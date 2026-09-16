Městské divadlo Zlín uvede satirickou komedii Volpone, premiéra je v sobotu

Městské divadlo Zlín uvede inscenaci Volpone. Satirická komedie o chamtivosti, lidské slabosti i světě bez lásky a morálky vznikla v režii Šimona Spišáka. Inscenace vychází z textu Bena Jonsona, což byl Shakespearův současník. Ve 20. století text upravil Stefan Zweig a z toho textu hra čerpá, samozřejmě po úpravách, řekl dnes novinářům Spišák. Premiéra bude v sobotu 19. září.
Komedie vychází z bajky o vychytralém lišákovi vydávajícím se za mršinu a o mrchožroutech, kteří neodhadli svého soupeře a stali se lišákovou obětí. Bohatý benátský měšťan Volpone předstírá nevyléčitelnou nemoc a s pomocí sluhy Moscy rozhlásí, že hledá dědice svého majetku. Kolem jeho domnělého smrtelného lůžka začnou kroužit notář, obchodník, lichvář i žena lehkých mravů. Přinášejí dary, ponižují se, jen aby bylo jejich jméno uvedeno ve Volponeho závěti. Ten se jejich snažením královsky baví.
Režisér s dramaturgem Vladimírem Fekarem prostudoval obě verze, Jonsonovu i Zweigovu. "Překvapilo nás, jak je úprava Stefana Zweiga, napsaná na počátku minulého století, stále aktuální," uvedl Spišák.
"Celý příběh vyniká lehkostí a vtipem, humornými zápletkami. Popsal bych naši inscenaci jako commedii dell’arte s psychologickými prvky. Klademe si otázku, proč se v některých situacích chováme hůře než zvířata a jaký vliv na charakter má prostředí, ve kterém vyrůstáme a žijeme," uvedl režisér.
V titulní roli Volponeho se představí Gustav Řezníček a v roli jeho sluhy Moscy Pavel Vacek.