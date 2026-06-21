Města ve Zlínském kraji budou na financování nepedagogů doplácet miliony

Zvýšené daňové výnosy pokryjí městům a obcím ve Zlínském kraji náklady na financování nepedagogických pracovníků a ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) pouze částečně. Města počítají s tím, že budou doplácet miliony, v některých případech i desítky milionů korun, zjistila ČTK. Financování nepedagogů a části ONIV od letošního roku přešlo ze státu na zřizovatele, tedy obce a kraje. Změnu prosadila bývalá vláda, zástupci samospráv, odborů i některých školských organizací ji dříve kritizovali. ONIV používají školy například na nákup učebnic, školních pomůcek nebo další vzdělávání učitelů.
"Bohužel, zaslané finanční prostředky obcím na financování nepedagogických pracovníků nebyly po této změně dostačující. Město musí dofinancovat ze svých prostředků asi 40 milionů korun," uvedl mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer.
Podobně je tomu v Uherském Hradišti. "Dopad je podle očekávání takový, že zvýšené daňové výnosy pokryjí náklady pouze částečně. Přestože výnosy sdílených daní mohou být nepatrně vyšší, než předpokládal rozpočet, bylo nutné zvýšit příspěvky zřízeným organizacím v důsledku neočekávaně vysokého růstu platů. Očekávaná roční ztráta, původně plánovaná ve výši 14,3 milionu Kč, by tak mohla být ještě o něco vyšší," uvedl mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma. Výsledek bude záviset také na postoji státu k ONIV, kde není vyloučeno, že povinnost opět převezme stát.
Změna financování regionálního školství zatížila také rozpočet Vsetína, a to nad objem přídělu z rozpočtového určení daní (RUD). "Tento objem budeme samozřejmě znát až na konci roku podle skutečného výběru daní, avšak zcela jistě potřeby škol zřizovaných městem Vsetín nepokryje. Finanční potřeby škol zřizovaných městem jsou zatím dostatečně kryty, protože jsme pro letošní rok zvolili normativy roku 2023," uvedl místostarosta Vsetína Pavel Bartoň (ANO). Rozpočet města zatížila i změna platových tarifů u nepedagogických pracovních pozic od letošního dubna.
Město sbírá od škol informace o čerpání rozpočtu. "Připravujeme změnu v oblasti personalistiky a mzdového účetnictví tak, aby nejpozději od 1. ledna 2027 na každé příspěvkové organizaci byl zaměstnán jeden pracovník, který by ve své pracovní pozici spojoval obě náročné agendy – personalistiku i mzdové účtování," uvedl Bartoň. Pokračuje také slučování mateřských škol se základními školami.
Hodnotit dopady změny po několika měsících je podle kroměřížské radnice obtížné. "Podle dosavadních daňových příjmů a predikcí příštího vývoje to ale vypadá, že městu budou peníze chybět. Podle hrubého odhadu půjde nejméně o deset milionů korun. Co se případných změn týče, nejprve bude nutné situaci analyzovat podle skutečných čísel, a až poté bude možné učinit závěry o případných opatřeních," uvedl mluvčí radnice Jan Vondrášek.
Z pohledu krajského školství mělo v první polovině roku největší vliv nařízení vlády, kterým se zvýšily tarifní platy nepedagogických zaměstnanců. "Toto nařízení vedlo k nutnosti zvýšit rozpočty škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem o 41 milionů korun. Plánovaný rozdíl mezi daňovým výnosem ze školského RUD a výdaji rozpočtu Zlínského kraje v souvislosti se změnou financování nepedagogické práce se o tuto částku dále prohloubil," uvedla mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.