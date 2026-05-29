Galerie Václava Chada ve zlínském zámku dnes při Zlín Film Festivalu uvedla výstavu Jaroslava Němečka Čtyřlístek ve Zlíně a další světy. K vidění je tam také tvorba zlínského animátora a režiséra Iva Hejcmana. Součástí doprovodného programu festivalu jsou také výstavy filmových plakátů k tvorbě polských režisérů, umělecky ztvárněné filmové klapky, díla dětí se zrakovým postižením či kostýmy z filmů Miloše Macourka, řekla dnes ČTK mluvčí festivalu Kateřina Martykánová.
Výstava na zámku představuje Čtyřlístek a jeho postavy Fifinku, Bobíka, Pinďu a Myšpulína. Kromě komiksové tvorby ukáže také autorovu volnou malbu. Součástí výstavy je i motiv Čtyřlístku ve Zlíně, vytvořený přímo pro danou příležitost.
Výstava přibližující Hejcmanovu tvorbu se zaměřuje na proces vzniku animovaného filmu od prvotních kreslířských návrhů a storyboardů přes jednotlivé fáze animace až po výsledné filmové dílo. Nechybí ukázky známých projektů, jako je například Bob a Bobek.
Součástí doprovodného programu festivalu je i výstava Když umění mluví. Putovní výstava přináší současné české umění do veřejného prostoru. Uvnitř upraveného lodního kontejneru představuje Stanislav Žampach svou cestu od skla k malířskému plátnu, jeho syn Ondřej Žampach pokračuje v rodinném řemesle a dává sklu moderní, křehkou tvář.
"Ještě v sobotu budou mít návštěvníci Kongresového centra Zlín možnost vidět letošní kolekci Salonu filmových klapek, která čítá 120 umělecky ztvárněných výtvarných děl, a také výstavu Radost tvořit, jejíž vyvrcholení je v sobotu ve 13:00, kdy budou odměněni nejlepší malí výtvarníci," uvedla Martykánová. V neděli bude dražba filmových klapek, výtěžek pomáhá financovat audiovizuální díla studentů a začínajících filmařů.
Zlín Film Festival se letos koná 66. rokem, potrvá od 28. května do 3. června.