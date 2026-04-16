Městská plovárna Luhačovice chystá na venkovní terase saunový svět

Městská plovárna Luhačovice na Zlínsku připravuje saunový svět s odpočinkovou zónou. Bude na venkovní terase. Projekt vyjde na 1,9 milionu korun a bude plně financován z rozpočtu města, sdělila ČTK mluvčí radnice Hana Srncová.
Sauna začne vznikat po letních prázdninách, čeká se na vydání stavebního povolení. Hotovo by mělo být do konce roku. "Jsem rád, že město finančně podpořilo právě saunový svět. Poptávka po veřejné sauně je totiž vysoká, a terasa tak najde využití i mimo letní měsíce. Věříme, že nový provoz přiláká i další návštěvníky," uvedl ředitel Městské plovárny Luhačovice Miroslav Talaš.
Schválena byla také rekonstrukce parní kabiny, která už nevyhovuje současným požadavkům. Při plánované odstávce v září stavbaři kabinu vybourají, rozšíří prostor a upraví dispozice.
Saunový svět budou návštěvníci plovárny využívat do doby, než se vybuduje plánované wellness od autora městské plovárny. Dočasná finská sauna se poté přesune do sportovního centra Radostova, kde bude dále v provozu.