Ministerstvo prohlásilo areál hřebčína v Napajedlích za kulturní památku, včetně pastvin

Autor: jar, ČTK
  16:52aktualizováno  16:52
Sledovat Metro na Googlu
Hřebčín Napajedla.

Hřebčín Napajedla. | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Hřebčín Napajedla. Jižní fasáda stáje Kravárka.
Vstupní vchod východní fasády stáje Šestka, tedy dolní stáje pocházející z roku...
Hřebčín je v Napajedlích od roku 1886.
Hřebčín je v Napajedlích od roku 1886.
11 fotografií
Ministerstvo kultury dnes prohlásilo celý areál hřebčína v Napajedlích na Zlínsku za kulturní památku. Tedy nejen samotnou budovu, ale včetně navazujících pastvin. Rozhodnutí předcházelo přezkumné řízení. Podle majitele to brání rozvoji lokality.

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) nejprve letos 12. června zrušil rozhodnutí předchozího ministra kultury Martina Baxy (ODS), které ponechávalo mimo památkovou ochranu pastviny a některé další části areálu.

Mediální zástupce majitele hřebčína sdělil, že společnost Sygnum rozhodnutí zatím nemá k dispozici a případně se k němu vyjádří, až bude mít možnost ho prostudovat.

Při novém projednání ministerstvo kultury vycházelo také z výsledků odborného zhodnocení Národního památkového ústavu. Z nového posouzení vyplynulo, že památková hodnota hřebčína nespočívá pouze v jednotlivých historických budovách, ale také v jejich propojení s pozemky a pastvinami.

Hřebčín Napajedla napadl u soudu rozhodnutí ministra Klempíře o památkové ochraně

Ministerstvo kultury proto rozhodlo o ochraně areálu jako celku. Zachování pastvin zároveň vytváří podmínky pro možné obnovení jejich původní funkce a návrat koní.

„Ministerstvo tím dalo přednost zachování kulturně-historických hodnot hřebčína a jeho historické funkce před nevratnou přeměnou těchto ploch pro developerské využití,“ uvedl Klempíř.

Klempířovo červnové rozhodnutí napadl většinový vlastník hřebčína, společnost Sygnum, správní žalobou a současně požádal o přiznání jejího odkladného účinku. Městský soud v Praze 14. srpna tento návrh zamítl.

„Soud neshledal důvody, které by odůvodňovaly pozastavení účinků rozhodnutí ministra. Žaloba tak neměla odkladný účinek a ministerstvu kultury nic nebránilo pokračovat v novém projednání věci a vydat rozhodnutí,“ podotkl Klempíř.

Starosta doufá v pozitiva

Starosta Napajedel Robert Podlas (ANO) rozhodnutí ministerstva přijímá s respektem. „Doufejme, že to přinese budoucnosti jenom nějaká pozitiva,“ uvedl.

Podle něj bude záležet na tom, jak k rozhodnutí přistoupí vlastník hřebčína. „Přeji si, aby to rozhodnutí přineslo něco pozitivního k naší tradici a historii, kterou hřebčín má,“ řekl Podlas.

Hřebčín kulturní památkou, pastviny nikoliv. Podraz, reagují zastánci chovu

Hřebčín proslul chovem anglických plnokrevníků, z ekonomických důvodů jej však majitel v roce 2023 ukončil. Majitelé se snažili docílit změny územního plánu, aby na části pastvin mohli postavit bytové domy.

Zisk z pronájmů měl jít podle jejich dřívějšího vyjádření na provoz hřebčína. Územní změnu ale neschválilo městské zastupitelstvo. Firma byla proti prohlášení památkové ochrany hřebčína, podle ní znemožňuje ekonomicky udržitelné využití areálu.

O záchranu hřebčína a chovu koní naopak usiluje spolek Za záchranu Hřebčína Napajedla a chovu koní v něm. Jeho petici podepsalo zhruba 95 tisíc lidí.

21. ledna 2015
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte, která evropská země má tuto vlajku?

ilustrační snímek

Evropské vlajky mají často podobné barvy i motivy, přesto je každá z nich něčím specifická a jedinečná. Vyznáte se ve vlajkách okolních zemí nebo máte v paměti i ty z méně známých koutů Evropy?...

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou svahovou klouzačku, která má být nejdelší v hlavním městě. Svézt se mohou děti i dospělí. Jenže...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena začínala na 335 700 korunách. Od té doby se z českého modelu stal jeden z nejúspěšnějších vozů značky...

XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun

Nové stroje i zázemí pro truhláře a tesaře. Škola v Jaroměři ukázala dílny

Nové dílny v Jaroměři poslouží hlavně truhlářům a tesařům. (4. září 2026)

Rozsáhlou rekonstrukci dílen pro praktickou výuku truhlářů, tesařů a uměleckých keramiků dokončil Královéhradecký kraje na Střední škole řemeslné v Jaroměři. Oprava několika budov, vybudování...

4. září 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Lety u Prahy vybudovaly kvůli nedostatku míst pro žáky dočasnou modulární školu

Lety u Prahy vybudovaly kvĹŻli nedostatku mĂ­st pro ĹľĂˇky doÄŤasnou modulĂˇrnĂ­ Ĺˇkolu

Lety u Prahy vybudovaly kvůli nedostatku míst pro žáky dočasnou modulární školu. V pavilonu z 15 buněk jsou dvě třídy po 18 dětech. V letošním školním roce se...

4. září 2026  16:14,  aktualizováno  16:14

Pomalejší zóny i zrušení semaforu. Vysoké Mýto chce po zprovoznění D35 zklidnit centrum

Na světelné křižovatce u Hrušové po zprovoznění dálnice D35 mezi Vysokým Mýtem...

Vysoké Mýto po zprovoznění dálnice D35, která z průtahu odklonila většinu tranzitní dopravy, chystá další zklidnění dopravy v centru města. Radnice má připravenou řadu opatření. Jedním z nich je...

4. září 2026  17:02

Národní divadlo moravskoslezské uctí šéfa baletu Janíčka pojmenováním sálu

ilustrační snímek

Slavnostní sál ostravského Divadla Jiřího Myrona ponese v sezoně 2026/2027 jméno tanečníka, choreografa a dlouholetého ředitele baletního souboru Národního...

4. září 2026  15:24,  aktualizováno  15:24

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Liberec opět prodloužil termín na opravu okolí přehrady, zaplatí více

ilustrační snímek

Liberec potřetí dodatkem smlouvy prodloužil termín na opravu okolí přehrady. Část promenádní cesty od hráze k pláži tak otevře nejdřív ke konci září, zbývající...

4. září 2026  15:21,  aktualizováno  15:21

Žďárská škola bude mít obor požární ochrana, bude první na Vysočině

ilustrační snímek

Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou začne od příštího školního roku vyučovat maturitní obor požární ochrana. Bude první na Vysočině, uvedl dnes v tiskové...

4. září 2026  15:15,  aktualizováno  15:15

Přijede, zjistí průšvih, všechny zmlátí. Čtvrtý Reacher (ne)mění zavedený recept

Jack Reacher - Season 4

Prostá a nenáročná zábava, která ale umí být místy pořádně drsná. Přesně takový je seriál Jack Reacher (v originále jen Reacher) – rodinné stříbro streamovací platformy Amazon Prime Video, které si...

4. září 2026

Ministerstvo prohlásilo areál hřebčína v Napajedlích za kulturní památku, včetně pastvin

Hřebčín Napajedla.

Ministerstvo kultury dnes prohlásilo celý areál hřebčína v Napajedlích na Zlínsku za kulturní památku. Tedy nejen samotnou budovu, ale včetně navazujících pastvin. Rozhodnutí předcházelo přezkumné...

4. září 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Mladík dostal výjimečný trest. Přítelkyně týral, jednu zapálil, zdrogoval nezletilou

Obžalovaný Jiří Junek u Městského soudu v Praze (4. září 2026)

Soud uložil výjimečný trest 21 let vězení a následnou zabezpečovací detenci Jiřímu Junkovi, který se přiznal k tomu, že po několikaměsíčním týrání polil benzinem a zapálil v pražském bytě svou...

4. září 2026  14:02,  aktualizováno  16:47

Veterán Tour v Turnově

ilustrační snímek

Den plný veteránů, piva a příjemné atmosféry zažijí v sobotu návštěvníci Pivovaru Rohozec.

4. září 2026  16:34

Stavba terminálu v Jablonci začala. Největší investice města naráží u kritiků

Během dvou let vyroste v místě bývalé tržnice v Lipanské ulici pod taktovkou...

Moderní přestupní terminál, který radikálně zvýší standard veřejné dopravy, nebo předražená designová bouda na prodej lístků? V Jablonci nad Nisou začali stavět nový dopravní terminál, jde o největší...

4. září 2026  16:32

Na Opavsku našli nebezpečnou Váňušu. Raritní raketa obsahuje téměř 30 kilo trhaviny

Při výkopových pracech v katastru obce Malé Hoštice na Opavsku byla nalezena...

Policejní pyrotechnici dnes vyrazili do Malých Hoštic na Opavsku, kde dělníci při výkopových pracech narazili na munici z období druhé světové války. V zemi tam ležela neřízená sovětská raketa Váňuša...

4. září 2026  15:42,  aktualizováno  16:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.