Nerušte naši knihovnu, píší lidé ze vsetínského sídliště Luh starostovi

Pavel Stojar
  9:12aktualizováno  9:12
Lidé ve Vsetíně se podepisují pod otevřený dopis za zachování pobočky knihovny na sídlišti Luh. Město ji chce od října zrušit. Opravuje totiž souběžně centrální Masarykovu veřejnou knihovnu na Dolním náměstí za skoro 100 milionů korun. Otevře ji po rekonstrukci na podzim.
Fotogalerie3

Pobočka Masarykovy veřejné knihovny na vsetínském sídlišti Luh. | foto: Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Hotová má být na konci října, a až se na přelomu listopadu a prosince otevře, lidé podle radnice budou častěji mířit právě sem. Pobočce v Luhu tak výrazně ubude návštěvníků. Navíc má svoje limity z hlediska provozu.

Provoz sídlištní knihovny v bývalém domě služeb v ulici Stará cesta má být proto ukončen k 1. říjnu. „Její technický stav a omezené možnosti rozvoje již nesplňují současné nároky na moderní knihovnické služby,“ poznamenala ředitelka knihovny Daniela Divínová.

Knihovnu ve Vsetíně čeká velká proměna, využije i robota a 3D tiskárnu

Ve zrekonstruované knihovně ve středu města bude celé druhé patro věnováno dětem a rozloha plochy pro ně se zvětší. Nově bude plně klimatizovaná, nabídne bezbariérový přístup, větší výtah či speciální zázemí pro maminky s dětmi. Zlepšení komfortu se dočkají také uživatelé zvukové knihovny. Ta bude nyní v samostatné místnosti s odpovídajícím vybavením.

Budova Masarykovy knihovny ve Vsetíně

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

„Touto rekonstrukcí se knihovna stala nejkomfortnější městskou budovou,“ uvedl starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Na podzim navíc radnice začne opravovat pobočku knihovny v Rokytnici za 20 milionů korun, kde se zdvojnásobí prostor pro děti. Ve srovnání s obdobnými městy dává Vsetín podle starosty do investic a provozu knihoven výrazně více peněz, než je obvyklé.

Vsetín je ale specifický tím, že z poměrně malého centra vybíhají dlouhá úzká údolí zastavěná obytnými sídlišti. Jedním z nich je Luh. Centrum města nebo sídliště Rokytnice je odtud daleko. To může být právě pro maminky s malými dětmi nebo seniory komplikací.

„Chápu, že nostalgii k některým místům cítíme všichni, ale nové věci se nedají zastavit.“

Jiří Čunekstarosta Vsetína

„Když je mrtvé centrum města, proč neudělat mrtvé i okrajové části,“ povzdychl si opoziční zastupitel Tomáš Pifka (STAN).

Podle obyvatel sídliště byla knihovna významným kulturním centrem pro zdejší komunitu. „Cítím rozhořčení a velkou ztrátu. Bydlíme sice na druhé straně města, ale i tak jsme do knihovny v Luhu občas zavítali a vždy mě pohltila nostalgie z mých dětských let, kdy jsem tam trávila smysluplně čas, a tetelila se radostí, že i další generace si toto skvělé místo může užít,“ uvedla v diskusi na Facebooku Silvie Hanusová.

„Tato knihovna není jen o knihách. Je to bezpečné místo pro děti, rodiny a komunitu, které tu máme desítky let. Zrušení by znamenalo, že spousta dětí z Luhu už nebude mít snadný přístup ke knihám, vzdělávacím akcím a kulturnímu zázemí,“ zdůraznila Ivona Droppová, která sbírá podpisy pod otevřený dopis adresovaný vsetínské radnici.

Jako obývák s ušákem. Tak vypadá oceněná valašská knihovna

Důležitá byla i provázanost se sousední základní školou. „V knihovně jsme strávili mnoho vyučovacích hodin. Vlastně až do dospělosti jsem neměl potřebu jít do hlavní budovy ve městě. Právě díky knihovně v Luhu jsem se zamiloval do historie,“ podotkl historik David Valůšek, který na sídlišti vyrůstal.

Podle něj je knihovna důležitou veřejnou službou, která by lidem měla být co nejblíže. Ideálně v každé městské části.

Starosta Čunek ale má jiný názor. „Kvalita prostorů a vybavení pobočky v Luhu by byly v porovnání s ostatními provozy významně nízké a je zcela logické, že tato pobočka bude ztrácet návštěvníky ve prospěch centrální půjčovny. Je proto nesmyslné dávat přes milion ročně na její provoz,“ poukázal. „Chápu, že nostalgii k některým místům cítíme všichni, ale nové věci se nedají zastavit,“ dodal Čunek.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Bizarní záhada. V Tachově mají odpadkové koše, které tam zjevně nepatří

V Tachově řeší bizarní záhadu. Na jeho území je několik odpadkových košů se zvláštním erbem města, který ale Tachovu nepatří. Bádáním se přišlo na to, že jde o znak Bělehradu, hlavního města Srbska....

2. září 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Auto vyletělo ze silnice a začalo hořet, řidiče našli mrtvého pod vozem

Od úterních brzkých ranních hodin vyšetřují českobudějovičtí dopravní policisté nehodu se smrtelným zraněním na silnici u obce Sedlec. Řidič vylétl ze silnice a auto začalo v příkopu mezi stromy...

2. září 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Pardubice přivítají festival tvořivosti a nových technologií

V sobotu 6. září se Automatické mlýny promění v centrum kreativity při druhém ročníku přehlídky Maker Faire Pardubice.

2. září 2025  9:23

Faunapark na sobotu chystá Beskydský Montmartre, v neděli zažijete Cirkus bez šapitó

Beskydský Montmartre v sobotu a Cirkus bez šapitó v neděli. To jsou dvě zábavná odpoledne tohoto víkendu ve frýdecko-místeckém Faunaparku.

2. září 2025  9:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Veselý Kopec ožije tradičními řemesly a folklorem

V sobotu 6. září od 9:30 do 16:00 nabídne Muzeum v přírodě Vysočina celodenní program zaměřený na ukázky historických řemesel a technologií.

2. září 2025  9:17

Nerušte naši knihovnu, píší lidé ze vsetínského sídliště Luh starostovi

Lidé ve Vsetíně se podepisují pod otevřený dopis za zachování pobočky knihovny na sídlišti Luh. Město ji chce od října zrušit. Opravuje totiž souběžně centrální Masarykovu veřejnou knihovnu na Dolním...

2. září 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Byl to vtip, řekl muž o výhrůžce, že chystá útok na vládu. Dostal podmínku

Za vyhrožování teroristickým činem stanul před ostravským krajským soudem Petr Kuboš z Vyšních Lhot na Frýdecko-Místecku. Ten ve facebookové diskusní skupině Věznice ČR loni v říjnu ohlásil, že...

2. září 2025  9:12

Program Mezinárodního kongresu zdraví 2025 Praha

2. září 2025  9:06

V Chebu se má příští rok otevřít zubní klinika, o dalších kraj jedná

V Chebu by se měla v polovině příštího roku otevřít zubní klinika, o dalších Karlovarský kraj se soukromými společnostmi jedná. Uvedl to náměstek hejtmanky Petr Kubis. Podle něj je v současné době v...

2. září 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Děti mění preference: vědecké a tvořivé kroužky jsou na vzestupu

2. září 2025  8:51

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Siemens v Brně představí řešení a inovace pro vyšší konkurenceschopnost

2. září 2025  8:30

Značka přístavního kontejnerového zařízení společnosti RAINBOWCO prochází strategickou modernizací s cílem posílit globální konkurenceschopnost v oblasti špičkové výroby

2. září 2025  8:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.