Mladí politici se teď hlásí o slovo. Nejdu do Sněmovny mlčet, říká Slovák

Petr Skácel
  10:02aktualizováno  10:02
Do Sněmovny zamíří ze Zlínského kraje i mladá generace politiků. Reprezentuje ji Václav Pláteník z KDU-ČSL, Hana Ančincová z Pirátů nebo Štěpán Slovák z ODS. Ten je jejím členem už od svých osmnácti let, kdy měla sotva sedm procent a byla řadovou stranou. Teď patří sedmadvacetiletý Slovák k nejmladší generaci českých politiků.
Štěpán Slovák z ODS usedne do Sněmovny poprvé. Díky preferenčním hlasům...

Štěpán Slovák z ODS usedne do Sněmovny poprvé. Díky preferenčním hlasům přeskočil i lídra Stanislava Blahu. Volební štáb koalice SPOLU v Napajedlích. (4. října 2025) | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Hana Ančincová (Piráti)
Ve Sněmovně chce prosazovat reformy ve zdravotnictví a ukazovat, že ve vrcholné politice mají místo také mladí lidé.

Tisková konference prezidenta Petra Pavla po schůzkách s lídry stran. (6. října 2025)
Petr Macinka (Motoristé) po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (6. října 2025)
Petr Macinka (Motoristé) po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (6. října 2025)
Petr Macinka (Motoristé) po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (6. října 2025)
Co vás přivedlo k politice a proč právě ODS?
Už jako teenagera mě bavilo sledovat politické souboje, jako třeba Paroubek versus Topolánek, nebo Zeman versus Klaus. Když mi bylo osmnáct let, vytiskl jsem si programy všech stran a pročetl jsem si je. Chtěl se rozhodnout podle obsahu, ne podle emocí. Kdybych tehdy chtěl nejjednodušší cestu, vstoupil bych do KDU-ČSL, která měla ve Zlínském kraji silné zázemí. Mě ale nejvíc oslovil ekonomický program ODS a její důraz na svobodu a odpovědnost. Byla to pro mě volba srdcem.

Lidovec: Když máte Instagram, už nepotřebujete billboard

Členem KDU-ČSL je od čtyřiadvaceti let, v rámci strany prošel více místy, aby největší progres udělal v posledních dvou letech. Od února 2023 je náměstkem ministra zdravotnictví, od loňského podzimu místopředsedou strany a osobní vzestup Václava Pláteníka byl dokonán o uplynulém víkendu, kdy se stal poslancem za Zlínský kraj. Ve svých 35 letech je jedním z nejmladších.
„V rámci strany to ale není takové překvapení. Když se podíváte na naši minulost, tak Martin Jurečka nebo Pavel Bělobrádek se do vysoké politiky a stranických funkcí dostali také ve věku kolem pětatřiceti let,“ upozornil Pláteník. „Přestože je KDU-ČSL často vnímána jako jedna ze starších stran, ve skutečnosti u nás funguje přirozená mezigenerační výměna,“ dodal politik, který tři roky vedl organizaci Mladí lidovci. „To je vůbec největší mládežnická organizace mezi stranami u nás. A také obrovská výhoda. Mladí lidovci běžně přecházejí do vyšších struktur a dostávají šanci,“ podotkl.
A poukázal na výsledky ve Zlínském kraji. „Doktor Teleky obhájil mandát, má zkušenosti a je zárukou kontinuity. Vedle něj jdu do Sněmovny poprvé já jako zástupce mladší generace. Pro naši stranu je to spíše standardní model,“ poznamenal Pláteník. I on si všímá, že voliči chtějí ve Sněmovně obměnu a nové, pokud možno mladé tváře, které na sebe často upoutají pozornost aktivitou na sítích. „Doba se změnila. Dnes už nepotřebujete billboardy, když máte Instagram. V Praze byla zvolená jednadvacetiletá studentka, která má na něm miliony zhlédnutí,“ říká. „Politická komunikace se přesunula na sociální sítě. Samozřejmě hraje roli věk, i když třeba Andrej Babiš má přes sedmdesát let a sítě zvládá. Nejde však jen o počty zhlédnutí. Do kampaní vstupují marketingoví poradci a mění styl celé politické komunikace.“
Sám se přitom přes sociální sítě příliš neprofiloval. „Identifikuji se hlavně s programem a značkou KDU-ČSL. Mám i profesní zkušenosti, pracoval jsem na ministerstvu zdravotnictví, spolupracoval jsem s Baťovou nemocnicí a UTB. Nejsem tak známý jako někteří kolegové, ale voliči ocenili moji práci,“ dodal Pláteník.

To se psal rok 2014 a mladých lidí bylo v politice poskrovnu.
Na první schůzi v Luhačovicích jsem přišel mezi tři pány ve věku 60 až 70 let, kteří byli upřímně nadšení, že do strany chce vstoupit někdo mladý. Nikdo z nich netoužil po funkcích, jen byli rádi, že se někdo zajímá. Já do politiky šel s ambicí věci ovlivňovat. Už od střední školy jsem měl jasno, že chci být občansky aktivní. Nikdy mi nedávalo smysl jen kritizovat, chtěl jsem být mezi těmi, kteří rozhodují a tvoří. A taky je to pro mě šance ukázat, že člověk může do politiky vstoupit bez cynismu.

Pracujete jako právník ve velké advokátní kanceláři, nebylo by vám lépe v soukromé sféře?
Do politiky si nejdu vydělat a zaplatit hypotéku. Kdybych v rámci své profese dále pokračoval a posouval se, finanční ohodnocení bych měl lepší. Je to pro mě vystoupení z komfortní zóny. Zatím na čtyři roky a uvidím, jak to bude dál. Jako právník se současnými zákony zabývám každý den, takže u řady věcí mám představu, jak je změnit.

Mladí lidé dnes mají často pověst, že se o politiku nezajímají. Je to podle vás opravdu tak?
Částečně ano, ale zlepšuje se to. Existuje spousta iniciativ, které mladé lidi zapojují, třeba projekt „30 pod 30“, který před letošními volbami představoval mladé kandidáty. Je mi sympatické, když se mladí dostanou do politiky, ale věk nemůže být jediný argument, proč je volit. Musí mít kompetenci, nápady a program. Třeba já jsem společně s kolegy z Mladé ODS vytvořil návrh reformy zdravotnictví a myslím, že byl robustní a propracovaný. I proto chci ve Sněmovně působit hlavně ve zdravotnickém výboru, kde je potřeba udělat obrovský kus práce.

Co brání mladým lidem jít k volbám nebo vstupovat do politických stran?
Pro mnohé je politika odtažitá a nudná. Často slyším, že je to jen o nekonečných schůzích a ano, někdy je to trochu masochismus. (úsměv) Ale dá se to změnit. Snažím se, aby naše setkání byla více neformální a měla smysl. Každá strana potřebuje lidi, kteří ji chtějí táhnout dopředu a kteří se nechávají táhnout. Já jsem spíš ten typ, který tahá a moc mě baví třeba primárky v rámci strany. Když jsme v krajské ODS volili druhou pozici na kandidátce, byli tři uchazeči a každý musel představit svůj program. Je to daleko lepší, než kdyby se vybíralo podle zákulisních dohod a zásluh. Nakonec jsem získal asi 80 procent hlasů. To je pro mě důkaz, že zdravá soutěž a demokracie uvnitř strany funguje.

Výsledky - Zlínský kraj

ANO 2011

34,87 %
strana získala 110 814 hlasů
5
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

24,24 %
strana získala 77 049 hlasů
3
-1

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

10,2 %
strana získala 32 444 hlasů
1
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

8,74 %
strana získala 27 784 hlasů
1
-1

Česká pirátská strana

7,54 %
strana získala 23 967 hlasů
1
-1

Motoristé sobě

6,71 %
strana získala 21 352 hlasů
1
+1

Stačilo!

4,65 %
strana získala 14 789 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,11 %
strana získala 3 552 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,4 %
strana získala 1 297 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,29 %
strana získala 930 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,21 %
strana získala 692 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,17 %
strana získala 560 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,17 %
strana získala 560 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,14 %
strana získala 472 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,1 %
strana získala 342 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,1 %
strana získala 333 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,08 %
strana získala 259 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,07 %
strana získala 230 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,04 %
strana získala 137 hlasů
0
0

Volt Česko

0,03 %
strana získala 109 hlasů
0
0

Levice

0,03 %
strana získala 107 hlasů
0
0
Pirátka: Politici pod třicet let chyběli. A chci více žen

Náměstkyní hejtmana Zlínského kraje se stala, když jí bylo 31 let, teď je díky preferenčním hlasům nově zvolenou poslankyní za Piráty. Šestatřicetiletá Hana Ančincová má kolem sebe stejně staré, ale i mladší kolegy. „Mrzí mě však, že mladší politici to často nemají snadné a jen kvůli věku se na ně dívá s nedůvěrou. Přitom jsem se potkávala s lidmi, kteří mají obrovský potenciál,“ popisuje. „Veřejnost je zatím tolik nezná, ale v regionech dělají skvělou práci.“
Ančincová se ve Sněmovně opře právě o zkušenost z regionální politiky. „Už na kraji jsem ale narážela na řadu bariér, které vyplývají ze zastaralých zákonů. Vím, co bych chtěla změnit,“ netají. Podle ní může mladá generace přinést nový pohled. „Doteď tady totiž skoro nebyla generace politiků pod třicet. A přitom pokud máme řešit zákony, je důležité, aby u toho byli i ti, kterých se to nejvíc týká,“ vysvětluje a zmiňuje například otázky bydlení, rodin nebo rostoucích životních nákladů.
Nebo sociální oblast, které se chce na celostátní úrovni věnovat. „Jsem ráda, že se do popředí dostávají i témata s přesahem. Třeba duševní zdraví, které je stále stigmatizované. To má dopad i na sociální a zdravotní oblast,“ popisuje. „Vadí mi, že někteří politici nevidí dál než za své volební období. My ale musíme přemýšlet v horizontu deseti až patnácti let dopředu.“
Pomoci tomu může i fakt, že po letošních volbách zasedne v Poslanecké sněmovně rekordních 67 žen, jejich podíl tak překročí třetinu všech poslanců. „U Pirátů máme 18 poslanců, z toho 15 žen. Ale i když se podíl poslankyň oproti minulosti zvýšil, pořád to není ideální, stále nejsme na poměru padesát na padesát,“ konstatovala Ančincová.
Podle ní to ženy v politice pořád nemají jednoduché. „Dostávají hejty na sítích a často se hodnotí podle věku nebo pohlaví, místo podle práce. Je mi to líto, protože by si zasloužily, aby jim lidé dali šanci ukázat, co umí,“ vzkázala Ančincová, která už coby kandidátka zažila troje volby: dvoje krajské a nyní sněmovní. „Sama vnímám, jak se to posunulo, dnes už je kampaň výrazně online. Sice pořád dávám přednost té kontaktní, ale sítě už jsou dnes běžnou součástí života i politického marketingu.“

Jak vnímáte roli sociálních sítí? Pomáhají mladší generaci více zapojit do politického dění?
Jsou důležité, ale nesmí být jediným nástrojem. Mnoho politiků si myslí, že stačí být aktivní online a máte vystaráno. Já dávám důraz na osobní kontakt, před volbami jsem objel všech 307 obcí v kraji. Baví mě mluvit s lidmi, být v terénu a ptát se jich, co by chtěli změnit. Pak to má reálný dopad na vaši práci. Své profily na sítích si spravuju sám, nejvíc jsem na Instagramu a pak i na Facebooku, částečně na síti X a nově i na TikToku, na ten mám dokonce zvláštní telefon. (úsměv) Ale pořád platí, že přímý kontakt nic nenahradí.

Sítě jsou přitom nejen pro aktivní politiky dost toxické, že?
Zvláště před volbami bylo haterů hodně, teď se spíš ozývají podporovatelé. Lidé, kteří mě potkají osobně, jsou většinou milí a otevření. Online svět je v tomto úplně jiný prostor.

Jaké místo mají mladí v ODS? Cítíte, že vaše generace dostává reálný prostor, nebo si ho musí teprve vybojovat?
Volby jasně ukázaly, že prostor máme. Ve Sněmovně jsou tři mladí poslanci za ODS, kromě mě i Lucie Bartošová a Jirka Havránek. S kolegy jsme se shodli, že tam nechceme být jen tichá menšina. Chceme být aktivní a slyšet. Určitě budu mluvit i na plénu nebo v rámci interpelací, rozhodně nemám v plánu ty čtyři roky jen prosedět a promlčet. A taky budu v kontaktu s místními samosprávami.

Měla by se ODS víc otevřít tématům, která mladé lidi zajímají?
Ano, ale ne populisticky. Vidím tři klíčové oblasti: reforma zdravotnictví, dostupné bydlení a odpovědné rozpočtové hospodaření. Silná ekonomická témata se musejí stát budoucností ODS, naši voliči to od nás jasně očekávají. Vidíme to na výsledcích v jednotlivých krajích, například ministr financí Zbyněk Stanjura ve svém regionu neuspěl a byl vykroužkovaný.

Ještě ke zdravotnictví. Jak byste jej změnil?
Moje recepty jsou liberalizace systému veřejného zdravotního pojištění, zavedení nadstandardů, méně přerozdělování, reforma systému fakultních nemocnic a změna jejich právní formy ze státních příspěvkových organizací na akciové společnosti vlastněné státem. A ještě jedna věc skrytá pod souslovím „zdraví musí být v mobilu“. V jedné aplikaci by lidé měli mít přehled o návštěvách lékaře, komunikaci s pojišťovnou, možnost objednání i motivační systém, který odmění zdravý životní styl.

Souvisí to s tím, že mladí dnes žijí zdravěji?
Nejen oni, lidé se dnes obecně víc starají o své zdraví, což je dobře. Prevence je vždy lepší než řešení následků nezdravého životního stylu. Kdo žije zodpovědně a pečuje o své zdraví, by měl být systémem motivován, aby v tom pokračoval. Chci, aby se tento přístup stal základem výrazných změn ve zdravotnictví.

