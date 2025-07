Město od té doby chystá opravu, do níž se velmi pravděpodobně pustí příští rok na jaře. Letos už to asi nestihne. Nechce však, aby divadlo bylo pod lešením schované několik dalších let.

„Předpokládáme, že začneme na jaře 2026, protože v současné době ještě nemáme informaci ze Zlínského kraje a nebyl vyhlášený dotační titul na energetické úspory,“ nastínil primátor Jiří Korec.

Město na opravu za téměř 140 milionů korun potřebuje externí zdroje. Proto požádalo o peníze kraj a shání také dotace. Pak bude zvažovat, jestli práce udělá v celém rozsahu, nebo zvolí úspornější variantu.

„V září bychom se měli definitivně rozhodnout, kterou variantu zvolíme,“ zmínil Korec. „Nejraději bychom byli, kdybychom divadlo udělali celé, ale pokud se nám nepodaří zajistit mnohem vyšší finanční prostředky, budeme muset zvolit úspornější variantu,“ doplnil.

Město zvažuje levnější řešení i proto, že jsou před ním další nákladné investice, na které nemá dostatek vlastních peněz. Ať už je to přestavba Velkého kina za zhruba 400 milionů nebo náměstí Míru i s podzemním parkovištěm za 700 milionů korun.

Úspornější varianty opravy divadla jsou dvě, obě řeší výměnu fasády a oken na čelní straně budovy. Podle té levnější by se boční stěny neopravovaly a místo lešení by se tam zakotvily ochranné sítě pro případ, že by odpadl další obklad. Nákladnější verze opravy počítá i s opravou částí bočních stěn.

Vápenec z Bulharska je drahý

Budova divadla je obložená vračanským vápencem z Bulharska a památkáři požadují, aby ho město při opravě opět použilo, ačkoliv je drahý. Stát bude asi 45 milionů korun. Ještě dražší však budou nová velká okna, která vyjdou na 50 milionů.

Před zahájením prací se bude vedení města domlouvat s vedením divadla na tom, kdy by s nimi bylo nejvhodnější začít. A jak je skloubit s provozem.

„Uděláme to tak, aby divadlo nemělo zásadní omezení provozu,“ doufá Korec. „Nevíme ale zatím, jak dlouho budou práce trvat a jaké budou postupy. Ještě jsme nevyhlásili soutěž na dodavatele,“ dodal.

„Vnímám pozitivně, že se začne něco dít,“ reagovala ředitelka divadla Irena Pelková. Diváci podle ní do divadla stále chodí, ale lešení kolem něj nemůže zůstat dlouhodobě.

Za ideální termín opravy považuje letní prázdniny, kdy se nehraje. Během nich se však práce určitě nestihnou. Poslední premiéra sezony bývá v dubnu, následný, tedy ještě jarní termín zahájení by podle ředitelky také nebyl špatný.

„Pokud by se začalo na jaře a mohli bychom do další sezony vstoupit s tím, že už nebudeme omezení, bylo by to super,“ řekla Pelková. „Ale to zatím netušíme.“ Podle ní je jasné, že skloubit stavební činnost s představeními nebude možné, obtížné to bude také při zkoušení.

Zateplení fasády neprošlo

„Když bude firma něco dělat, tak to bude slyšet po celé budově. Těžko jí můžeme říci, že do jedné hodiny zkoušíme a od sedmi hodin večer zase hrajeme, tak ať práce přeruší,“ uvažuje Pelková.

A když se budou měnit okna, zůstane zase čelní fasáda divadla úplně otevřená. „Nemůžeme fasádu nechat odhalenou dlouhodobě. Prvním krokem bude sundání vápence, druhým odstranění a nasazení oken. Bez nich je divadlo nefunkční,“ předestřel Korec.

Podle něho mohou nastat situace, že se budou některé termíny představení v návaznosti na stavební práce posunovat. Divadlo ale určitě zavřené nebude.

Jisté zatím je, že budova bude po opravě vypadat téměř stejně jako dnes, protože je pod památkovou péčí. Město původně uvažovalo také o tom, že by zateplilo její fasádu, což však přes památkáře neprošlo.