“ povzdychl si opoziční zastupitel Tomáš Pifka (STAN).
Podle obyvatel sídliště byla knihovna významným kulturním centrem pro zdejší komunitu. „Cítím rozhořčení a velkou ztrátu. Bydlíme sice na druhé straně města, ale i tak jsme do knihovny v Luhu občas zavítali a vždy mě pohltila nostalgie z mých dětských let, kdy jsem tam trávila smysluplně čas, a tetelila se radostí, že i další generace si toto skvělé místo může užít,“ uvedla v diskusi na Facebooku Silvie Hanusová.
„Tato knihovna není jen o knihách. Je to bezpečné místo pro děti, rodiny a komunitu, které tu máme desítky let. Zrušení by znamenalo, že spousta dětí z Luhu už nebude mít snadný přístup ke knihám, vzdělávacím akcím a kulturnímu zázemí,“ zdůraznila Ivona Droppová, která sbírá podpisy pod otevřený dopis adresovaný vsetínské radnici.
Jako obývák s ušákem. Tak vypadá oceněná valašská knihovna
Důležitá byla i provázanost se sousední základní školou. „V knihovně jsme strávili mnoho vyučovacích hodin. Vlastně až do dospělosti jsem neměl potřebu jít do hlavní budovy ve městě. Právě díky knihovně v Luhu jsem se zamiloval do historie,“ podotkl historik David Valůšek, který na sídlišti vyrůstal.
Podle něj je knihovna důležitou veřejnou službou, která by lidem měla být co nejblíže. Ideálně v každé městské části.
Starosta Čunek ale má jiný názor. „Kvalita prostorů a vybavení pobočky v Luhu by byly v porovnání s ostatními provozy významně nízké a je zcela logické, že tato pobočka bude ztrácet návštěvníky ve prospěch centrální půjčovny. Je proto nesmyslné dávat přes milion ročně na její provoz,“ poukázal. „Chápu, že nostalgii k některým místům cítíme všichni, ale nové věci se nedají zastavit,“ dodal Čunek.