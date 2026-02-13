Důležitá je preciznost, rychlost až na druhém místě. Vinaři soutěžili v řezu révy

Místem prestižního Mistrovství České republiky v řezu révy vinné – Memoriálu Jana Hajdy se v pátek staly vinice ve Slovácké vinařské podoblasti v obci Skalka na Kyjovsku. 21. ročník soutěže přilákal 71 nejlepších řezačů z celé republiky.

Nejdřív startovní výstřel a pak téměř posvátné dvacetiminutové ticho. Soustředěné počítání, rychlé přemýšlení, rozhodování a cvakání nůžek. Co řádek, to několik soutěžících se stejným cílem: na každé hlavě vybrat jeden tažeň, tedy jednoletý výhon révy, jeden záložní čípek a ponechat dvě viditelná očka. Takto prořezat 25 hlav a vše stihnout do 15 minut.

„Toto je nejdůležitější práce ve vinici, na které pak závisí následující sklizeň i to, jak keř poroste do dalších let,“ přiblížil jeden ze soutěžících, Jiří Těthal, majitel rodinného vinařství v Blatnici pod svatým Antonínkem.

„Kdyby měl člověk více času, tak se více rozmyslí, jak to ostříhá. Když to dělám doma, nespěchám, klidně u jednoho keře strávím delší dobu, protože se hodně rozmýšlím, kam chci, aby se vinohrad posunul dál,“ upozornil na klíčovou roli řezu vítěz loňského ročníku Top víno Slovácka.

Na mistrovství přijel letos už podesáté, loni si odvezl třetí místo v kategorii Elite muži, letos v konkurenci dalších 27 řezačů dosáhl na čtvrté místo. Na čtyřech hektarech svých vinic se 20 tisíci keři si řez většinou dělá sám. Právě lidem, kteří tuto část práce ovládají a mají v ní praxi, je mistrovství určené.

Přesné zadání soutěže, které si stanoví majitel vinice, se účastníci dozvědí vždy až těsně před startem. Odborná porota pak hodnotí preciznost řezu, tedy architekturu keře, čistotu řezu a správný počet ponechaných oček. Rychlost je až druhořadým kritériem.

V kategorii mužů, žen i juniorů do 21 let rozhoduje zručnost, ale i zkušenosti. I proto měla kategorie juniorů o pět minut delší časový limit. Poprvé v historii měly ženy samostatnou kategorii.

„Dost často se o víně mluví především jako o produktu sklepmistra. Ale osobně jsem rád, že existuje tato soutěž, která ukazuje i na práci lidí, kteří tráví hodiny ve vinici, kde si nemohou zatopit, rozsvítit, pracují ve vedru. A tato práce je kolikrát anonymní,“ poznamenal předseda hodnoticí komise Roman Slouk.

Mistrovství původně vzniklo v roce 1993 jako neformální setkání vinařů. Postupně se z amatérské akce stala seriózní a vyhledávaná celostátní soutěž nejlepších řezačů révy vinné. Za předchozích 20 ročníků si získala velkou oblibu a v posledních letech se jí pravidelně účastní kolem 80 soutěžících.

„Dnes máme dokonalejší nástroje. První ročník byl krátce po revoluci, a to nebyly nůžky takové kvality jako dnes. Ale jinak je vlastně princip soutěže stále stejný,“ doplnil Slouk.

Každý rok se dějištěm mistrovství stane jiné vinařství, které ale musí splnit podmínky organizátorů. Těmi jsou Svaz vinařů ČR a společnost BS vinařské potřeby.

Výsledky mistrovství

Kategorie Elite muži

  1. Michal Fraňo, Pomfy, Vinosady, Slovensko
  2. Andrej Kakalík, Pomfy, Vinosady, Slovensko
  3. Pavel Čermák, Vinařství Čermák Němčičky

Kategorie Elite ženy

  1. Markéta Hrazdilová, Chateau Bzenec
  2. Vladislava Holcmanová, Vinofrukt, Dolní Dunajovice
  3. Aneta Raušová, Kamýk

Kategorie Junior

  1. Matěj Mikulica, Střední odborná škola Znojmo
  2. Michal Jan Knápek, Vinařství Buchtovi, Velké Pavlovice
  3. Martin Kratochvíl, Vinařství Kratochvíl, Dambořice

„Se soutěží putujeme napříč vinařskými regiony, abychom představili rozmanitost našich vinic a terroirů. Často bereme konzumaci vína jako samozřejmost, ale za každou lahví stojí náročný proces a tvrdá práce lidí přímo ve vinohradu,“ uvedl prezident Svazu vinařů ČR Martin Chlad.

Tentokrát se uskutečnila v nové viniční trati Nadskalí na odrůdě Pálava vysazené v roce 2019, která patří rodinnému vinařství Skalák.

„Jsme rádi, že si nás pořadatelé vybrali. Je to pro nás prestižní záležitost, která se koná jen jednou ročně,“ řekla majitelka vinařství Leona Šebestová.

„Museli jsme splnit podmínky, například aby vinice byly v dobré kondici, aby byly blízko, abychom zde měli dostatečné zázemí. Organizátoři chtěli vidět i celý průběh řezu, takže aby vinice nebyla za horizontem,“ dodala.

