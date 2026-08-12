V roce 2011 byla hranice nastavená na 800 porodů za rok. Ve Zlínském kraji ji nesplňovaly nemocnice ve Vsetíně a Kroměříži. Ta první se ocitla na pomyslném seznamu i letos, kdy ministerstvo zdravotnictví (MZ) připravuje novou reformu porodnictví, jejíž součástí má být i optimalizace sítě porodnic.
„Máme tu trend nejnižší porodnosti od 18. století, což se samozřejmě projeví na síti gynekologicko-porodnických oddělení i pediatrických oddělení, protože prostě není možné, abychom tady měli porodnice, které dělají 150, 200 porodů za rok. To je nebezpečné pro rodičky i pro miminka,“ zdůvodnil plány na redukci porodnic ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) v České televizi.
Hranice počtu porodů znamenajících bezpečí a kvalitu se teď snížila na 600. Toho aktuálně ve Zlínském kraji nedosahuje Vsetínská nemocnice a Nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí.
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Loňských 437 porodů ve Valašském Meziříčí je pouhá polovina počtu z roku 2011. Tak výrazný úbytek jinde nemají. Ve Vsetíně loni napočítali hraničních 593 porodů, což je o 80 méně než před 15 lety.
„Počty porodů vnímáme jako statistickou informaci, o které se bude i v budoucnu zřejmě ještě mnohokrát diskutovat, nikoliv jako podnět k redukci. V tuto chvíli nemáme žádný signál, že by se nás měla dotknout jakákoliv omezení,“ ujistil náměstek pro léčebnou péči Vsetínské nemocnice Martin Metelka.
„Pokles porodnosti je dlouhodobým trendem a je namístě vést odbornou a věcnou diskusi o budoucím uspořádání porodnické péče. Jakékoli úpravy by však měly být posuzovány komplexně,“ zdůraznil také předseda představenstva Nemocnice Agel Valašské Meziříčí Pavel Kameník.
Naším cílem je zachovat porodnickou péči
ve všech nemocnicích zřizovaných krajem.
Radim Holišhejtman Zlínského kraje
Na reformě porodnictví pracuje na ministerstvu tým expertů, kteří by měli být s materiálem hotoví do podzimu. Žádný seznam rušených porodnic zatím neexistuje.
I když stát reformu schválí, o případném omezení nebo ukončení provozu budou stejně rozhodovat zřizovatelé nebo vlastníci porodnice, případně zdravotní pojišťovny. V případě Vsetína tedy Zlínský kraj, u Valašského Meziříčí skupina Agel.
Z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že porodnost v České republice klesá všude, tedy i ve Zlínském kraji. Ve srovnání s obdobím před 15 lety bylo loni méně porodů ve Zlíně (1 447), Uherském Hradišti (984), Vsetíně i Valašském Meziříčí.
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Paradoxně v Kroměříži, která byla tehdy na chvostu, zaznamenali loni 689 porodů, což je o sto více než v roce 2011. I proto by se jí případná reforma nedotkla.
Počet porodů zřejmě nebude jediným, ale jedním ze sledovaných parametrů. „Vývoj sítě porodnických pracovišť vyhodnocujeme průběžně. Při posuzování je prioritou především zachování bezpečné a kvalitní porodnické péče pro pacientky,“ upřesnila mluvčí MZ Renata Povolná.
Právě podle počtu provedených porodů hodnotí Česká gynekologická a porodnická společnost bezpečí a kvalitu péče. Proto i ministr Vojtěch zmínil, že experti dnes považují za hranici 600 porodů, která znamená, že lékaři a personál jsou dostatečně zkušení a erudovaní.
Porodnice do 30 kilometrů
Ředitelé porodnic zmiňují i další okolnosti, které by reforma měla zohledňovat. Například dobrá dostupnost porodnické péče ve všech regionech.
V současné době má většina obyvatel kraje k dispozici porodnici ve vzdálenosti kolem 30 kilometrů. Kdyby ale například přestalo fungovat oddělení ve Valašském Meziříčí, zvýšila by se vzdálenost o dalších deset kilometrů.
„Klademe důraz na individuální přístup k pacientkám. Jsme součástí širší sítě zdravotnických služeb v regionu a podílíme se na zajištění dostupnosti péče pro ženy z Valašska i okolí,“ připomněl Kameník.
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Porodnice v Kroměříži, Vsetíně a Valašském Meziříčí poskytují základní porodnickou péči, Uherskohradišťská nemocnice je perinatologickým centrem intermediární péče a zlínská Baťova nemocnice perinatologickým centrem intenzivní péče.
„Naším cílem je zachovat porodnickou péči ve všech krajských nemocnicích. V tuto chvíli neuvažujeme o omezení ani transformaci porodnice ve Vsetínské nemocnici. Vývoj porodnosti i personální situaci průběžně sledujeme,“ konstatoval krajský hejtman Radim Holiš (ANO), který má zdravotnictví ve své kompetenci.