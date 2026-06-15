Městské slavnosti v Koryčanech připomenou tři výročí spjatá s rodinou Thonetů

Městské slavnosti v Koryčanech na Kroměřížsku připomenou v sobotu 20. června tři výročí spjatá s rodinou Thonetů, která v 19. století stála u světového zrodu ohýbaného nábytku. Na letošek připadá 230 let od narození nábytkáře Michaela Thoneta, 170 let od příchodu Thonetů z Vídně do Koryčan a založení zdejší továrny a 130 let od výstavby reprezentativní Thonetovy vily. ČTK to dnes sdělila Petra Svobodová z koryčanské radnice.
Program městských slavností začne v sobotu ve 14:00. Tentokrát se uskuteční v Thonetově vile a jejím okolí. "Thonetovské dědictví připomenou dvě výstavy, komentované prohlídky města a vily, křest nové publikace, ale i žákovské představení věnované zakladateli firmy Gebrüder Thonet Michaelu Thonetovi," uvedla Svobodová.
Součástí programu bude i jarmark, občerstvení, atrakce pro děti i dospělé včetně jízd parním vlakem. Hudební doprovod zajistí Koryčanka, vystoupí též Dalibor Janda revival. Podrobnosti jsou na webových stránkách města.
"Letos nás čeká opravdu pestrý a zajímavý program, který mimo jiné připomene roli Koryčan v historii slavné nábytkářské firmy Gebrüder Thonet. Ostatně ikonická židle č. 14 'thonetka' byla poprvé vyrobena v roce 1859 právě v koryčanské továrně," uvedla starostka města Hana Jamborová (BEZPP za Nezávislí Koryčany).
Michael Thonet bývá označován za vynálezce ohýbaného nábytku. V Koryčanech založil svou první moravskou továrnu. V roce 1861 vybudoval závod v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku, kde dodnes firma TON ohýbaný nábytek vyrábí. Továrna v Koryčanech se po první světové válce spojila se společností Kohn a Mundus, později se stala národním podnikem. V 90. letech minulého století získala továrnu společnost Koryna, která však v roce 2012 zkrachovala.