Lidé v těchto oblastech by každopádně měli řádně zabezpečit odpadky, aby k nim medvědi neměli přístup a nezvykali si na ně jako zdroj potravy. Doporučení se týká i ochrany hospodářských zvířat a včelstev.
Ochránci přírody v informacích, které rozeslali obcím, také upozornili na to, že medvědi se v Beskydech objevují pravidelně od 70. let minulého století.
„Jejich výskyt není neobvyklý, protože se jedná o okrajovou karpatskou populaci této šelmy typické právě pro Karpaty,“ uvedl v informacích pro obce ředitel regionálního pracoviště AOPK František Jaskula.
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„V těchto týdnech se na území CHKO Beskydy objevují informace o pozorování medvěda/medvědů, a to v Moravskoslezských Beskydech, na Frýdecko-Místecku a v okolí Rožnova pod Radhoštěm,“ uvedl Jaskula.
AOPK má z daného území řadu hlášení o pozorování medvědů a prověřuje je. „Některé informace popisují skutečná pozorování medvědů, ale objevují se také podvrhy, například fotografie medvědů z jiných zemí nebo vytvořené umělou inteligencí,“ doplnil.
Minulý pátek údajně spatřila medvědici se dvěma mláďaty skupina dětí u obce Lhotsko u Vizovic na Zlínsku. Stalo se to po 15. hodině poblíž dětského hřiště na okraji obce.
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„Děti pak běžely domů a pozorovali s rodiči zvířata dalekohledem. O divočáky nešlo, žijeme na vesnici a prasata poznáme,“ zdůraznila místostarostka Lhotska Hana Geržová.
V okolí to vzbudilo velký rozruch. Starostové sousedních obcí a policisté vyzvali obyvatele a také návštěvníky okolních lesů k zvýšené opatrnosti. „Jsme na Valašsku a obklopení lesy, kde se taková zvířata mohou vyskytovat. Musíme se s tím naučit žít a zabezpečit se,“ dodala místostarostka.
Odborníci ani ochranáři sice zatím výskyt medvěda v této konkrétní lokalitě prokazatelně nepotvrdili, hlášení však berou vážně vzhledem k dřívějším záznamům o pohybu medvědů na Zlínsku a Valašsku.
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Lidé by se při pohybu v lesích měli chovat obezřetně a v odlehlých místech o sobě dávat vědět například hlasitým hovorem. Psi by měli být na vodítku. Při spatření medvěda se k němu lidé nemají přibližovat.
„Majitelů ovocných zahrad a sadů, zejména v blízkosti lesů, se týká upozornění na možnost výskytu medvědů v těchto lokalitách. Medvědi se potřebují na zimu vykrmit a vyhledávají dozrávající ovoce, na které chodí zejména za soumraku, v noci a brzy ráno,“ uvedl Jaskula.
Ochránci přírody budou o situaci informovat na webu beskydy.aopk.gov.cz. Hlášení o pozorování medvěda či známek o jeho výskytu mohou lidé posílat na e-mail: medved@aopk.gov.cz.
Medvědi se v Beskydech pohybují pravidelně
Medvědi se v česko-slovenském příhraničí pohybují pravidelně. CHKO Beskydy je evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000, kde je medvěd hnědý spolu s dalšími chráněnými druhy chráněn.
„Jen v ojedinělých případech medvědi pokračují dále do vnitrozemí, kde se však dlouhodobě nezdržují a území zpravidla v řádu dní opouštějí a přesouvají se zpět do horských oblastí na hranici se Slovenskem,“ uvedli ochránci.
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22. srpna 2025