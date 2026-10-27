Městské divadlo Zlín nabídne v ročním předplatném na příští rok pět titulů. Půjde o regionální příběh, světovou klasiku i současnou hru, sdělila dnes ČTK mluvčí divadla Zuzana Vernerová. Diváci uvidí inscenaci Kryl o kroměřížském rodákovi a písničkáři Karlu Krylovi, současnou irskou hru Zase spolu (Reunion), nové jevištní zpracování klasiky Don Quijote a inscenace Frankenstein i Želary.
Divadlo začne roční předplatné nabízet 2. listopadu. Cena je 1220 korun, letos stálo 1140 korun. Diváci získají jako bonus volnou vstupenku na slavnostní zahájení sezony Aplaus, uvedla mluvčí.
Předplatitele také čeká po představení beseda s herci. "Hracími dny zůstávají úterý a pátek se začátkem představení v 17 hodin. Předplatenka je přenosná a lze ji někomu darovat nebo zapůjčit," uvedla mluvčí.
Divadlo nabízí roční, sezonní, nedělní pohádkové, kuponové předplatné i předplatné pro školy. V posledních letech mělo divadlo zhruba 6500 předplatitelů.