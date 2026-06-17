Město Uherské Hradiště loni hospodařilo se schodkem téměř 12,6 milionu korun. Schválený rozpočet pro rok 2025 přitom počítal s deficitem 264,9 milionu korun. Příjmy města loni činily 1,015 miliardy korun a výdaje zhruba 1,028 miliardy korun. Vyplývá to z návrhu závěrečného účtu, který v pondělí projednají zastupitelé. V roce 2024 hospodařilo Uherské Hradiště s přebytkem 142,8 milionu korun.
Díky vyšším výnosům, například z daní z příjmů právnických osob nebo správních poplatků, činily loňské běžné příjmy ve srovnání s plánovaným rozpočtem města po úpravách o 16,3 milionu korun více. Nad očekávání mělo město příjmy též například z drobných pronájmů. Radnice také uspořila na výdajích, kupříkladu ve službách pro obyvatelstvo, nákladech na městskou policii nebo za údržbu pozemních komunikací.
Ve srovnání s původními plány navíc Uherské Hradiště méně investovalo. Podle upraveného rozpočtu měly loni činit investice města zhruba 244,9 milionu korun, ve skutečnosti však byly přibližně 223,7 milionu korun. Schválený rozpočet počítal dokonce s investicemi téměř za 461,4 milionu korun, přičemž 109,4 milionu z této částky měly pokrýt dotace. Některé investice však město přesunulo do dalších let.
Nejvíce peněz, 82,9 milionu korun, investovala loni radnice do nového zimního stadionu. Mezi další významné investice patřily modernizace akvaparku za 29,8 milionu a modernizace prostor domu dětí a mládeže za 12,5 milionu korun. Rekonstrukce chodníků v ulici Solná cesta stála 10,6 milionu, dopravní úpravy na Svatojiřském nábřeží přišly na 10,5 milionu korun. Z rozpočtu město loni financovalo 63 investičních akcí, předloni 59.
Loni Uherské Hradiště uhradilo jistiny splatných úvěrů v plánované výši zhruba 41,5 milionu korun. Město nemuselo přistoupit k původně zamýšlenému prodeji cenných papírů, neboť část výdajů změnou rozpočtu radnice přesunula do následujícího období.
Pro letošek má Uherské Hradiště po dosud přijatých úpravách rozpočet se schodkem asi 671,4 milionu korun. Počítá s příjmy přes 1,208 miliardy a výdaji téměř 1,880 miliardy korun. Plánovaný rozdíl chce pokrýt penězi ušetřenými v předchozích letech a prodejem cenných papírů. Schodkové rozpočty sestavuje město pravidelně. V posledních letech ale hospodaří lépe, než schválené rozpočty předpokládají.