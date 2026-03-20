Medici se mohou ve Zlínském kraji zapojit do projektu Praktikem na zkoušku

Studenti medicíny se opět mohou ve Zlínském kraji zapojit do projektu Praktikem na zkoušku. Medici mohou absolvovat týdenní stáž u praktických lékařů v regionu, nově kdykoliv v letošním roce. Do projektu se nově zapojily také ordinace praktických lékařů pro děti a dorost, sdělila dnes ČTK mluvčí hejtmanství Soňa Ličková. Hejtmanství chce projektem vzbudit zájem mediků o všeobecné praktické lékařství i praktické lékařství pro děti a dorost. Praktiků je v regionu nedostatek.
"Právě tyto obory jsou základem zdravotní péče a tito lékaři většinou prvními, na které se pacient nebo rodiče s dítětem obracejí. V celé republice navíc dlouhodobě ubývá nejen praktických lékařů, ale i pediatrů, a proto je pro nás důležité motivovat mladé lékaře, aby po studiu zůstávali pracovat právě v našem kraji. Věříme, že i díky projektu Praktikem na zkoušku získají cennou zkušenost z praxe a mnozí z nich se k nám v budoucnu vrátí," uvedl hejtman Radim Holiš (ANO).
Medici mohou týdenní stáž absolvovat v některé ze 40 ordinací v kraji. Lékaři dostanou za stáž studenta od kraje odměnu 10.000 korun.
V předešlých dvou ročnících se do projektu zapojilo více než 20 studentů. "Měřil jsem tlak, kontroloval CRP nebo odebíral krev, pomáhal s administrativou. Díky stáži jsem získal lepší přehled o organizaci práce v ordinaci, naučil jsem se více o komunikaci s pacientem, o významu prevence i o tom, jak důležitou roli hraje praktický lékař jako první kontakt ve zdravotním systému. Určitě bych ji doporučil všem medikům," uvedl Marek Teleky, který se do projektu zapojil loni.