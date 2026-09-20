Město Zlín chystá stavbu Prštenské příčky či obchvat Zálešné

Dopravní stavby budou v nadcházejících letech patřit k největším investicím města Zlína. Mezi nejvýznamnější projekty patří připravovaná Prštenská příčka, která má odvést tranzitní dopravu z přetíženého centra, a obchvat Zálešné, řekl ČTK primátorův náměstek Michal Čížek (ANO). Podle opozice je třeba strategické stavby urychlit.
Stavba Prštenské příčky by mohla začít příští rok. Jedná se o společnou investici státní Správy železnic a města. Stavba za zhruba miliardu korun souvisí s modernizací železniční trati z Otrokovic do Zlína. Prštenská příčka propojí hlavní tah Zlínem od Otrokovic s druhou stranou města bez nutnosti projíždět centrem.
Dlouho chystaný obchvat Zálešné má zase ulevit centru od aut, která přijíždějí od Fryštáku a míří dále na Vizovice. Pro krajské město bude také důležitý chystaný přivaděč od dálnice D49 od Fryštáku.
Podle opozice je třeba stavby urychlit. "Typickým příkladem je obchvat Zálešné, který má ulevit přetížené Sokolské ulici a odvést dopravu z Baťových čtvrtí – první půldomky se přitom kvůli němu bouraly už v roce 2004. Stejně tak je nejvyšší čas postavit Prštenskou příčku, která zajistí tolik potřebný druhý tah na sídliště Jižní Svahy. Zlín nutně potřebuje nové trasy, aby veškerá doprava nestála na jediné centrální silnici," uvedl lídr opozičního hnutí Zlín 21 Čestmír Vančura. Hnutí bylo v minulých komunálních volbách ve Zlíně druhé, skončilo však v opozici.
Hnutí ocenilo vedení města za zajištění financování u dopravních staveb. "Velkým úspěchem je zajištění externího financování ze státních a krajských peněz, což výrazně šetří městský rozpočet. Skvělou vizitkou je také městská hromadná doprava. Modernizace vozů Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice s pomocí evropských dotací a rozšiřování ekologické trolejbusové dopravy – například na ulici Zarámí k úřadům – je pro naše hnutí Zlín 21 přesně tím směrem, kterým chceme a musíme jít dál," uvedl Vančura. Město nyní neplánuje plošné zdražování jízdného v MHD.
K největším investicím v dopravě v končícím volebním období patřila modernizace světelných křižovatek a přechodů pro chodce. "Zvýší bezpečnost a plynulost provozu. Mimo jiné zrychlí převoz pacientů do krajské nemocnice," uvedl Čížek. Modernizace křižovatek začala loni, náklady projektu jsou přes 220 milionů korun, město dá 76 milionů korun, evropská dotace činí přes 150 milionů korun.
Na konci roku 2023 se v centru Zlína otevřela zrekonstruovaná křižovatka Mostní a Březnické ulice. Přinesla lepší napojení místní části Letná, přibyly zastávky, součástí stavby bylo napřímení Mostní ulice, křižovatku začaly řídit semafory. Město dalo za rekonstrukci asi 150 milionů korun, evropská dotace činila 25,5 milionu korun. Ve stejném roce se dokončila stavba silničního napojení průmyslové zóny na východním okraji města a místní části Příluky včetně záchytného parkoviště. Náklady byly zhruba 250 milionů korun.
V krajském městě postupně přibylo míst, kde se platí za parkování. Radnice také začala připravovat modré zóny, které mají zvýhodnit rezidenty, zatímco návštěvníci budou parkovat za poplatek. "Po sběru podnětů od občanů města nyní zahajujeme přípravu a budování potřebné databáze, která bude sloužit jako podklad pro další kroky, zejména pro stanovení konkrétních oblastí a pravidel parkovacího režimu. Zavedení modrých zón předpokládáme na přelomu let 2027 a 2028," uvedl Čížek.