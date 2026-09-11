Městská slavnost Kroměříž září uzavře příští týden centrum města pro dopravu

Městská slavnost Kroměříž září si vyžádá úplnou uzavírku Velkého náměstí a několika ulic v širším centru města. S omezením musejí motoristé počítat od pátku 18. do neděle 20. září. První ročník slavnosti nabídne koncerty, gastronomický festival i pouliční umění. Náklady na uspořádání akce jsou tři miliony korun, řekl dnes novinářům radní pro kulturu a cestovní ruch Jiří Kašík (ZVUK 12, za OK občané Kroměříže). Vstup je zdarma.
Dopravní uzavírka bude platit od pátečního poledne do nedělních 18:00 na Velkém náměstí, Riegrově náměstí a v Pilařově ulici. Od pátku od 16:00 do soboty do 18:00 zůstane uzavřen prostor tržnice ve Vejvanovského ulici. V sobotu od 06:00 do 18:00 bude uzavírka v ulicích Blahoslavova a Vejvanovského v prostoru tržnice a ploch pro parkování. V sobotu bude jezdit MHD po městě zdarma.
"Myslíme, že je nesmírně důležité, aby město naší velikosti a našeho významu mělo akci, která opravdu město může reprezentovat nejen v rámci, řekněme, nějakého regionu, ale která bude nadregionální a celorepubliková. To je taky cílem, dostat sem maximální množství lidí, aby Kroměříž dál vnikala do povědomí lidí, že existujeme a že je tady co vidět," řekl Kašík. Slavnosti podle něj také prodlužují ve městě turistickou sezonu.
Slavnosti zahájí v pátek v 15:00 akce Odpoledne s Big Bandem Konzervatoře P. J. Vejvanovského na Velkém náměstí. Naváže na ni koncert kapely Best of Rock, v 19:00 vystoupí skupina Divokej Bill. Od 21:00 do 23:00 bude program nazvaný Kroměřížské nokturno, při kterém bude na několika místech v historickém centru k vidění pouliční umění. "Místa budou nasvětlená, nějakým způsobem zajímavá, budou mít svá tajemství," uvedl Kašík.
V sobotu bude hlavní scéna na Velkém náměstí patřit od 10:00 do 13:00 gastrofestivalu s lokálními potravinami. Od 13:00 do 14:00 dojde na show Přijela k nám ranní Dvojka 2026. Mezi 13:00 a 17:00 historické centrum pobaví program Kroměříž žije s různými druhy pouličního umění. Hlavní scéna znovu ožije v 19:00, kdy tam zazní filmové melodie v podání Moravské filharmonie Olomouc. V programu nebudou chybět skladby z filmů kroměřížského rodáka Miloše Macourka, na letošek připadá 100. výročí jeho narození. Ve 20:45 rozzáří Velké náměstí laserová show. Od 21:00 do 23:00 bude opět následovat program Kroměřížské nokturno.
V sobotu si na své přijdou i milovníci folku, rocku nebo blues, kteří mohou zavítat na hudební scénu ve Vejvanovského ulici. Od 10:00 do 17:00 se tam vystřídají formace Toulavá kočka, písničkář Kudla z Brna a skupiny Září, Together? a Elpe. V neděli od 10:00 čeká návštěvníky opět program Kroměříž žije v historickém centru. Na Velkém náměstí ve 13:00 vystoupí zpěvák David Uličník s koncertem nazvaným Tenor bez fraku! Od 15:30 bude pódium patřit Dívčímu pěveckému sboru SPgŠ Kroměříž s pořadem Saxána a lexikon pohádek.