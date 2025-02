Změna financování nepedagogů by se mohla odložit, připustil ministr školství

Proti vystupovali už dříve také starostové. Změny podle nich nejsou dobře připravené ani prodiskutované.

„Vnímáme hlasy, které volají po případném odsunu zahájení změny a budeme pečlivě zvažovat všechny argumenty. Hypoteticky jsou dvě možnosti posunu: jedna z nich je od 1. ledna příštího roku, druhá od 1. září příštího roku, což je poslanecký návrh,“ potvrdil Bek. „Definitivní rozhodnutí bude na poslanecké sněmovně, která by měla o věci jednat ve třetím čtení v první polovině března. Do té doby probíhá debata,“ upřesnil.

Zmínil, že si je stejně jako premiér a ministr financí vědom postojů klíčových aktérů, tedy krajů, měst i obcí.

„Definitivní rozhodnutí ze strany koalice padne před třetím čtením ve sněmovně. Předpokládám, že v příštím týdnu se o tom budeme dál radit,“ nastínil Bek.

Je to nejhorší ministr, říká ředitel

„Pan ministr mne dnes vůbec nepřekvapil. Překvapil mne v minulosti a to velmi nemile tím, že za poslední dobu je to nejhorší ministr, kterého máme. Nebojuje za zájmy školství,“ prohlásil ředitel Základní a mateřské školy Vsetín Luh Petr Kořenek.

„Tento posun je zcela zásadní na to, abychom komunikovali a propočítali dopady. Že se něco musí ve školství změnit nikdo nezpochybňuje, s tím souhlasím, ale nesouhlasím se způsobem komunikace a provedením,“ doplnil.

„Máme obavy, že to udělá nerovnost v příjmech mezi pedagogy a nepedagogy. Už tak jsou nepedagogové velice špatně financováni. Nechtějí za tyto peníze dělat,“ zdůraznila ředitelka Dětského domova Zlín Lazy Eva Ledvinová. „Aspoň toto posunutí mě uklidnilo, to by mi hodně ulevilo,“ doplnila.

Není to navýšení, říká kraj

Ředitelé i starostové mají obavy z toho, že pokud by financování nepedagogických pracovníků přešlo na obce a kraje, doplácely by na to ze svých rozpočtů. Stát jim sice slibuje peníze v rámci změn v rozpočtovém určení daní, to však podle nich nebude stačit.

„Musí být dohoda zespodu, takové věci nemůžete dělat odshora. Pokud to bude vedeno odspodu, tak rok může být dostatečně dlouhá doba na to, abychom našli v nejasné změti čísel nějakou shodu,“ uvažuje krajská radní přes školství Jindra Mikuláštíková. „Nemůžeme se dopočítat toho, kde stát přišel na čísla, která nám podsouvá. Není to rozhodně navýšení. U Zlínského kraje během týdne došlo k dalšímu ponížení slíbené částky v lednu o osm milionů korun,“ tvrdí.

Podle hejtmana je posun nedostatečný

Stát slíbil, že krajům a obcím pošle dostatek peněz i na zvýšení mezd. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše ale počítá peníze z výše loňských platů, což do budoucna stačit nebude. To, že by mohlo dojít k odložení změny, pro něho byla nová informace.

„Dozvěděli jsme se ji tady. Budu se ptát v Asociaci krajů, jestli to něco řeší. Z hlediska přípravy zákona nebyly předneseny žádné změny, které by reflektovaly největší připomínky. Časový posun je jen jedno hledisko, je to nedostatečné,“ domnívá se Holiš.

„V legislativě není něco, co by si žádalo úpravy kromě případné účinnosti změny,“ domnívá se Bek. Současně sdělil, že je zpětná vazba důležitá.

„Třeba jde o to, jak správně nastavit váhu pro dítě v základní umělecké škole, kde je dítě několik hodin týdně, proti dětem, které jsou ve standardních školách,“ předestřel Bek.