„Podařilo se ho zastihnout našim myslivcům, kteří ho natočili pomocí kamery s termovizí,“ uvedl starosta Brumova-Bylnice Jaroslav Vaněk.
O dalším výskytu na území města starosta neví. „Nikdo zatím další výskyt nehlásil,“ dodal. Údajně ale zvíře zahlédli ještě lidé v Poteči nedaleko Valašských Klobouk, tuto informaci se však nepodařilo ověřit.
Katastr Brumova-Bylnice je velmi rozlehlý, s mnoha malými osadami a samotami roztroušenými v kopcích a údolích. Právě tam je setkání s šelmou nejpravděpodobnější. Navíc by v příštích dnech mohli do lesů vyrazit houbaři.
„Prosíme všechny, kteří se chystáte do přírody - ať už na houby, nebo na procházku – buďte obezřetní, vnímaví ke svému okolí a pohybujte se v lese hlučněji, abyste o sobě dali vědět,“ upozorňuje starosta Vaněk.
V prvním srpnovém týdnu se medvěd pohyboval v okolí Valašské Polanky na Vsetínsku. Podle starosty Brumova-Bylnice by mohlo jít o stejné zvíře.
Medvědi se ve Zlínském kraji občas objevují, přecházejí sem ze Slovenska. Loni na jaře našli jeho stopy dokonce v lesích poblíž krajské metropole. Letos ho spatřil lesní dělník u obce Horní Bečva na Vsetínsku a v květnu ho zachytila fotopast myslivce v katastru obce Petrůvka nedaleko Luhačovic na Zlínsku.