Města ve Zlínském kraji se do významnější výstavby bytů nepouštěla

Velká města ve Zlínském kraji se v končícím volebním období do významnější výstavby bytů nepouštěla. Většinou připravila jeden projekt výstavby bytového domu či přestavby objektu, čímž přibylo několik desítek bytů. Například Vsetín na stavbu vlastních bytů rezignoval, ve městě staví soukromí developeři. ČTK to sdělili zástupci měst.
Vsetín má 521 městských bytů. "Město Vsetín aktuálně byty nestaví, ani jejich výstavbu neplánuje. Bytový fond ve Vsetíně se totiž v současné době významně rozrůstá díky investicím několika soukromých subjektů, které v centrální části a její blízkosti budují více než 300 bytů s regulovaným nájmem. Z výsledků posledního sčítání lidu navíc vyplývá, že je ve Vsetíně přes 2500 bytů neobydlených," uvedl starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL).
Trh podle něj je a bude dostatečně nasycen, město může díky tomu investovat do oprav bytového fondu. "Za poslední roky jsme opravili všechny byty zvláštního určení ve dvou domech na ulici Pod Žamboškou a jednom domě na ulici Generála Klapálka. Celkem jde o více než 100 jednotek. Ve stejných opravách nyní pokračujeme v bytovém domě na ulici Tyršova, kde je 64 bytů," uvedl starosta.
Ve Zlíně radnice dokončuje stavbu bytového domu v ulici Na Slanici. V pětipodlažní novostavbě bude 31 nájemních bytů, tři o velikosti 1+kk a 28 bytů 3+kk. Rozpočet je 103 milionů korun, město získalo dotaci a úvěr ze Státního fondu podpory investic. Další výstavbu v části Prštné radnice připravuje.
V Kroměříži přibylo 29 bytů, z toho 25 takzvaných startovacích bytů pro mladé lidi, které vznikly přestavbou domu bývalé vojenské správy v Havlíčkově ulici. "Město také reaguje na nedostatečnou kapacitu domovů pro seniory zřízením domu s pečovatelskou službou non-stop. Jedná se o 57 bytů, ve kterých je nepřetržitě zajištěna péče pečovatelské služby. Nejedná se však o výstavbu nových bytů, dům s pečovatelskou službou vznikl ze stávajících bytů zvláštního určení v Nitranské ulici," uvedl mluvčí radnice Jan Vondrášek. Dokončuje se také stavba čtyř nových bytů pro klienty chráněného bydlení v ulici Pavlákova. Město vlastní 521 bytů, připravuje stavbu bytových domů v ulici Lutopecká, kde by v první etapě mohly vyrůst tři bytové domy s celkem asi 50 byty.
Uherské Hradiště má 620 bytů, v posledních letech se počet nezměnil. "Výstavbě nových bytů se město věnuje podle možností při rekonstrukcích a renovacích domů, které má ve svém majetku. Aktuálně je v běhu projekt výstavby 19 nových bytových jednotek v půdní vestavbě městského bytového domu na Štefánikově ulici," uvedl mluvčí radnice Jan Pášma. Byty budou určené mladým rodinám, seniorům a domácnostem s omezenými příjmy. "Aktuálně se dokončuje projektová dokumentace, na řadě je vypsání veřejné zakázky," uvedl mluvčí.
Byty by v budoucnu mohly vzniknout v bývalém areálu nemocnice, vyrůst by tam měla městská čtvrť s až 800 byty. "Z developerských projektů je v současnosti nejdále projekt přestavby areálu bývalého pivovaru v Uherském Hradišti – Jarošově. Projekt počítá s výstavbou až 270 bytových jednotek," uvedl Pášma.
Valašské Meziříčí chce postavit bytový dům pro seniory v ulici J. K. Tyla. Objekt s 33 byty by měl stát kolem 200 milionů korun. Město chystá také přestavbu bývalého internátu sklářské školy v ulici Zašovská. Vznikne tam 34 bytů pro mladé rodiny s dětmi.