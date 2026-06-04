Městské divadlo Zlín uvede inscenaci pro děti Hledá se kamarád. Knihu Daniely Krolupperové Já se nechtěl stěhovat! adaptovala pro zlínské divadlo režisérka Tereza Karpianus. Česká premiéra inscenace bude v pátek, jde o poslední premiéru ve zlínském divadle v letošní sezoně.
Na divadelních prknech ožije příběh chlapce Martina, který se s rodiči přestěhuje z vesnice do města. Snaží se zapadnout a najít si kamarády. Inscenace zobrazuje dětské vztahy, kde mohou slova i zdánlivě nevinné žerty zraňovat a vést k pocitu vyloučení. Připomíná také význam respektu a odvahy postavit se za správnou věc. Inscenace by také měla zdůraznit roli přihlížejících lidí, kdy je důležité se postavit na stranu oběti, řekla dnes novinářům režisérka.
"Byla bych ráda, kdyby si děti (a nejenom ty) odnesly poznání, že dobré vztahy v kolektivu jsou stěžejní věc, která nevzniká jen tak sama a je dobré o ni pečovat. Že nelze zůstat neutrální, když se děje nějaká špatnost. A že člověk nemusí být ani žádný hrdina, aby to zastavil. Stačí se propojit s ostatními obyčejnými 'nehrdiny'," uvedla Karpianus.
Režisérka a autorka inscenace na předloze ocenila především její autenticitu a způsob, jakým zachycuje dětský svět. "V knize jsou jednoduché, ale výrazné situace, které jsem si uměla hned velmi živě představit. Je to psáno dětskou optikou, s čistotou a pravdivostí," uvedla režisérka. Inscenace cílí na děti mladšího školního věku, tedy na první stupeň základní školy. "Ale myslím si, že někteří předškoláci by mohli znát pocity, co hrdinové prožívají," uvedla režisérka.
V hlavní roli Martina diváci uvidí Vojtěcha Obdržálka, v dalších rolích se představí Terezie Holubová, Tibor Kotlár, Karolína Vlčková, Adam Kořán a hostující studenti Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění Tereza Bieberlová a Marek Macej.