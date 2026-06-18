Senioři, kteří dovršili 75 let, budou mít od začátku příštího roku městskou hromadnou dopravu (MHD) ve Zlíně zdarma. Schválili to dnes zastupitelé města. Dosud mají v krajském městě jízdné zdarma lidé starší 80 let, věková hranice se sníží. Lidé od 65 do 79 let si mohou také za 600 korun ročně koupit Seniorpas.
Důvodem snížení hranice je také srovnání s Integrovanou dopravou Zlínského kraje, ve které mají nárok na bezplatnou přepravu lidé od 75 let. "Tím pádem srovnáme ten věk a zamezíme nějakým zmatkům kolem toho, když senioři přestoupí z vlaku nebo autobusu, kterým se dovezou do Zlína, a přestoupí na městskou hromadnou dopravu," řekl dnes ČTK primátor Jiří Korec (ANO).
Přímý finanční dopad výpadku tržeb týkající se cestujících mezi 75 a 79 lety, kteří nyní využívají Seniorpas, se čeká zhruba 2,5 milionu korun za rok. Další výpadek se může týkat jednorázových jízdenek. "Jsou různé odhady, minimální částka by měla být kolem 2,5 milionu. Na druhou stranu ta pesimistická predikce je, že by to rozpočet města Zlína mělo zatížit o nějakých pět milionů Kč. Uvidíme, co nám přinese realita," uvedl primátor.
Změnu musí schválit také zastupitelé sousedních Otrokovic. MHD ve zlínské aglomeraci zajišťuje Dopravní společnost Zlín-Otrokovice (DSZO). Zlín v ní vlastní spolu se Želechovicemi nad Dřevnicí, které byly dříve jeho součástí, 87 procent obchodního podílu, obci z něj patří necelá 2,5 procenta. Zbylých 13 procent připadá na Otrokovice.
DSZO loni přepravila zhruba 32,1 milionu cestujících, v roce 2024 jich bylo přibližně 31,4 milionu a o rok dříve 32,6 milionu. Vozidla podniku najela loni v MHD zhruba pět milionů kilometrů, obdobně jako v roce 2024.