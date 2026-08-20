Městské lázně ve Vsetíně se na 40 dní uzavřou kvůli výměně vzduchotechniky

Městské lázně ve Vsetíně se od soboty na 40 dní uzavřou. Důvodem jsou rozsáhlé stavební práce spojené s výměnou a posílením vzduchotechniky, což v objektu zajistí lepší klima, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Jana Raszková.
Stavební úpravy se budou týkat přízemí, prvního i druhého patra budovy lázní. "Postupně dojde k výměně vzduchotechnických jednotek, které zajišťují větrání bazénové haly, šaten, vodoléčby, vstupu z terasy a přístavby bazénové haly. Součástí prací bude také úprava navazujících vzduchotechnických rozvodů," uvedla mluvčí. Rekonstrukce potrvá nejdéle do 2. října. Stát bude téměř 11,5 milionu korun.
"Termín stavebních prací byl dán dlouho dopředu. Uzavření lázní jsme se chtěli vyhnout během prázdninového provozu z několika důvodů. Jednak bychom tím přišli o venkovní koupaliště, jehož provoz je přímo vázaný na městské lázně, a dále zde již měli nasmlouvány termíny návštěv organizátoři letních táborů," uvedl místostarosta Jiří Růžička (KDU-ČSL).