Ministerská reforma ohrožuje porodnice ve Vsetíně a Valašském Meziříčí

Jana Fuksová
  15:52
Sledovat Metro na Googlu

Fotogalerie3

Nemocnice Vsetín (listopad 2021) | foto: Zdeněk Němec MAFRA

Ministerská reforma má omezit síť porodnic v Česku. Kvalita péče a bezpečí se hodnotí podle počtu porodů. Některé nemocnice to zažily už před patnácti lety. I tehdy plánovalo ministerstvo zdravotnictví rušení některých zařízení kvůli nízkému počtu porodů.

V roce 2011 byla hranice nastavená na 800 porodů za rok. Ve Zlínském kraji ji nesplňovaly nemocnice ve Vsetíně a Kroměříži. Ta první se ocitla na pomyslném seznamu i letos, kdy ministerstvo zdravotnictví (MZ) připravuje novou reformu porodnictví, jejíž součástí má být i optimalizace sítě porodnic.

„Máme tu trend nejnižší porodnosti od 18. století, což se samozřejmě projeví na síti gynekologicko-porodnických oddělení i pediatrických oddělení, protože prostě není možné, abychom tady měli porodnice, které dělají 150, 200 porodů za rok. To je nebezpečné pro rodičky i pro miminka,“ zdůvodnil plány na redukci porodnic ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) v České televizi.

Hranice počtu porodů znamenajících bezpečí a kvalitu se teď snížila na 600. Toho aktuálně ve Zlínském kraji nedosahuje Vsetínská nemocnice a Nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí.

Kdo postaví porodnici ve Zlíně, stále není jasné. Projekt vyvolává otazníky

Loňských 437 porodů ve Valašském Meziříčí je pouhá polovina počtu z roku 2011. Tak výrazný úbytek jinde nemají. Ve Vsetíně loni napočítali hraničních 593 porodů, což je o 80 méně než před 15 lety.

„Počty porodů vnímáme jako statistickou informaci, o které se bude i v budoucnu zřejmě ještě mnohokrát diskutovat, nikoliv jako podnět k redukci. V tuto chvíli nemáme žádný signál, že by se nás měla dotknout jakákoliv omezení,“ ujistil náměstek pro léčebnou péči Vsetínské nemocnice Martin Metelka.

„Pokles porodnosti je dlouhodobým trendem a je namístě vést odbornou a věcnou diskusi o budoucím uspořádání porodnické péče. Jakékoli úpravy by však měly být posuzovány komplexně,“ zdůraznil také předseda představenstva Nemocnice Agel Valašské Meziříčí Pavel Kameník.

Naším cílem je zachovat porodnickou péči
ve všech nemocnicích zřizovaných krajem.

Radim Holišhejtman Zlínského kraje

Na reformě porodnictví pracuje na ministerstvu tým expertů, kteří by měli být s materiálem hotoví do podzimu. Žádný seznam rušených porodnic zatím neexistuje.

I když stát reformu schválí, o případném omezení nebo ukončení provozu budou stejně rozhodovat zřizovatelé nebo vlastníci porodnice, případně zdravotní pojišťovny. V případě Vsetína tedy Zlínský kraj, u Valašského Meziříčí skupina Agel.

Z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že porodnost v České republice klesá všude, tedy i ve Zlínském kraji. Ve srovnání s obdobím před 15 lety bylo loni méně porodů ve Zlíně (1 447), Uherském Hradišti (984), Vsetíně i Valašském Meziříčí.

Pouze tři miminka ze sta mají lahvičku. Kraj je na špici plně kojených dětí

Paradoxně v Kroměříži, která byla tehdy na chvostu, zaznamenali loni 689 porodů, což je o sto více než v roce 2011. I proto by se jí případná reforma nedotkla.

Počet porodů zřejmě nebude jediným, ale jedním ze sledovaných parametrů. „Vývoj sítě porodnických pracovišť vyhodnocujeme průběžně. Při posuzování je prioritou především zachování bezpečné a kvalitní porodnické péče pro pacientky,“ upřesnila mluvčí MZ Renata Povolná.

Právě podle počtu provedených porodů hodnotí Česká gynekologická a porodnická společnost bezpečí a kvalitu péče. Proto i ministr Vojtěch zmínil, že experti dnes považují za hranici 600 porodů, která znamená, že lékaři a personál jsou dostatečně zkušení a erudovaní.

Porodnice do 30 kilometrů

Ředitelé porodnic zmiňují i další okolnosti, které by reforma měla zohledňovat. Například dobrá dostupnost porodnické péče ve všech regionech.

V současné době má většina obyvatel kraje k dispozici porodnici ve vzdálenosti kolem 30 kilometrů. Kdyby ale například přestalo fungovat oddělení ve Valašském Meziříčí, zvýšila by se vzdálenost o dalších deset kilometrů.

„Klademe důraz na individuální přístup k pacientkám. Jsme součástí širší sítě zdravotnických služeb v regionu a podílíme se na zajištění dostupnosti péče pro ženy z Valašska i okolí,“ připomněl Kameník.

Symbolický strom života z placenty. Porodnice nabízejí maminkám nový rituál

Porodnice v Kroměříži, Vsetíně a Valašském Meziříčí poskytují základní porodnickou péči, Uherskohradišťská nemocnice je perinatologickým centrem intermediární péče a zlínská Baťova nemocnice perinatologickým centrem intenzivní péče.

„Naším cílem je zachovat porodnickou péči ve všech krajských nemocnicích. V tuto chvíli neuvažujeme o omezení ani transformaci porodnice ve Vsetínské nemocnici. Vývoj porodnosti i personální situaci průběžně sledujeme,“ konstatoval krajský hejtman Radim Holiš (ANO), který má zdravotnictví ve své kompetenci.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední Evropě a bankéři už oslovují možné kupce. Nejčastěji se v souvislosti s novými majiteli skloňují...

KVÍZ: Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes skrývá řadu tajemství. Myslíte si, že se vyznáte ve Sluneční soustavě a poznáte základní...

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

Na koridoru mezi Studénkou a Ostravou je kvůli závadě vlaku zastavený provoz

ilustrační snímek

Porucha vlaku odpoledne zastavila dopravu ne hlavní železniční trati mezi Hranicemi na Moravě, Ostravou a dále Polskem. Omezení potrvá podle informací na webu...

12. srpna 2026  15:28,  aktualizováno  15:28

U Třeboně havaroval autobus. Řidiče převážel vrtulník, zranilo se i dítě

Na Třeboňsku narazil autobus do stromu. Dva lidé včetně řidiče utrpěli zranění....

U Třeboně na silnici I/34 havaroval dnes odpoledne autobus, který narazil do stromu. Zdravotníci se postarali o čtyři lidi, z toho tři mladistvé. Vážně zraněného řidiče transportovali do nemocnice...

12. srpna 2026  16:42,  aktualizováno  16:52

Plzeň začne do měsíce stavět víceúčelovou sportovní halu téměř za půl miliardy

ilustrační snímek

Plzeň začne do měsíce stavět víceúčelovou sportovní halu pro míčové sporty téměř za půl miliardy korun. Město už vybralo dodavatele stavby, která vznikne vedle...

12. srpna 2026  15:15,  aktualizováno  15:15

V Liberci se úředníci do zámku a bývalé Kooperativy přestěhují na podzim

ilustrační snímek

Liberecký magistrát chystá stěhování asi šestiny svých úředníků. Část zámku v horním centru města a bývalou pobočku Kooperativy nedaleko radnice začnou...

12. srpna 2026  15:15,  aktualizováno  15:15

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mělník dokončil koupi Žilkovy vily, o využití zatím není rozhodnuto

ilustrační snímek

Mělník dokončil koupi památkově chráněné Žilkovy vily, o využití zatím není rozhodnuto. Město vilu za zhruba 15 milionů korun odkoupilo od soukromého...

12. srpna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Při požárech ve Zlínském kraji zemřeli za pololetí čtyři lidé, stejně jako loni

ilustrační snímek

Při požárech ve Zlínském kraji zemřeli za první letošní pololetí čtyři lidé, stejně jako od ledna do června 2025. Zranění při nich utrpělo 38 lidí, meziročně o...

12. srpna 2026  14:56,  aktualizováno  14:56

Litoměřice ukážou novou podobu vstupu do sadů, odkud zmizel kontroverzní pomník

ilustrační snímek

Litoměřice představí veřejnosti novou podobu vstupu do Jiráskových sadů, odkud město odstranilo kontroverzní pomník. Do soutěže přišlo 40 návrhů. Vítězem se...

12. srpna 2026  14:56,  aktualizováno  14:56

Manželé zapomněli v taxíku věci za miliony, řidič o nich „nevěděl“. Vzpomněl si až v cele

ilustrační snímek

Co mělo být začátkem zasloužené dovolené se rychle změnilo v rozsáhlou policejní akci. Manželskému páru bylo odcizeno zavazadlo s osobními věcmi a vysokou finanční částkou v hotovosti. Řidič taxíku...

12. srpna 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

V Jedovnici se rekonstruuje křižovatka, provoz řídí semafory, za volantem zde dejte pozor

12. srpna 2026  16:03

Pouze 16 dnů v roce. Hrad Hardegg u rakouských hranic výjimečně otevírá

Letos je hrad Hardegg v rakouském Podyjí otevřený pouze na 16 dnů v roce.

Jen na 16 dní v roce se letos otevírá veřejnosti hrad Hardegg nad údolím Dyje kousek za hranicemi s Rakouskem. Od 8. do 23. srpna nabízí návštěvníkům prohlídku historických prostor i příběh rodu...

12. srpna 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Bohumín za 20 milionů korun přestavěl starý dům v Pudlově na šest bytů

ilustrační snímek

Bohumín na Karvinsku dokončuje kompletní přestavbu starého bytového domu v části Pudlov, který dal přebudovat na šest bytů o dispozici 3+kk. Zájemcům o...

12. srpna 2026  14:23,  aktualizováno  14:23

Bohumín za 20 milionů korun přestavěl starý dům v Pudlově na šest bytů

ilustrační snímek

Bohumín na Karvinsku dokončuje kompletní přestavbu starého bytového domu v části Pudlov, který dal přebudovat na šest bytů o dispozici 3+kk. Zájemcům o...

12. srpna 2026  14:23,  aktualizováno  14:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×