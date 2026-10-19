Memorandum v Rožnově uzavřeli Nezávislí Rožnováci, lidovci a zastupitelky za ODS

Memorandum o spolupráci dnes v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku podepsali vítězní Nezávislí Rožnováci a STAN s KDU-ČSL a dvěma zastupitelkami zvolenými za ODS. ČTK to dnes řekl lídr kandidátky Nezávislých Rožnováků a STAN a dosavadní starosta Jan Kučera (za Nezávislé Rožnováky). Kučera si také nárokuje post starosty. Koalice bude mít v jednadvacetičlenném zastupitelstvu 15 hlasů.
Nezávislí Rožnováci a STAN ve volbách získali deset mandátů, hnutí ANO čtyři, lidovci tři, ODS a nezávislí kandidáti dva, stejně jako Zdravý Rožnov s podporou Pirátů.
"Dnes jsme podepsali memorandum o spolupráci, a to Nezávislí Rožnováci a STAN s KDU-ČSL a dvěma zastupitelkami za ODS, Markétou Blinkovou a Lenkou Přikrylovou. Koaliční smlouva by mohla být podepsána do týdne," uvedl Kučera, který by měl být opět starostou. Místostarostou by měl být Martin Drápal (za Nezávislé Rožnováky a STAN) a Tomáš Gross (za KDU-ČSL), neuvolněnou místostarostkou Markéta Blinková (ODS).
Gross s Blinkovou byli místostarosty i v končícím volebním období. V komunálních volbách před čtyřmi lety ve městě vyhrálo hnutí ANO, druzí byli Nezávislí Rožnováci, následovali lidovci, ODS, SPD a Zdravý Rožnov. Koalici sestavili Nezávislí Rožnováci, lidovci a ODS.