Strážníci zachraňují mláďata čápů, která nezvládla první let. Jedno vrazilo do kostela

Pavel Stojar
  16:52aktualizováno  16:52
V posledních týdnech zlínští strážníci opakovaně vyjíždějí k mladým čápům, kteří při pokusu naučit se lítat někde uvázli nebo se zranili. Na polích severně od Zlína se v těchto dnech šikují ostatní čápi k tahu na jih. Zraněným mláďatům hrozí, že neodletí.
Strážníci Městské policie Zlín zachraňují vyčerpané mládě čápa. Po nárazu do...

Strážníci Městské policie Zlín zachraňují vyčerpané mládě čápa. Po nárazu do kostela mělo zraněný pařát (srpen 2025) | foto: Městská policie Zlín

Strážníci Městské policie Zlín zachraňují vyčerpané mládě čápa. Po nárazu do...
Čápi bílí táhnoucí na jih na poli u zlínské části Mladcová. (srpen 2025)
Čápi bílí táhnoucí na jih na poli u zlínské části Mladcová. (srpen 2025)
Čápi bílí táhnoucí na jih na poli u zlínské části Mladcová. (srpen 2025)
Zatím poslední případ řešili strážníci v pondělí večer v místní části Prštné, kde se už dva dny pohyboval po zemi mladý zesláblý čáp. „Protože se ani při opakované kontrole ze strany strážníků neměl k odletu a bylo jasné, že pěšky to do zimy do Afriky nezvládne, hlídka ho odchytila a převezla do zlínského útulku pro zvířata v nouzi,“ uvedl mluvčí městské policie Pavel Janík.

Tam bude mláděti ve spolupráci s buchlovickou záchrannou stanicí volně žijících živočichů poskytnuta potřebná péče, aby se mohlo co nejdříve v pořádku vrátit do volné přírody.

Pro strážníky to byla už třetí taková událost v posledních týdnech. První případ se stal 24. července. Operační centrum městské policie přijalo oznámení, že se na Tyršově nábřeží v centru krajského města nachází krásný mladý čáp, který sedí na zemi, nedá se odehnat, ale naopak se nechá klidně pohladit.

Řeka Dřevnice je pro volavky a čápy jako švédský stůl. Rybáře to netěší

Další oznámení, tentokrát z místní části Štípa, prověřovala hlídka městská policie v tamním klášteře ve středu 30. července. „Hodinu po poledni zde mladý jedinec nepřesně odhadl potřebný rádius těsného průletu kolem kostelní věže, odkud pak pokračoval volným pádem na střechu přilehlého kláštera. Svoji neopatrnost naštěstí odnesl zraněným pařátem,“ popsal událost mluvčí městské policie Pavel Janík.

Ve stejné době se na polích mezi zlínskými městskými částmi Mladcová, Zbožensko a Prštné houfovalo velké hejno čápů. Možná právě z tohoto hejna se odpojilo poslední mládě. „Ve svahu pod Mladcovou jsem jich napočítal zhruba 120,“ uvedl fotograf Josef Řezníček, který hejno ptáků vyfotografoval.

Podle ornitologa a někdejšího zlínského radního pro životní prostředí Bedřicha Landsfelda není takový počet nijak výjimečný. „Zřejmě jsou to už první skupinky čápů táhnoucích na jih. Zastavují se v místech, kde mají dostatek potravy a zdrží se tam i několik dní, aby se posilnili před dalším letem,“ vysvětlil Landsfeld.

Čápi z proslavených hnízd jsou v Africe, doma jim připravují oázu

K takovým místům patří i čerstvě pooraná pole v okolí Mladcové. Čápi tam nacházejí množství hrabošů a myší, které jsou pro ně největší lahůdkou. „Mimo tah v hejnech nežijí. Při odletu se ale slučuje více rodin dohromady. Cestou se pak mohou přidávat další. V jižní Evropě tak můžete někdy pozorovat hejna složená z tisíců ptáků,“ podotkl Landsfeld. Hlavní období pro odlet čápů bílých z našich končin podle něj nastane koncem srpna.

Dva ptáci odchycení ve Zlíně, kteří skončili v městském útulku pro zvířata, byli podle Pavla Janíka zřejmě jen dehydratovaní a vyčerpaní. S největší pravděpodobností se tak odlétajícím souputníkům budou moci přidat.

Kam poletí? Ochránci přírody sledují první tah mladého čápa černého

To se ale nedá říci o jejich vrstevníkovi, který koncem července narazil do kostelní věže ve Štípě a zranil si nohu. Tomu hrozí, že letošní zimu bude muset přečkat v záchranné stanici v Buchlovicích.

„Je velmi zvláštní, že každý rok řešíme větší množství případů spojených s nějakým konkrétním druhem zvířete. A další rok je to zase jiný živočich,“ zamyslel se mluvčí strážníků. „Jeden rok to byly jen poštolky, mláďata poštolek vypadávající z hnízd. Řada takových případů byla i v centru města, například v bývalém továrním svitovském areálu. Letos to tedy vypadá na zlínský rok čápa,“ dodal Janík.

Archeolog: Hradiště u Češova na Jičínsku není pravěké, ale z raného středověku

Současný archeologický výzkum na hradišti Valy u Češova vyvrátil některé hypotézy. Mohutné opevnění není pravěké, ale z období raného středověku. Není také...

12. srpna 2025  15:15,  aktualizováno  15:15

