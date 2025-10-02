Letoun se zřítil v těžko přístupném terénu u Balkové mezi Plzní a Karlovými Vary. Trosky byly rozeseté na 300 metrech. Příčinou nehody se zabývají experti Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Výsledky vyšetřování by měly být známy v řádu měsíců.
Ve zříceném letadle na Plzeňsku zahynul majitel karlovarského hotelu
Ačkoliv žil v Karlových Varech, poslední rozloučení se na přání rodiny uskutečnilo v rodném Zlíně, kde bydlí jeho synové. Na pohřbu nechyběly ani známé osobnosti, například herci Bolek Polívka a Pavel Zedníček.
Účastníky pohřbu dojalo, když za slunečného počasí před obřadem nad Lesním hřbitovem jako pocta zesnulému symbolicky prolétla dvojice sportovních letadel.
Vrstevníci i zlínští rodáci
Obřadní síň Lesního hřbitova zaplnila rodina a přátelé podnikatele. Nechyběli mezi nimi Matouškovi vrstevníci a zlínští rodáci, například někdejší chartista a disident, později šéf tajné služby BIS Stanislav Devátý.
Herec Bolek Polívka se v minulosti označoval za valašského krále. Matoušek si pak na jeho počest dal na své letadlo nápis Letecké síly Valašského království. Dalším Matouškovým přítelem byl jiný slavný zlínský rodák, herec Pavel Zedníček. I on býval v karlovarském Richmondu častým hostem, stejně tak se v minulosti několikrát prolétl v kabině Matouškova letadla.
Po smutečním obřadu hosté zamířili do hospůdky U Kovárny v centru Zlína, která byla oblíbeným Matouškovým útočištěm, když se při návštěvách rodného města setkával se svými zlínskými přáteli.
Oblíbený hotel Richmond
Ti za ním také často jezdili do Karlových Varů, do Parkhotelu Richmond. Ten byl jeho srdeční záležitost. Hostům, provozu i zaměstnancům se věnoval s velkým nasazením. Trávil s nimi spoustu času.
Výbuch za letu, nebo požár po nárazu? Odborníci vyšetřují pád stroje na Plzeňsku
Hotel měl dobrou pověst mezi hosty i profesionály v oboru. „Od doby, co koupil Richmond, hotel jen vzkvétal. Navíc to byl obrovský karlovarský patriot,“ uvedl prezident krajské sekce Asociace hotelů a restaurací Jan Kronika.
Své investorské plány měl Matoušek i ve Zlíně. Například výstavbu multifunkčního domu v ulici Potoky, která skončila na mrtvém bodě po neshodách se zlínskou radnicí.