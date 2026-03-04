„První je, že se opraví celá fasáda a vymění okna jen na západní části u hlavního vchodu. Jde o velká okna ve foyer,“ poznamenal primátor Jiří Korec.
Průzkum ukázal, že 70 procent obkladů z vračanského vápence stačí jenom renovovat a nemusí se měnit. První varianta počítá s tím, že se „jen“ zrenovují. Podle druhé se vymění kompletně.
„Firmy mohou podat nabídku jen do jedné varianty a my si pak srovnáme pořadí bez ohledu na to, jestli jde o výměnu, nebo renovaci. Vybereme nejnižší nabídku,“ naznačil Korec. Třetí varianta doplňuje první dvě v tom, že se okna vymění na celé budově.
Podle magistrátu by měla být renovace levnější, jisté to však není. Navíc město nechce dodavateli určovat, jak má postupovat. Určitě však musí použít zmíněný vračanský vápenec, protože to požadují památkáři. Budova divadla z roku 1967 je památkově chráněná.
Nabídka bude otevřená asi měsíc a v červnu by město mohlo podepsat smlouvu s vybranou firmou. „Bylo by výhodné začít o prázdninách, budeme to ale muset ještě zkoordinovat s provozem divadla. Největší problém bude výměna velkých oken ve foyer,“ uvedl Korec.
„Pokud bude firma něco dělat, tak to bude slyšet po celé budově. Těžko jí můžeme říci, že do jedné hodiny zkoušíme a od sedmi hodin večer zase hrajeme, tak ať práce přeruší,“ tuší ředitelka divadla Irena Pelková.
I ona za ideální termín opravy považuje letní prázdniny, kdy se nehraje. Během nich se však všechny práce určitě nestihnou.
Zastupitelé zatím schválili na opravu divadla 70 milionů korun s tím, že městu přispěje 20 miliony Zlínský kraj.
Pokud by byla cena výrazně nižší a nevyměňovala by se okna na celé budově, mohlo by město zbývající peníze použít na jinou, akutnější investici. „Sedmdesát milionů není dogma, je to rámec. Věříme, že by to mohlo být levnější,“ dodal Korec.
Radnice původně chtěla fasádu také zateplit, což však přes památkáře neprošlo. Při použití polystyrenu by se příliš zvětšil objem budovy. A kdyby použilo tenčí, bylo by to násobně dražší.