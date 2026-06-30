Mladí tanečníci se v Rožnově učí valašský odzemek, tradiční sólový tanec

V Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku se tento týden koná Škola mladých odzemkářů. Valašský odzemek, tradiční sólový mužský tanec, se učí 19 mladých tanečníků. Přijeli z celé Moravy, dokonce i z Prahy, aby se učili tanci, který Valaši považují za vrchol tanečního umění, řekl dnes ČTK organizátor školy a předseda Rady pro valašský odzemek Roman Navrátil.
Škola mladých odzemkářů se letos koná 17. rokem. Zázemí má ve Valašském muzeu v přírodě. Škola začala v pondělí, končí v pátek, kdy bude absolventské představení součástí folklorního festivalu Ondrášova valaška. Každý účastník zatancuje odzemek, a to v Komorním amfiteátru Dřevěného městečka v rožnovském skanzenu.
"Škola mladých odzemkářů si stále více získává svou pověst a prestiž na folklorním poli, a právě i toto byl moment, kdy jsme se právě Školu mladých odzemkářů a veškeré aktivity okolo valašského odzemku rozhodli pokusit zapsat do Registru osvědčených postupů seznamu UNESCO. Považujeme si za velkou čest se alespoň pokusit o zápis, a pokud tento projde schvalovacím procesem, což je ještě dlouhá cesta, stane se tento počin, valašský odzemek, vůbec prvním samostatným počinem na seznamu UNESCO," uvedl Navrátil.
Součástí nominace je i závazek naučit valašský odzemek kohokoli, kdo o to požádá. Nejde o zápis tance jako takového, ale o praktiky, které se odzemku týkají, jako je výuka chlapců, předávání tradice z generace na generaci nebo šíření povědomí o odzemku.