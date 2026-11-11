Městské divadlo Zlín uvede inscenaci Don Quijote, premiéra je v sobotu

Městské divadlo Zlín uvede inscenaci Don Quijote. Jde o adaptaci románu Miguela de Cervantese, kterou připravil a režíruje Ján Mikuš. V titulní roli rytíře Dona Quijota se představí Marek Příkazký, jeho věrného zbrojnoše Sancha Panzu ztvární Marie Vojtěchová. Premiéra bude v sobotu.
"Velkým tématem naší interpretace je samotné divadlo. Rozhodl jsem se pro takové šílenství, že inscenace obsáhne poměrně hodně divadelních žánrů. První část je velmi klasická, až řekněme jako commedia dell'arte. Ve druhé polovině změníme žánr a dostaneme se do současnosti. Jediný, kdo se neproměňuje v dějinách tohoto divadla, je Don Quijote a jeho pohled na svět, jeho laskavé činy a jeho láska, kterou vidí v druhých," řekl dnes ČTK Mikuš.
Román pojednává o chudém šlechtici, který se rozhodne žít po vzoru hrdinů svých oblíbených knih. Přijme jméno Don Quijote de la Mancha a v doprovodu zbrojnoše Sancha Panzy vyráží do světa napravovat křivdy a chránit slabé. "Chci, aby publikum dostalo to, co očekává, větrné mlýny, Dona Quijota, vtipného Sanchu, ale chci, abychom objevili i to, co v té literatuře je, například témata spirituální, náboženská, také velmi feministická, kde jsou postavy, které se emancipují. Většinou je Quijote jednodušší, je to jen humor, ale chtěl jsem, aby to byla i poezie, protože náš Quijote je v něčem blázen, protože má rád literaturu, a také se snaží o mír, aby byl mír ve světě a všichni byli šťastní," uvedl režisér. Téma je podle něj velmi aktuální.
Inscenace se nebude odehrávat pouze na jevišti, ale také pod jevištěm na točně. "V závěru se možná dostaneme i jinam než do divadla, ale to bude překvapení," uvedl režisér.
Pro Příkazkého jde o první setkání s Donem Quijotem na jevišti. "Máme tři dny do premiéry a stále si ještě nejsem jistý, jestli náhodou Don Quijote nejsem já. Uvidíme, nacházím spoustu paralel, co se týče třeba citu pro spravedlnost a nápravu světa. Na druhou stranu zase je potřeba i ukázat Dona Quijota, kterého chtějí vidět diváci a uspokojit jejich chtíč po tom romantickém hrdinovi, což já osobně asi nejsem, ale pokusím se jim to dopřát," uvedl herec.
Zbrojnoše Sancha Panzu ztvární Marie Vojtěchová. "Postava je mi blízká v nějaké oddanosti, ryzosti přátelství ke Quijotovi, přátelství mezi nimi je strašně upřímné a v tom je mi to sympatické. Na druhou stranu je místy až moc velký prosťáček," uvedla herečka.