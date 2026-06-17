Město Zlín zjišťuje možné zájemce o svůj podíl v hokejovém klubu

Město Zlín chce zjistit možné zájemce o svůj 79procentní obchodní podíl ve zlínském hokejovém klubu, společnosti Berani Zlín. Město prověřuje varianty případného převodu obchodního podílu nebo jeho části na vhodného partnera, svěření výkonu vybraných práv spojených s účastí města ve společnosti na dobu určitou či kombinovaný nebo jiný model strategické spolupráce. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělil mluvčí radnice Tomáš Melzer.
Město žádné řešení nepředjímá ani neupřednostňuje, zahájilo orientační průzkum trhu. Cílem je zjistit okruh potenciálních investorů či partnerů, jejich zájem o různé formy spolupráce a získat informace pro další rozhodování orgánů města. Výzva má výhradně informativní a přípravný charakter a nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy, veřejný příslib ani zahájení soutěžního či prodejního procesu, uvedl mluvčí.
"Za město Zlín dlouhodobě deklaruji, že se podílu v hokeji nedržíme. Naším klíčovým cílem je dlouhodobé zachování profesionálního hokeje ve Zlíně, stabilizace klubu a rozvoj mládežnického i výkonnostního hokeje. Proto jsme se rozhodli udělat tento aktivní krok, abychom zjistili možné seriózní partnery, kteří přinesou kapitál a jasnou vizi rozvoje. Zároveň trváme na tom, aby město mělo možnost chránit tradici zlínského hokeje, zejména, aby se práva na účast v druhé nejvyšší soutěži, případně v extralize, nemohly přesunout jinam," uvedl zlínský primátor Jiří Korec (ANO). Zbylých 21 procent ve společnosti Berani Zlín má spolek HC Berani Zlín.
Město předpokládá, že potenciální zájemci nabídnou rámcový záměr se společností Berani Zlín, včetně představy o ekonomickém a finančním modelu spolupráce. Pokud budou mít zkušenosti ze sportu, provozu klubů, investic nebo obdobných projektů, bude to určitě ku prospěchu, ale není to podmínkou, uvedl mluvčí. Zájemci se mohou vyjádřit k možnosti převodu podílu i jiným formám spolupráce, případně i ve vztahu ke sportovní infrastruktuře ve městě, například k projektu nové multifunkční haly. Město nabízelo odkup svého podílu v hokejovém klubu i dříve.
Zlínští Berani skončili letos v první lize druzí. V sedmém finále play off první ligy prohráli s Jihlavou, která si tak zajistila postup do baráže o extraligu.