16:12 , aktualizováno 16:12

Potíže zlínského dopravního podniku s nákupem nových bateriových trolejbusů jako by neměly mít konce. Poté, co během tří let nevybral dodavatele ve třech veřejných soutěžích a nakonec se dohodl v rámci jednacího řízení bez uveřejnění se Škodou Electric na dodávce až 60 vozů, mohla být celá věc uzavřena. Turecký výrobce Bozankaya však smlouvu napadl u antimonopolního úřadu.