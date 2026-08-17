Klimatizace ve zlínské MHD? Zapíná se, až když teplota uvnitř dosáhne 26 stupňů

Petr Skácel
  7:12aktualizováno  7:12
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Nové trolejbusy ve Zlíně. (srpen 2026)

Nové trolejbusy ve Zlíně. (srpen 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Nové trolejbusy ve Zlíně. (srpen 2026)
Dopravní společnost Zlín - Otrokovice nakoupila nové bateriové trolejbusy...
Dopravní společnost Zlín - Otrokovice nakoupila nové bateriové trolejbusy...
Lidem, kteří jezdí zlínskou MHD, se rozšíří možnosti, jak zaplatit za lístek....
6 fotografií
Cestování městskou hromadnou dopravou ve Zlíně a Otrokovicích je během současných veder výrazně příjemnější než v minulosti. Loni v létě mělo klimatizaci „jen“ 25 trolejbusů a 28 autobusů, nyní je klimatizovaných trolejbusů 37 a autobusů 33. K tomu přibyly čtyři elektrobusy.

Další moderní vozidla navíc přicházejí. Letos chce Dopravní společnost Zlín-Otrokovice (DSZO) postupně nasadit sedm nových elektrobusů a 25 bateriových trolejbusů. Všechny přitom mají klimatizaci.

Nové trolejbusy ve Zlíně. (srpen 2026)
Nové trolejbusy ve Zlíně. (srpen 2026)
Dopravní společnost Zlín - Otrokovice nakoupila nové bateriové trolejbusy značky Škoda 33Tr. (květen 2026)
Dopravní společnost Zlín - Otrokovice nakoupila nové bateriové trolejbusy značky Škoda 33Tr. (květen 2026)
6 fotografií

Jde o zakázku za stovky milionů korun, podstatnou část nákladů pokryje evropská dotace.

„Za těchto extrémních veder se nám všem vyplácí, že už máme k dispozici nových šest dlouhých a stejný počet krátkých bateriových trolejbusů, a navíc také čtyři elektrobusy. Tato vozidla nabízí vysoký komfort cestování. A také se díky nim zvedl celkový počet klimatizovaných vozů, který denně nasazujeme,“ uvedl ředitel DSZO Josef Kocháň.

Systém čeká na dosažení teploty, pak ji sníží

Klimatizace ve vozech začíná pracovat ve chvíli, kdy vnitřní teplota dosáhne 26 stupňů Celsia. Následně ji systém sníží přibližně o dva stupně a tuto teplotu udržuje. Právě nastavení klimatizace se ale stává předmětem debat.

Některé dopravní podniky v Česku totiž začínají chladit dříve. V Hradci Králové se klimatizace podle nastavení vozů spouští při překročení vnitřní teploty zhruba 22 až 24 stupňů. V Ústí nad Labem se interiér ochlazuje na pevně stanovených 24 stupňů. V Brně klimatizace zapínají při překročení hranice 25 stupňů Celsia.

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„Nastavení klimatizací ve vozech DSZO na 26 stupňů Celsia vychází z mnohaletých zkušeností a jde dle nás o optimální variantu,“ vysvětlil MF DNES mluvčí dopravního podniku Zdeněk Dvořák.

Podle něj by měla být teplota ve vozech MHD přibližně o sedm stupňů nižší než venkovní teplota. Tím se má předejít teplotním šokům u cestujících při nastupování a vystupování.

Bez klimatizace je jen 10 vozů

Dopravní podnik při nastavení zohledňuje také otevírání dveří na zastávkách, při kterém dochází k takzvaným výplachům vzduchu, a rozdílný věk cestujících.

„Děti, dospělí, senioři, pro každou věkovou skupinu je optimální jiná teplota a je potřeba hledat kompromis. Za optimální byla tedy stanovena teplota 26 stupňů Celsia,“ uvedl Dvořák.

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DSZO přitom nemá vybrané konkrétní linky, na kterých by klimatizaci upřednostňovala. „Neděláme rozdíly v linkách, snahou je nasazovat maximum klimatizovaných vozidel,“ uvedl Dvořák.

V současných vedrech tak podnik denně vypravuje celkem 49 klimatizovaných vozidel. Bez klimatizace jezdí pouze deset vozů. „V této souvislosti apelujeme na cestující, aby v klimatizovaných vozidlech neotvírali okna, výrazně tím snižují její účinnost,“ řekl vedoucí dopravního úseku DSZO Ondřej Vašulka.

První klimatizované autobusy se ve Zlíně a Otrokovicích objevily už v roce 2012. Od té doby se jejich počet postupně zvyšuje. Výraznější posun přináší právě současná velká obnova vozového parku, při níž jsou všechna nová vozidla vybavena klimatizací. Aktuálně ji mají více než dvě třetiny všech trolejbusů a autobusů jezdících v obou městech.

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