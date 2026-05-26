Městské divadlo Zlín nabídne na závěr sezony letní scénu za budovou divadla

Městské divadlo Zlín připravilo na závěr letošní sezony letní scénu v prostoru za budovou divadla. Hrát tam bude od 13. do 26. června. Připraveny jsou čtyři tituly, Divadelní talkshow i Tančírek k zakončení sezony, při kterém se herci představí v roli zpěváků a muzikantů. Vstupenky na jednotlivá představení jsou již v prodeji, na Tančírek je vstup volný, sdělila dnes ČTK mluvčí divadla Zuzana Vernerová.
Sezonu uzavírá zlínská scéna pod širým nebem v posledních letech opakovaně. Tentokrát na ní divadlo odehraje dvakrát představení Starý bílý muž a Splašené nůžky a jednou hry Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho a Ženy pod tónem. Začátek představení je vždy v 19:00.
Ve čtvrtek 18. června od 19:00 uvidí diváci Divadelní talkshow. "Hosty uměleckého šéfa Patrika Lančariče budou herečky Markéta Holcmanová, Marie Vojtěchová a herec Pavel Vacek. Rozhovory se nebudou týkat jen inscenací, rolí a divadelního zákulisí. Dotknou se i osobních cest k divadlu, herectví a také života mimo divadlo," uvedla mluvčí.
V pátek 26. června od 17:00 zakončí divadelní sezonu Tančírek, který je také součástí festivalu Zlín žije. Vstupenky na jednotlivá představení a na Divadelní talkshow si lze zakoupit na pokladně divadla nebo na webových stránkách. Za nepříznivého počasí se představení ruší a vstupné se vrací. Divadelní talkshow by se v případě nepřízně počasí přesunula do Studia Z.