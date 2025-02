Stovky hříšníků. Kamery odhalily, že řidiči ve Zlíně jezdí příliš rychle

Nejvíce řidiči hřešili v Březnické ulici při výjezdu z města, kde jich bylo 654. Jde o úsek od křižovatky s Mostní ulicí po zimní stadion. „Je to vysoké číslo,“ konstatoval Kladníček. „Důvody pro zavedení měření jsou tím exaktně dokázány.“

Většina neukázněných šoférů jela rychlostí okolo 60 kilometrů za hodinu, někteří ale i kolem 80 kilometrů.

„V centru města i v místních částech nás obyvatelé dlouhodobě žádají o zvýšení bezpečnosti na cestách, ať už vybudováním chodníků, nebo snížením rychlosti,“ zmínil primátor Jiří Korec.

„Čísla sice vypadají děsivě, ale když si vezmete, jaký je tam provoz, tak je to asi přiměřené,“ míní krajský koordinátor BESIP Zdeněk Patík.

Po Březnické ulici, která je jednou z výpadovek na Uherské Hradiště, denně projedou tisícovky řidičů. Podle Patíka je to tam svádí jet rychleji, protože mají pocit, že jsou téměř venku z aglomerace.

Šlápnou na to do kopce

Jde ale o obecnější trend: měření ukázala, že řidiči jezdí rychleji do kopce než z kopce a také rychleji ze Zlína než do Zlína.

Březnickou ulicí směrem do centra jich jelo za prvních šest letošních týdnů rychle pouze 102, což je šestina počtu v opačném směru. Podobné je to na Jižních Svazích. V Okružní ulici tam letos porušilo předpisy ve směru dolů 191 šoférů, v opačném jen 29.

„Tušili jsme, že řidiči jezdívají do kopce rychleji, a teď se to potvrdilo,“ řekl Kladníček.

„Okružní ulice svádí k rychlé jízdě, protože je široká, ve směru do kopce jsou na ní dva jízdní pruhy, v opačném jen jeden,“ poznamenal Patík. „Před pár lety se tam stala smrtelná nehoda. Měření tam má svoje opodstatnění,“ nepochybuje.

Na Jižních Svazích kamery zatím měřily v jednom pruhu v každém směru v ulici K Pasekám od zastávky Pod Babou po odbočku k poště v Okružní ulici. Nově to je ve všech pruzích a kamery jsou i v dalším úseku ulice K Pasekám, jež vede ke čtvrti Mokrá.

To, že řidiči ze Zlína ujíždějí rychle, potvrzují i čísla z měření v Sokolské ulic, od sportoviště na Sokolovně po odbočku do ulice 2. května. Ve směru do města se tam provinilo 43 motoristů, v tom druhém 240. Jde o hlavní výjezd na Fryšták.

„Do Zlína bývá nájezd kvůli hustšímu provozu pomalejší. A když lidé opouštějí město, tak jedou rychleji,“ sdělil Kladníček.

Rychlá jízda kvůli pár sekundám navíc

S tím souhlasí i Patík, za rozumné to ale nepovažuje. Podle něho řidiči chtějí nahnat čas, když se vracejí odpoledne z města a postávají v dopravních špíčkách na křižovatkách v centru. „Získají tak ale jen pár vteřin, možná minutu,“ upozornil Patík.

Na třídě Tomáše Bati se měřilo ve směru do centra, úsek se teď ztrojnásobil. Začíná u odbočky do ulice Díly a končí zhruba před restaurací Myslivna. Měřit se mělo v obou směrech, ale z toho nakonec sešlo. V měřeném úseku bylo týdně 60 až 90 přestupků, což je podle Kladníčka hodně, byť i tam je provoz hustý.

Naopak na průtahu Loukami kamery odhalily jen 34 provinění v obou směrech. „Kamery mají preventivní charakter a už zapůsobily,“ domnívá se Kladníček.

To, že by se situace měla zlepšovat, ukazují i fakta z Kudlova a Salaše, kde město začalo měřit minulý rok. Při srovnání loňského a letošního ledna tam došlo k poklesu přestupků o více než polovinu, což by se mělo stát také v centru Zlína.

„Podle tohoto trendu se za rok čísla výrazně sníží,“ nepochybuje Kladníček.

Úsekové měření znehodnocují přechody

Vychází i z měření na hlavním tahu v Prštném, kde loni v lednu zachytilo měřící zařízení zhruba 700 přestupků, letos už jen 300. Přitom v minulých letech to bývalo i přes tisíc.

„Jakmile si to řidič uvědomí, začnou si dávat pozor,“ doufá Patík.

Nová měření jsou úseková. Kamery zachytí auto při vjezdu do měřeného úseku a při výjezdu z něho, následně vypočítají jeho průměrnou rychlost. Tu ale ovlivňují přechody pro chodce, zejména se semafory, na nichž řidiči čekají. Stává se to například na třídě Tomáše Bati. Pokud k tomu dojde, měření tím ztrácí na relevanci.

„Ve skutečnosti tam jezdí daleko více řidičů rychleji,“ domnívá se Kladníček. „Ale podle mě je to pořád lepší než dělat okamžité měření, které pokryje jen pár desítek metrů.“ Úsekové měření podle něho donutí jet řidiče pomaleji na delším úseku, což je jeho přednost.

Město ho chce i proto letos zavést i ve Štefánikově ulici v centru, na silničním průtahu Mladcovou a Klečůvkou a na cestě přes Kostelec a Štípu, přičemž tady by začínalo na jednom místě, kde se cesty do obou místních částí rozdělují.

Ve hře byla i další část Okružní ulice na Jižních Svazích, nebo silnice v Prštném. Ty přijdou na řadu možná později.