Mezinárodní letní hudební akademie v Kroměříži ocenila nejlepší studenty

Mezinárodní letní hudební akademie v Kroměříži ocenila nejlepší letošní studenty. Na závěrečném koncertu souběžného festivalu, který se uskutečnil ve čtvrtek večer, převzala Cenu Academy Kroměříž 2026 čínská houslistka Aj-ťia Li ze třídy Fedora Rudina. Spolu s ní se stali laureáty ocenění také dvě Češky, violoncellistka Klára Gabryšová ze třídy Michaely Fukačové a sopranistka Veronika Vlková z pěvecké třídy Kateřiny Kněžíkové. ČTK to dnes sdělila mluvčí akademie Kateřina Martykánová.
Mimořádnou úroveň a růst oceněných mladých umělkyň vyzdvihli i jejich lektoři. "Aj-ťia během pouhých několika dnů konání akademie udělala neuvěřitelný pokrok. Její schopnost reagovat na podněty i přirozený hudební projev jsou na tak mladou interpretku zcela výjimečné," uvedl Rudin.
U Gabryšové její lektorka Fukačová pozitivně hodnotila suverénní technickou vybavenost a hudební inteligenci, které se pojí se zralým osobitým výrazem. "U Veroniky jsme ocenili především její koncentraci, přesvědčivý dramatický výraz a vyzrálý smysl pro celkové ztvárnění operní postavy," uvedla k výkonu oceněné sopranistky Vlkové její lektorka Kněžíková.
Akademie udělila také zvláštní uznání, které za svůj talent získal český barytonista Jonatan Müller, rovněž z pěvecké třídy Kněžíkové. "Jonatan disponuje úžasným hlasovým fondem a výjimečnou pěveckou inteligencí, díky kterým dokáže k interpretaci přistupovat s hlubokým porozuměním," doplnila lektorka.
Za výrazné počiny a úspěchy v manažerské praxi byla oceněna také lektorka oboru kulturní management Irena Pohl Houkalová. "Zvláštní ocenění jsme se rozhodli udělit vzhledem k dlouhodobému, kontinuálnímu působení na Academy Kroměříž. Nejdříve v pozici studenta pracovala na projektu, který je dnes zcela výjimečnou akcí v rámci České republiky, ZUŠ Open a nyní už dva roky v roli lektorky motivuje a směřuje kolegy ředitele a manažery v jejich uměleckých počinech," uvedla výkonná ředitelka akademie Jana Kubáčová.
Srpnová hudební akademie, která se uskutečnila podeváté, nabídla desítkám mladých talentovaných hudebníků z 12 zemí příležitost rozvíjet se pod pedagogickým vedením vybraných lektorů. Spolu s Kněžíkovou, Fukačovou a Rudinem se jim věnovali pianista Ivo Kahánek, houslista Dalibor Karvay, korepetitor Zdeněk Klauda a zakladatel akademie, dirigent Tomáš Netopil. Výuku violy a komorní hry obstaral Pavel Nikl, Vedle interpretačních kurzů nabídla též možnost vzdělávání kulturních manažerů. Příští ročník bude od 12. do 19. srpna 2027.