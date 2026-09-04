Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) nejprve letos 12. června zrušil rozhodnutí předchozího ministra kultury Martina Baxy (ODS), které ponechávalo mimo památkovou ochranu pastviny a některé další části areálu.
Mediální zástupce majitele hřebčína sdělil, že společnost Sygnum rozhodnutí zatím nemá k dispozici a případně se k němu vyjádří, až bude mít možnost ho prostudovat.
Při novém projednání ministerstvo kultury vycházelo také z výsledků odborného zhodnocení Národního památkového ústavu. Z nového posouzení vyplynulo, že památková hodnota hřebčína nespočívá pouze v jednotlivých historických budovách, ale také v jejich propojení s pozemky a pastvinami.
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Hřebčín Napajedla napadl u soudu rozhodnutí ministra Klempíře o památkové ochraně
Ministerstvo kultury proto rozhodlo o ochraně areálu jako celku. Zachování pastvin zároveň vytváří podmínky pro možné obnovení jejich původní funkce a návrat koní.
„Ministerstvo tím dalo přednost zachování kulturně-historických hodnot hřebčína a jeho historické funkce před nevratnou přeměnou těchto ploch pro developerské využití,“ uvedl Klempíř.
Klempířovo červnové rozhodnutí napadl většinový vlastník hřebčína, společnost Sygnum, správní žalobou a současně požádal o přiznání jejího odkladného účinku. Městský soud v Praze 14. srpna tento návrh zamítl.
„Soud neshledal důvody, které by odůvodňovaly pozastavení účinků rozhodnutí ministra. Žaloba tak neměla odkladný účinek a ministerstvu kultury nic nebránilo pokračovat v novém projednání věci a vydat rozhodnutí,“ podotkl Klempíř.
Starosta doufá v pozitiva
Starosta Napajedel Robert Podlas (ANO) rozhodnutí ministerstva přijímá s respektem. „Doufejme, že to přinese budoucnosti jenom nějaká pozitiva,“ uvedl.
Podle něj bude záležet na tom, jak k rozhodnutí přistoupí vlastník hřebčína. „Přeji si, aby to rozhodnutí přineslo něco pozitivního k naší tradici a historii, kterou hřebčín má,“ řekl Podlas.
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Hřebčín kulturní památkou, pastviny nikoliv. Podraz, reagují zastánci chovu
Hřebčín proslul chovem anglických plnokrevníků, z ekonomických důvodů jej však majitel v roce 2023 ukončil. Majitelé se snažili docílit změny územního plánu, aby na části pastvin mohli postavit bytové domy.
Zisk z pronájmů měl jít podle jejich dřívějšího vyjádření na provoz hřebčína. Územní změnu ale neschválilo městské zastupitelstvo. Firma byla proti prohlášení památkové ochrany hřebčína, podle ní znemožňuje ekonomicky udržitelné využití areálu.
O záchranu hřebčína a chovu koní naopak usiluje spolek Za záchranu Hřebčína Napajedla a chovu koní v něm. Jeho petici podepsalo zhruba 95 tisíc lidí.
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21. ledna 2015