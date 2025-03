Dosáhli svého. Odklad reformy financování nepedagogů vzešel ze Zlínského kraje

Starosta Luhačovic Marian Ležák a jeho bojkovický kolega Petr Viceník loni napsali otevřené dopisy premiérovi i prezidentovi, kterým vysvětlovali své výhrady. A dosáhli svého.

„Zahájili jsme diskuzi, do které se pak zapojily další organizace a ministr školství začal objíždět kraje. To bylo dobře, ale mělo to být o rok dříve,“ míní Ležák.

„Je fajn, že jsme to přibrzdili. To je první krok, pak by měl přijít i druhý. Je třeba změnu doladit tak, aby to nemělo negativní dopad na obce a došlo k dofinancování nepedagogických pracovníků,“ nastínil.

Podle Ležáka stát změnu připravil narychlo a nezaručil obcím a krajům, že nebudou výdělky uklízeček a kuchařek doplácet ze svých rozpočtů. Bek jim sice sliboval příjmy z nového rozpočtového určení daní, ovšem nedokázal garantovat konkrétní částku do budoucna s tím, že ani vláda neví, jaké bude mít v dalším roce daňové příjmy.

„Vyjdeme tak vstříc požadavku krajů, obcí i škol, aby měly na přípravu více času,“ napsal Bek. „Financování nepedagogických pracovníků od září do prosince 2025 bude zajištěno ze státního rozpočtu.“

Odklad je jediné rozumné řešení, říká ředitel ZŠ

Letos v únoru při návštěvě Zlínského kraje Bek poprvé připustil, že by se změna mohla odložit. Ve hře byl přitom i termín na začátku září příštího roku. „Změna proběhne na začátku rozpočtového roku, což umožní plynulejší přechod financování v rozpočtech krajů a obcí,“ vysvětlil Bek.

Obcím se zvednou daňové příjmy, z nichž by měly náklady s platy nepedagogických pracovníků pokrýt. Jde o vládní návrh, který ještě musejí schválit poslanci.

„Odklad je jediné rozumné řešení,“ míní ředitel Základní a mateřské školy Vsetín Luh Petr Kořenek. Vítá i to, že změna začne od začátku kalendářního roku, protože se školám, ale i starostům budou snáze sestavovat rozpočty.

„Na podzim se navíc asi změní vláda a nová může mít jiný názor. Je potřeba to připravit a vykomunikovat, což je věcí starostů a státu. My se můžeme zklidnit a nemusíme mít stažené žaludky,“ dodal Kořenek.

Podle něj je Bek nejhorším českým ministrem školství a ani odklad změny na tomto hodnocení nic nemění. „Nenapravil to, co způsobil,“ tvrdí. Ministrovi vyčítá i to, že kvůli plánované změně způsobil řadě lidí velké stresy.

Kořenek požaduje především přesnou řeč čísel, aby obce a školy měly jistotu svých peněz.

Ležák upozornil i na to, že samosprávy a kraje měly nově hradit také učebnice a školní pomůcky, s čímž nesouhlasí.