Masters of Rock přivítá fanoušky z 37 zemí, zájem o vstupenky je vyšší než loni

Autor: ČTK
  13:27aktualizováno  13:27
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Festival rockové a metalové muziky Masters of Rock ve Vizovicích na Zlínsku letos přivítá fanoušky z 37 zemí. Obdobně tomu bylo i loni. Pořadatelé očekávají přibližně 20.000 návštěvníků, přesnou návštěvnost však nezveřejňují. Kromě čtyřdenních permanentek si lidé mohou pořídit i jednodenní vstupenky. Zájem o nákup vstupenek je vyšší než v minulém roce, řekl ČTK ředitel pořádající agentury Pragokoncert Bohemia Jiří Daron.

Přehlídka se v areálu vizovické likérky Rudolf Jelínek uskuteční od 16. do 19. července. Příznivci tvrdé muziky přijedou do Vizovic například i z Japonska, Indie, Austrálie, USA, Mexika, Chile, Brazílie nebo Spojených arabských emirátů. "Oproti loňsku je fakt mimořádně zvýšený zájem o vstupenky," řekl Daron.

Za čtyři dny nabídne Masters of Rock na hlavním pódiu vystoupení 44 kapel a hudebníků. Další desítky zahrají na vedlejším pódiu. Mezi hlavní hvězdy jednoho z největších tuzemských hudebních festivalů patří německá speedmetalová kapela Helloween, která slaví 40. výročí svého vzniku. Do Vizovic dorazí i excentrický americký zpěvák Marilyn Manson, finská rocková skupina The Rasmus, švédská kapela In Flames hrající melodický death metal nebo švédská deathmetalová kapela Arch Enemy.

Stejně jako loni, kdy šlo o novinku, bude možné v areálu festivalu platit pouze pomocí čipových náramků, na které si návštěvníci s předstihem nabijí peníze. Možné to bude v nabíjecích centrech u vstupů do areálu, ale též on-line. Hotovost ani platební karty prodejci přijímat nebudou. "Je to tak moderní systém, dobrý i pro fanouška, i pro pořadatele, že už to nikdy nebude jinak," uvedl Daron.

Prvních 15.000 fanoušků, kteří dorazí do areálu, se může tradičně těšit na festivalové CD se skladbami vybraných účinkujících. Ani letos nebudou v programu chybět oblíbené autogramiády vystupujících muzikantů. "Na každé setkání s umělci, které dohodneme, se stojí dlouhé řady. Takže je to u fanoušků velmi populární," řekl Daron.

Zájemci si podobně jako v minulých letech budou moci v pokladnách u obou vstupů do areálu s předstihem vyměnit vstupenku za kontrolní pásku na ruku. Možné to bude od poledne ve středu 15. července. Díky tomu se návštěvníci vyhnou frontám. Festivalový areál by se fanouškům měl poprvé otevřít ve čtvrtek 16. července v 11:00, o hodinu později zahájí hudební program na hlavním pódiu koncert české kapely Fleret. Bližší informace jsou k dispozici na webu festivalu.

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